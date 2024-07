Oto wyniki egzaminu ósmoklasisty na Dolnym Śląsku z języka polskiego, matematyki i angielskiego. Kto zdał najlepiej?

Egzamin ósmoklasisty odbywał się od 14 do 16 maja 2024 r. Uczniowie, którzy nie mogli wtedy do niego przystąpić (np. z powodu stanu zdrowia), pisali go w dniach 10-12 czerwca.

Już 14, 15 i 16 maja odbędą się egzaminy ósmoklasistów. Potem czeka ich nabór do szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu. Oferta liceów jest bogata. Ile trzeba było mieć punktów w 2023 roku? Sprawdź!

Egzamin ósmoklasisty - z czym musieli się zmierzyć uczniowie?

Do egzaminu w maju na Dolnym Śląsku przystąpiło ok. 16 830 uczniów, w tym ok. 1 300 obywateli Ukrainy. W całym kraju uczniów piszących egzamin było ok. 220 900.

- Zadania we wszystkich arkuszach sprawdzały, w jakim stopniu ósmoklasiści opanowali wymagania ogólne i szczegółowe z zakresu trzech przedmiotów egzaminacyjnych, określone w wymaganiach egzaminacyjnych – przekazuje wrocławska OKE.