TOP 11 miejsc na Dolnym Śląsku, które musisz odwiedzić w wakacje. Są urocze i skrywają wiele niespodzianek!

Urlop na Dolnym Śląsku to jeden z najlepszych pomysłów na spędzenie wolnego czasu. Na zdjęciu znajduje się zamek Książ, ale czeka tu na Was moc innych atrakcji. Jeśli planujecie wakacje w zachodniej Polsce, to koniecznie przyjrzyjcie się naszym propozycjom >>>

Jeśli planujesz urlop na Dolnym Śląsku, odwiedź miasta i miasteczka, które oferują wiele atrakcji turystycznych. Czas spędzony na zachodzie Polski będzie należał do niezapomnianych! Wodospady, zamki i zabytki sprawią, że nie będziesz się nudzić. Sprawdź, co oferują Kowary, Złoty Stok, Zagórze Śląskie czy Srebrna Góra.

Dolny Śląsk jest jednym z najbardziej malowniczych obszarów naszego kraju, który warto zwiedzać zwłaszcza latem. Słynie nie tylko z bogatej historii oraz zróżnicowanego krajobrazu, ale licznych zabytków architektury. To one sprawiają, że nasz region zwiedzają turyści z Polski i całego świata. To jedno z tych miejsc, gdzie można zatopić się w atmosferze urokliwych miast i miasteczek, poznawać zamki oraz pałace, a także korzystać z bliskości natury w górach i nad licznymi jeziorami. Region prawdziwie ożywa latem i oferuje każdemu mnóstwo możliwości spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Coś dla siebie znajdą tu miłośnicy pieszych wędrówek, amatorzy sportów wodnych, a także ci, którzy poszukują chwil relaksu w otoczeniu bajkowych krajobrazów. Zobaczcie nasze propozycje na poznawanie Dolnego Śląska na urlopie!

Srebrna Góra słynie ze swojej wyjątkowej twierdzy

W Górach Sowich znajduje się obiekt o imponujących rozmiarach. Jego zwiedzanie wraz z przewodnikiem trwa około 70 minut i jest to jedna z tych atrakcji, w której mogą zakochać się turyści indywidualni, a także całe rodziny z dziećmi. Dlaczego? W 1740 roku z projektu Ludwika Wilhelma Reglera powstała militarna perełka, mająca zabezpieczyć Prusy przed najazdem obcych wojsk. Jej budowa trwała w latach 1763–1777 i do dziś jest największą twierdza górską w Europie. System fortyfikacji mógł w przeszłości pomieścić niemal 4000 żołnierzy. Składał się m.in. z sześciu fortów:

fort Donżon

reduta i bateria Chochoł Wielki

bateria Chochoł Średni

fort i luneta Chochoł Mały

fort Rogowy I

fort Wysoka Skała

fort Ostróg

schron Bramy Polowej

Warto dodać, że na terenie twierdzy w Srebrnej Górze znajduje się także 9 studni, który drążono w litej skale. Największa z nich ma aż 84 metry głębokości. Obiekt był tak doskonale zaprojektowany, że w 1807 roku wojskom pruskim udało się odeprzeć natarcie Hieronima Bonaparte. Złożenie broni przypieczętował pokój w Tylży, na mocy którego Francuzi oddali tereny Śląska z Wrocławiem oraz twierdzami śląskimi Królestwu Prus. Ten niebywały obiekt przetrwał do dziś w bardzo dobrym stanie. Posadowiona na zboczach góry miała być twierdzą nie do zdobycia i nie udało się to nawet Francuzom. W czasie II wojny światowej na terenie fortecznych zabudowań mieścił się obóz karny >>>

Fot. Tomasz Ho£Od / Polska Press Dziś twierdza Srebrna Góra jest jedną z najchętniej odwiedzanych przez turystów. Jak wygląda cennik biletów w 2024 roku?

Zwiedzanie z przewodnikiem to koszt 50 zł (bilet normalny) i 40 zł (bilet ulgowy). W lipcu oraz sierpniu obiekt czynny jest od 10.00 do 19.00. Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży uczącej się, studentom, emerytom, rencistom, a dzieci do 4 roku życia wchodzą bezpłatnie.

Bardo nazywane jest miastem cudów. Dlaczego?

Bardo to jedno z najbardziej malowniczych miejsc Dolnego Śląska, które jest położone w Górach Bardzkich nad Nysą Kłodzką. Zyskało miano "miasta cudów", co ma bezpośredni związek z pradawnymi legendami oraz religią.

Figura Matki Boskiej Bardzkiej jest jedną z najstarszych figur maryjnych nie tylko w Polsce, ale i całej Europie. Przypuszczalnie powstała już w XI wieku i przedstawia tzw. Madonnę Tronującą, a została stworzona przez jednego z mieszkańców, któremu ukazała się święta. Niewielka figurka liczy 43 cm i została wykonana z drewna.

Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary to w nim znajduje się figurka Matki Boskiej Bardzkiej, a ono samo jest miejsce, które przyciąga tysiące pielgrzymów, chcących za wstawiennictwem świętej prosić o różne łaski.

Istnieje stara legenda, która również związana jest z postacią Matki Boskiej o cudownym ocaleniu Barda w czasie najazdu husytów w XV wieku. Dzięki żarliwym modlitwom mieszkańców udało się ocalić miasteczko przed wrogiem

Matka Boska Bardzka ma również swoje zasługi w leczeniu chorych. Jedną z najgłośniejszych historii uzdrowień jest ta, związana z Filomeną Schnabel, która jako 13-letnia dziewczynka przyjechała sparaliżowana do Barda. Mogła poruszać się wyłącznie o kulach, a żadne zabiegi lekarskie nie mogły jej uleczyć. Chora została przeniesiona do kaplicy i wspólnie z matką prosiła o wstawiennictwo. Po jakimś czasie poczuła się zupełnie zdrowa i samodzielnie zeszła z góry. Po latach (1972) odwiedziła to miejsca już jako staruszka, żeby podziękować za cud, którego wówczas doświadczyła. 24 sierpnia 1598 roku, po długotrwałych ulewnych deszczach, ogromna część zbocza Bardzkiej Góry osunęła się w dół, blokując koryto Nysy Kłodzkiej i zagrażając miastu powodzią. Na urwisku, poniżej szczytu góry, powstał naturalny taras widokowy, z którego rozciąga się zapierający dech w piersiach widok na miasto oraz kręte zakola rzeki. Biały krzyż stoi na tym urwisku jako pamiątka tragicznego wydarzenia z historii miasta >>> bardo.pl Bardo polecamy także amatorom wodnych atrakcji. Spływy kajakowe i pontonowe po Nysie Kłodzkiej oferowane przez różne firmy zapewnią moc atrakcji dla dużych i małych. Bliskość gór zapewnia nieprawdopodobne widoki, a rzeka niezbędną adrenalinę.

Międzygórze, czyli mała Szwajcaria i wodospad Wilczki

Niewielka wieś leżąca u stóp Śnieżnika została okrzyknięta "małą Szwajcarią" z uwagi na wyjątkową architekturę zabudowań, które zaczęły powstawać w II połowie XIX wieku. Zabytkowe wille w stylu tyrolskim to imponujące budynki często wykorzystywane jako pensjonaty, bo posiadają kilka kondygnacji. Charakteryzują się licznymi tarasami i balkonami oraz bogato zdobionymi fasadami, pełnymi dekoracji snycerskich wykonanych z drewna. Podstawą tych budowli jest zazwyczaj wysoka, kamienna podmurówka, niezbędna do ich budowy ze względu na górskie położenie tych willi.

Wyjątkowe wille rozsiane są po całej wsi, tworząc jej charakterystyczny koloryt. Co jeszcze warto tu zobaczyć? Międzygórze to świetny punkt startowy na górskie wycieczki. Można stąd wyruszyć na szczyt Śnieżnika lub na wieżę widokową, która powstała trzy lata temu, a wejście na nią jest bezpłatne. Sama wioska oferuje liczne atrakcje: Drewniany kościół św. Józefa Oblubieńca, jeden z czterech w okolicy

Ogród Bajek, czyli skansen z drewnianymi rzeźbami i ozdobami przedstawiającymi postaci z bajek

Największy i najwyższy wodospad w Masywie Śnieżnika – wodospad Wilczki

Architektoniczne perełki, takie jak sanatorium "Gigant" z 1882 roku i drewniany pensjonat "Alpejski Dwór", oba przy ulicy Sanatoryjnej Wodospad Wilczki znajduje się w Międzygórzu, w Dolinie Wilczki, na terenie Gór Stołowych. Liczy 22 metry wysokości i to czyni czyni go najwyższym w regionie oraz drugim, co do wielości w Karkonoszach. Jest popularnym celem wycieczek, dostępnym przez dobrze oznakowaną ścieżkę. Otacza go malownicza przyroda, idealna do pieszych wędrówek i rowerowych wypraw, a po przeciwległej stronie znajduje się restauracja, skąd można go podziwiać >>> Wikipedia

Kowary leżą między Karkonoszami a Rudawami Janowickimi. Tu jest pięknie!

Miasteczko zostało okrzyknięte Wenecją Karkonoszy i cieszy się coraz większym zainteresowaniem turystów, którzy przyjeżdżają w ten region odpocząć i podziwiać górskie krajobrazy. Dawniej związane było z produkcją biżuterii oraz działaniem jednej z największych w Europie fabryki dywanów.

Dziś nad potokiem Jedlica, w środku miasta, stoją ozdobione metaloplastyką mostki: Złotnika, Młynarza, Piwowara, Kowala, Ceramika i Filcarza, które nawiązują do dawnych profesji, jakimi trudnili się mieszkańcy Kowar. To nie jedyne atrakcje, jakie czekają na odwiedzających. W Kowarach znajdują się także: sztolnie rud żelaza,

Muzeum Sentymentów,

Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska,

schronisko turystyczne na Przełęczy Okraj. Mostki nawiązują do historii Kowar, które dawniej słynęły, m.in. z wydobycia rud żelaza oraz produkcji biżuterii. Urokliwe miasteczko posiada piękną starówkę i zachęca malowniczymi widokami >>> UM Kowary

Wyjątkowa Świątynia Wang w Karpaczu

Kościół Górski Naszego Zbawiciela, znany także jako Świątynia Wang, ma niezwykłą historię. Ten drewniany kościół został przeniesiony do Karpacza w 1842 roku z norweskiej miejscowości Vang. Zbudowany bez użycia gwoździ dotarł do Polski dzięki królowi Fryderykowi Wilhelmowi IV, który po licznych namowach zdecydował się na jego zakup. Idealnie wpisująca się w górski krajobraz konstrukcja została rozebrana i ponownie złożona w Karkonoszach. Pierwsze nabożeństwa protestanckie odbyły się tam 28 lipca 1844 roku i do dziś jest to kościół ewangelicki, który został udostępniony dla turystów do zwiedzania.

Ile zapłacimy za bilety w 2024 roku? Dorośli – 13 zł

Dzieci (od 6 lat) – 7 zł

Uczniowie, studenci do 26 lat – 7 zł

Foto, kamera – 5 zł

Opiekunowie wycieczek szkolnych: 1 na 10 osób – gratis Wyjątkowy drewniany kościół znajduje się w Karpaczu, nieopodal szlaku, prowadzącego na Śnieżkę - najwyższy szczyt Karkonoszy. Dariusz Gdesz / Polskapresse To oczywiście nie jedyna atrakcja, którą warto zobaczyć w Karpaczu, ale z pewnością jedna z najciekawszych. Kościół warto zwiedzić choć jeden raz, bo został złożony bez użycia ani jednego gwoździa.

Jakie inne atrakcje czekają na nas na Dolnym Śląsku? Zobaczcie, co dla Was przygotowaliśmy i gdzie spędzić noc pod gwiazdami!

