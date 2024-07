Szatnie na boisku przy Orzechowej we Wrocławiu dalej niegotowe. Inwestycja ponownie się opóźniła

- Z informacji przekazanych przez wykonawcę, wynika, że drugi z kontenerów dotrze do Wrocławia do końca lipca. Opóźnienie w realizacji prac jest związane ze zmianą terminów dostaw kontenerów. Nie są one dostępne w sprzedaży seryjnej i były przygotowane na zamówienie. Obecnie szacujemy, że po dostawie kontenerów i odbiorach technicznych, obiekt będzie udostępniony we wrześniu tego roku – mówi Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy Zarządu Inwestycji Miejskich.