Przegląd prasy (25.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki”?

Prasówka 25.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich.

📢 Kobieca Twarz Dolnego Śląska 2024. Poznajcie laureatki wybrane głosami czytelników Gazety Wrocławskiej Forum Kobiecości we Wrocławiu za nami. Była to dla nas okazja do spotkania z absolutnie niezwykłymi paniami, laureatkami naszej akcji "Kobieca Twarz Dolnego Śląska". Na miejscu na laureatki czekał cały szereg atrakcji, w tym sesja zdjęciowa. Poznajcie jej efekty!

Prasówka 25.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rolkarze opanowali centrum Wrocławia. Przejechali przez miasto w kolorowym peletonie. Co to za okazja? Pierwsza w tym roku impreza rolkarzy z Wrocławia wyruszyła w piątek (24 maja) spod Narodowego Forum Muzyki. Tłum rolkarzy przejechał przez centrum miasta w kolorowym peletonie. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Raków Częstochowa - Śląsk Wrocław: Ostatni krok! Czy ten skład da Śląskowi Wrocław tytuł w Częstochowie? Raków - Śląsk. Przewidywany skład Śląska. Wielki finał sezonu 2023/24 w PKO Ekstraklasie zapowiada się bardzo emocjonująco. W Częstochowie Raków podejmie Śląsk Wrocław, który wciąż ma realne szanse na tytuł mistrza Polski. W jakim składzie wrocławianie wyjdą na ten mecz? Wygląda na to, że trener Jacek Magiera znów będzie chciał zaskoczyć! 📢 Festiwal Smaków Świata na placu Wolności we Wrocławiu. Mnóstwo azjatyckich pyszności! Impreza potrwa cały weekend Chcecie spróbować przepysznych azjatyckich pierogów, pachnących tajskich zup i słodyczy z całego świata? Koniecznie zajrzyjcie na Festiwal Smaków Świata, który odbywa się na placu Wolności we Wrocławiu. Impreza potrwa cały weekend. 📢 Dzień Matki zbliża się wielkimi krokami! Internauci już świętują i zamiast laurek tworzą MEMY Dzień Matki to święto, którego nie można przegapić. Od lat (w Polsce), zawsze 26. maja, kupujemy mamom kwiaty i słodkości. Internauci postanowili potraktować to święto z przymrużeniem oka. W sieci pojawiło się mnóstwo memów stworzonych z myślą o mamach i Dniu Matki. Wybraliśmy najzabawniejsze. Zobaczcie!

📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku [25.05.2024] Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy. 📢 Te osoby nie powinny jeść truskawek. Oni powinni uważać - z tymi schorzeniami lepiej omijać truskawki [25.05.2024] Truskawki to jedne z najpopularniejszych owoców w Polsce. Spożywamy je surowo, a także dodajemy je do koktajli i lodów i robimy z nimi pyszne ciasta. Niektórzy nie powinni jednak jeść truskawek, bo przy niektórych schorzeniachmogą źle wpływać na organizm. Zobacz, kto powinien omijać truskawki.

📢 Andrzej Gołota wychował dwójkę dzieci. Tak wyglądają Alexandra i Andrzej junior. Córka poszła w ślady mamy [25.05.2024] Andrzej Gołota wraz z żoną Mariolą wychowali dwójkę dzieci. Starsza córka Alexandra wybrała karierę mamy, syn zajmuje się finansami. Czy jest podobny do taty? Zobaczcie zdjęcia dzieci Andrzeja Gołoty. Tak mieszka w Chicago słynny bokser na sportowej emeryturze. 📢 Oto Matteo Bocelli - syn Andrei Bocelliego. Przystojny Włoch jest muzykiem i modelem [25.05.2024] Matteo Bocelli to syn najsłynniejszego na świecie śpiewaka Andrei Bocelliego. Przystojny Włoch poszedł w ślady ojca i również rozwija karierę muzyczną. Razem nagrywają i koncertują. Pracuje także jako model. Zobacz jego prywatne zdjęcia - oto jak mieszka i żyje na co dzień Matteo Bocelli. 📢 Rumuńska piękność skradła serca polskiej publiczności. Kim jest Madalina Ghenea, nazywana "najseksowniejszą kobietą na Ziemi i poza nią" "Koszmarna głębia" ("Deep fear") była wielkim hitem Netfliksa. Thriller był jednym z najchętniej oglądanych filmów w serwisie, a serca widzów, także tych polskich, skradła piękna rumuńska aktorka Madalina Ghenea. Niektóre media określają ją mianem "najseksowniejszej kobiety na Ziemi i poza nią". Kim jest artystka, która nieprzypadkowo wcześniej zagrała słynną francuską aktorkę Sophię Loren? Zobaczcie jej odważne zdjęcia, którymi dzieli się w mediach społecznościowych!

📢 Mieli handlować narkotykami. Wpadli na Dolnym Śląsku. Zobaczcie, jak wyglądała akcja policji. Sceny jak z filmu To było zatrzymanie jak z prawdziwego filmu akcji! Specjalne oddziały policji weszły z samego rana do dwóch mieszkań, gdzie mieli przebywać członkowie "grupy przestępczej o charakterze zbrojnym". Mężczyźni mogą spędzić za kratkami długie lata.

📢 Jarmark Świętojański we Wrocławiu już otwarty. Są regionalne produkty i mnóstwo atrakcji. Jakie ceny? Jarmark Świętojański we Wrocławiu wystartował. W rynku stanęły charakterystyczne drewniane domki, oferujące regionalne produkty. Na mieszkańców stolicy Dolnego Śląska i turystów czeka w tym roku sporo atrakcji. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Gigantyczne korki na drogach w okolicach Wrocławia. Stoi obwodnica i autostrada A4. Uważajcie! Początek weekendu na podwrocławskich drogach oznacza ogromne korki. Jeszcze przed godz. 16 zatory pojawiły się na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, autostradzie A4 i drodze krajowej nr 94. To wszystko przez wcześniejsze awarie i natężenie ruchu.

📢 Dworzec Świebodzki w środku! Te zdjęcia to unikaty! Podróżni korzystali z restauracji, a bilety kupowali w przestronnym holu Dworzec Świebodzki we Wrocławiu to jeden z najstarszych dworców kolejowych w mieście. Wzniesiono go w drugiej połowie XIX wieku, a w swojej historii miał różne funkcje. Poza obsługą połączeń pasażerskich i towarowych służył też jako targowisko, a obecnie mieści się tam strefa gastronomiczna. Pociągi nie wyjeżdżają stąd od ponad 30 lat, ale dzięki tym zdjęciom przeniesiecie się w czasie! 📢 Awaria tramwaju w ścisłym centrum Wrocławia. Spod podwozia wydobywają się kłębu dymu Sznur tramwajów i autobusów pod Dworcem Głównym we Wrocławiu. Spod podwozia jednego z pojazdów zaczęły wydobywać się kłęby dymu. Trzech motorniczych próbowało opanować sytuację. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Pogrzeb Jacka Zielińskiego. Tłumy żegnały współzałożyciela Skaldów ZDJĘCIA. Zobacz, kto przyszedł na ostatnie pożegnanie artysty zdjęcia Jacek Zieliński, współzałożyciel zespołu Skaldowie, spoczął w poniedziałek w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Muzyk został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta RP Andrzeja Dudę, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wyróżnienie „za niezwykłą wartość artystyczną i państwową" twórczości zmarłego muzyka odebrał syn Bogumił.

📢 Awaria wrocławskich wodociągów. Naprawa może potrwać nawet 8 godzin! Gdzie czekają nas wyłączenia? Spore utrudnienia dla mieszkańców północnych osiedli Wrocławia. Dziś w nocy pracownicy MPWiK będą naprawiali usterkę, przez którą mieszkańcy mogą zostać odcięci od bieżącej wody. Usunięcie awarii może potrwać nawet osiem godzin. 📢 Będzie ciąg dalszy obwodnicy śródmiejskiej we Wrocławiu? Są wstępne terminy i wizualizacje tzw. Alei Północnej Ostatni fragment, który finalnie nie zamknie ringu śródmiejskiej obwodnicy Wrocławia, to tzw. Aleja Północna. Połączy ona ul. Żmigrodzką z ul. Krzywoustego przy CH Korona. Im bliżej końca projektowania trasy, tym więcej szczegółów. Urzędnicy pokazali pierwszą wizualizację, znamy też wstępną datę startu budowy. 📢 Raków - Śląsk: W sobotę na Rynku telebim, a w niedzielę spotkanie z piłkarzami. Tak było 12 lat temu (ZDJĘCIA) RAKÓW Częstochowa - ŚLĄSK Wrocław. Śląsk ma zapewnione co najmniej wicemistrzostwo Polski. W ostatniej kolejce sezonu PKO BP Ekstraklasy WKS zmierzy się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa i wciąż ma szansę na tytuł. Kibice we Wrocławiu będą mogli oglądać ten mecz na telebimach, które staną na Rynku. Początek meczu Raków – Śląsk w sobotę o godz. 17:30. W niedzielę piłkarze WKS-u spotkają się na Rynku z kibicami. Zobaczcie, jak 12 lat temu świętowali mistrzostwo Polski.

📢 Załamanie pogody we Wrocławiu. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem: "Jeśli możesz, zostań w domu" Burze z gradem oraz silne porywy wiatru we Wrocławiu. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wydali kolejne ostrzeżenia. Mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska otrzymali kolejne Alerty RCB: "Jeśli możesz, zostań w domu. Unikaj otwartych przestrzeni".

📢 Julia Wieniawa w bikini i bieliźnie! Aktorka nie boi się gorących zdjęć, a jej profil śledzi ponad 2,1 mln użytkowników. Zobaczcie Julia Wieniawa, która została nową jurorką w "Mam Talent", lubi szokować. O jej odważnych zdjęciach i strojach mówi cała Polska. Znana jest nie tylko ze swoich kreacji aktorskich czy zdolności wokalnych, ale i z kontrowersyjnych, budzących dyskusję stylizacji. Aktorka nie boi się pozować w bieliźnie czy bikini. Wieniawa, której konto na Instagramie śledzi ponad 2,1 miliona użytkowników, jest inspiracją dla wielu młodych Polek. Można ją nazwać polską ikoną stylu. Zobaczcie!

📢 Zablokowane centrum Wrocławia! Przez miasto przejdzie marsz i przejadą rolkarze. Jak długo potrwają utrudnienia? Spore utrudnienia dla mieszkańców, którzy w piątek (24 maja) będą chcieli dostać się do centrum Wrocławia. Na dziś zaplanowano aż dwa zgromadzenia! Sprawdziliśmy, w jakich godzinach warto unikać głównych ulic. Co się będzie działo? 📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 24.05.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 Rejestracje DX już na ulicach Wrocławia. Czy w powiecie wrocławskim teraz czas na DXR-y? Na ulicach Wrocławia coraz częściej można zauważyć samochody z nowym wyróżnikiem rejestracji: DX. Zastąpił znane wrocławskie DW, dla którego skończyły się wszystkie możliwe kombinacje. Czy niedługo podobny los czeka DWR-y, czyli tablice powiatu wrocławskiego? Czy jest możliwy wyróżnik DXR? Sprawdziliśmy.

📢 Pożar ciężarówki w samym środku lasu. Ogień rozprzestrzenił się na kilkanaście arów ziemi. Do akcji ruszyły dwa samoloty gaśnicze Groźny pożar na Dolnym Śląsku. Ciężarówka spłonęła w środku lasu. W walce z ogniem uczestniczyły dwa samoloty gaśnicze i siedem zastępów straży pożarnej. Zdjęcia z akcji znajdziecie w galerii. 📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę.

📢 Wrocławskie Forum Kobiecości 2024. Już po raz 10. Gazeta Wrocławska wręczyła nagrody w plebiscycie "Kobieca Twarz Dolnego Śląska" Już po raz 10. spotkaliśmy się by celebrować kobiecość w najlepszym wydaniu. 23 maja 2024 roku odbyło się, zorganizowane przez Gazetę Wrocławską, Forum Kobiecości 2024. Panie uczestniczyły w warsztatach i wykładach, a także plebiscycie na "Kobiecą Twarz Dolnego Śląska". Poznaj laureatki tytułu w trzech kategoriach i obejrzyj relację z forum. 📢 Wypadek i spore utrudnienia pod Wrocławiem. Tir zderzył się z dwoma osobówkami. Ruch odbywa się wahadłowo Ogromne utrudnienia dla kierowców jadących drogą wojewódzką nr 396. Pomiędzy Oławą a Strzelinem doszło do wypadku tira i dwóch samochodów osobowych. Młoda kobieta została przewieziona do szpitala. 📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy!

📢 Festiwale, potańcówki dużo sportu i kulinarnej uczty! Tak zapowiada się weekend 24-26 maja we Wrocławiu Weekend 24-26 maja zapowiada się bardzo ciepło i głównie słonecznie. Będzie to doskonała okazja, aby ruszyć się z domu i skorzystać z atrakcji porozsiewanych po całym mieście. Wrażeń nie zabraknie przy Hali Stulecia, na placu Wolności, w Rynku czy na nadodrzańskich bulwarach. Niezależnie od tego, co was interesuje, możecie się świetnie bawić. W nadchodzące dni wolne zorganizowano liczne festiwale, koncerty lub też sportowe wydarzenia. Coś dla ciała i coś dla umysłu. 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 24.05.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 24.05.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 To są mocne HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie naprawdę to napisali! Dzieci i młodzież sięga do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 24.05.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Najzabawniejsze MEMY o pracy! Tak wygląda praca okiem internautów. Słodkie lenistwo czy zaangażowanie? Śmieszne obrazki o pracy 24.05.2024 Jak pracę widzą internauci? Okazuje się, że praca należy do ulubionych źródeł memów i innych śmiesznych obrazków. Z pewnością wiele osób lubi w godzinach pracy zrobić delikatny "skok w bok", zajmujących się oglądaniem filmów, przeglądaniem mediów społecznościowych czy... memów! Memy znakomicie poprawiają humor, tym bardziej jeśli memy o pracy, oglądamy w... pracy! Jesteście ciekawi? Tak pracę widzą internauci. Zobaczcie zabawne memy o pracy!

📢 Flamingi z wrocławskiego zoo będzie można oglądać przez cały rok. Zamieszkały w nowym pawilonie. Zobaczcie zdjęcia! We wrocławskim ogrodzie zoologicznym otwarto całoroczny pawilon z przestronną wolierą przechodnią dla flamingów. Zamieszkały tu 52 flamingi i inne gatunki ptaków. 📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 24.05.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu.

📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! 24.05.2024 Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion!

📢 Marcin Mroczek - tak wygląda w środku jego domu. Zaglądamy do posesji gwiazdy serialu M jak Miłość Marcin Mroczek wraz z żoną Marleną oraz synami Ignacym i Kacprem mieszkają w Warszawie, w willi położonej w dzielnicy Wawer, pod koniec roku aktor kupił także szeregowiec w Warszawie wart około miliona złotych. Tak urządził się w domu Marcin Mroczek, gwiazda "M jak miłość". 📢 Wrocław w roku 2004. Najpiękniejsze to wtedy nasze miasto raczej nie było. Dominowała... szarość Rok 2004 nie wydaje się wcale aż tak odległy. Tymczasem minęły już dwie dekady, a to szmat czasu. Jego upływ najlepiej widać na starych fotografiach, a tych w archiwach Gazety Wrocławskiej mamy całkiem sporo. Dziś cofamy się dokładnie o 20 lat. Dla stolicy Dolnego Śląska i całej Polski był to czas wyjątkowy. W końcu wchodziliśmy wtedy do Unii Europejskiej, tymczasem Wrocławiowi daleko było do wizytówki za jaką możemy uważać go dziś.

📢 Kolejny odcinek ulicy Olszewskiego na wrocławskim Biskupinie w remoncie. Kierowcy pojadą inaczej! Kiedy koniec prac? Z piątku na sobotę (24/25 maja) drogowcy wkraczają na kolejny na odcinek remontowanej ulicy Olszewskiego na Biskupinie. Od soboty wykonawca będzie działał na fragmencie od ul. Chełmońskiego do ul. Spółdzielczej. Kierowcy udający się w stronę centrum będą musieli jeździć objazdem. O szczegółach piszemy poniżej.

📢 Studenci opanowali stadion Tarczyński Arena. Tak bawili się na wrocławskich Juwenaliach 2024. Zobaczcie zdjęcia szalonej zabawy Tak wyglądał ostatni dzień szalonej zabawy z okazji Juwenaliów we Wrocławiu. Tłum żaków opanował stadion Tarczyński Arena. Studenci bawili się w rytm przebojów znanych muzyków. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Wiktoria Gąsiewska na gorących zdjęciach - mówią o nich wszyscy! Aktorka lubi i umie pozować. Zobaczcie najgorętsze zdjęcia artystki Wiktoria Gąsiewska to jedna z najbardziej utalentowanych i najpiękniejszych aktorek młodego pokolenia w Polsce. Artystka, której profil na Instagramie śledzi ponad 1,1 miliona użytkowników, chętnie dzieli się swoimi odważnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Zobaczcie najgorętsze ze zdjęć w naszej galerii!

📢 Ta wrocławska palmiarnia została zamknięta prawie 20 lat temu. Ogród Botaniczny chce ją odbudować Ogród Botaniczny we Wrocławiu planuje odremontować zamkniętą prawie 20 lat temu palmiarnię. Szklarnia była w bardzo złym stanie technicznym. Czy zostanie otwarta? 📢 To jedna z piękniejszych plaż na Dolnym Śląsku. Polskie Hawaje zaledwie godzinę drogi z Wrocławia Polskie Hawaje - takim mianem niektórzy określają jedną z plaż w podlegnickich Kunicach. Znajduje się ona na terenie ośrodka wypoczynkowego Skibińscy. Obiekt już kilka tygodni temu rozpoczął nowy sezon, ale wraz z nadejściem słonecznego weekendu postanowiliśmy tam zajrzeć. Znajdziemy tu plażę ze złotym piaskiem, charakterystyczne, słomiane parasole, pyszną rybę i sporą strefę dla dzieci. W upalny, letni dzień ściągają tu ludzie z całego Dolnego Śląska. Plaże znajduje się mniej niż godzinę jazy z Wrocławia.

📢 Wrocławskie firmy szukają pracowników. Zatrudniają od zaraz. Dostaniesz umowę o pracę i dobre pieniądze. To aktualne oferty Szukasz pracy? Dobrze trafiłeś! Wrocławskie firmy potrzebują pracowników. Fachowcom oferują umowy i wysokie wynagrodzenie. Zebraliśmy dla Was aktualne oferty pracy z Wrocławia z zarobkami powyżej 5 tys. złotych "na rękę". Zobaczcie, gdzie teraz rekrutują!

📢 Zabójstwo w niewielkiej miejscowości na Dolnym Śląsku? 44-letni mężczyzna został śmiertelnie postrzelony Polkowicka policja informuje, że w nocy ze środy na czwartek (22-23 maja) w miejscowości Brunów pod Lubinem doszło do postrzelenia ze skutkiem śmiertelnym. Nie żyje 44-latek, a śledztwo prowadzi prokuratura. 📢 Kryształy z PRL wróciły do łask i kosztują majątek. Masz takie kryształy w domy? Są warte setki i tysiące złotych. Można zarobić! Kryształy z czasów PRL wracają do łask. Co więcej, kolekcjonerzy potrafią oferować za nie prawdziwą fortunę. Furorę robią kryształowe wazony, misy, cukiernice, czy kieliszki. Im większe i bardziej kolorowe, tym cenniejsze. Macie takie w swoich domach? Możecie sporo zarobić. Sprawdźcie, ile są warte.

📢 Most Milenijny we Wrocławiu ma już 20 lat. Tak powstawała ta przeprawa w latach 2002-2004 Gdy w 2002 roku rozpoczynały się prace budowlane, była to największa powojenna inwestycja mostowa w historii Wrocławia. Przeprawa razem z dojazdami miała blisko kilometr długości i powstawała przez dwa lata. W 2024 roku świętujemy 20-lecie istnienia Mostu Milenijnego, czy jak go również wtedy nazywano - Mostu Tysiąclecia. Zobaczcie na naszych archiwalnych fotografiach, jak powstawał ten znany most. 📢 Otwarcie Bastionu Sakwowego we Wrocławiu później niż zapowiadano. Kiedy zobaczymy go w pełnej krasie? Na możliwość wejścia na teren wyremontowanego Bastionu Sakwowego (lub jak kto woli - Wzgórza Partyzantów) cały Wrocław czeka z niecierpliwością. Ostatnio zapewniano o otwarciu zabytku w maju. Ale po raz kolejny termin przesunięto. Na kiedy?

📢 Pobicie w Siechnicach pod Wrocławiem. Zatrzymano kolejnych Gruzinów. Policja apeluje o spokój We wtorek (21 maja) wieczorem doszło do bardzo bulwersującego zdarzenia w podwrocławskich Siechnicach. Na przesłanym do naszej redakcji filmie można zobaczyć, jak w pobliżu marketu spożywczego, grupa obcokrajowców brutalnie bije mężczyznę, leżącego na ziemi. Otoczyli go z każdej strony i zadawali ciosy pięściami i nogami. "Gdyby nie jego znajomi, którzy podjechali samochodem, kto wie, co by się stało" - mówi nam czytelnik Jarosław, mieszkaniec Siechnic, który chciał upublicznić nagranie.

📢 Kiedy koniec remontu ulicy Królewieckiej we Wrocławiu? Termin się przesuwa, mieszkańcy się niecierpliwią Na ulicy Królewieckiej we Wrocławiu, gdzie trwa szybka wymiana nawierzchni, wprowadzono ruch jednokierunkowy. Według zapowiedzi, utrudnienia miały potrwać do końca tego tygodnia. Wiemy na pewno, że tego terminu nie uda się dotrzymać.

📢 Pożar w Siechnicach pod Wrocławiem. W nocy spłonęły tam cztery samochody. To "wyrównanie rachunków"? W nocy ze środy na czwartek (22/23 maja) w Siechnicach niedaleko Wrocławia doszło do pożaru czterech samochodów osobowych. Jeden spłonął doszczętnie, pozostałe są mocno uszkodzone przez ogień i nie nadają się do użytku. Wszystkie pojazdy były pozostawione na parkingu parku handlowego Toro Park przy ul. Opolskiej. Policja: "Apelujemy o spokój i zachowanie zgodnie z prawem!" 📢 Martwy mężczyzna w kanale odpływowym we Wrocławiu. Tuż przy ogródkach działkowych. Co się tam stało? W czwartek (23 maja), w godzinach porannych służby ratunkowe zostały wezwane na ul. Grudziądzką we Wrocławiu, gdzie w kanale odpływowym, w pobliżu ogródków działkowych, znaleziono ciało mężczyzny. Gdy ratownicy przyjechali na miejsce, starszy człowiek już nie żył.

📢 Śmiertelne potrącenie rowerzysty na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Sprawca aresztowany. Grozi mu 20 lat więzienia W niedzielę (19 maja) informowaliśmy o śmiertelnym wypadku na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Kierowca BMW uderzył w dwoje rowerzystów, którzy poruszali się jezdnią od Siechnic w kierunku Zacharzyc i ronda Iwiny. Kierujący, 20-letni Kamil K., usłyszał zarzuty. Grozi mu 20 lat pozbawienia wolności. 📢 Wrocław i jego mieszkańcy 24 lata temu. Tak to wyglądało na przełomie wieków! Wrocław w roku 2000 nie wydaje się wcale aż tak odległy, tymczasem, gdy oglądamy zdjęcia z tego roku... doznajemy szoku. Miasto zmieniło się diametralnie. Ciężko dziś wyobrazić sobie panoramę miasta bez Sky Tower, czy przypomnieć jak wyglądał dworzec. O modzie jaka wówczas panowała wolimy w ogóle nie przypominać. Zresztą... zobaczcie sami Wrocław sprzed dwóch dekad!

📢 Tomasz Lis z nową partnerką Moniką - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto dom dziennikarza Życie prywatne Tomasza Lisa przez lata wzbudzało kontrowersje. Dziennikarz po latach odszedł od Kingi Rusin, po to by związać się z Hanną Lis - która była świadkową na jego pierwszym ślubie. Jednak małżeństwo z Hanną Lis również nie przetrwało. Teraz gwiazdor układa sobie życie u boku Moniki Urbańczyk. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień. 📢 Parking i stacja benzynowa w Rynku, tłumy w sklepach, tylko towaru brak. Oto Wrocław lat 80. Sięgamy do naszego zdjęciowego archiwum, tym razem na wybranych zdjęciach dominują lata 80. Nasi fotoreporterzy fotografowali między innymi komunikację i handel w mieście. Kolejki przed domem towarowym "Łada" przy Oławskiej czy przystanki autobusowe tuż przed Dworcem Głównym. Dla młodszych mieszkańców miasta to abstrakcja, nie mówiąc już o "szaberplacu" przy Krakowskiej, saturatorze na Stadionie Olimpijskim i stacji benzynowej... w Rynku. Odtworzyliśmy dla Was podpisy pod zdjęciami, by było wiadomo gdzie i w którym roku się znajdujemy. Miłego wspominania, a dla młodszych Czytelników - oglądania rzeczywistości, po której niewiele już zostało!

📢 Armia wyprzedaje mnóstwo sprzętu w dobrych cenach. Do kupienia koparka, ambulans i kwaterunek Wielką wyprzedaż swojego sprzętu organizuje Agencja Mienia Wojskowego we Wrocławiu. Po atrakcyjnych cenach do kupienia są niespotykane nigdzie indziej pojazdy, wyposażenie oraz urządzenia. To m.in. ambulans, koparka, wojskowe prycze i skrzynie na amunicję. Zobacz, co i za ile sprzedaje AMW we Wrocławiu w galerii. Wybraliśmy najciekawsze z przedmiotów. 📢 Ulica Kościuszki we Wrocławiu ma przejść generalny remont. Czy znowu będą jeździć tam tramwaje? Po torowisku na ulicy Kościuszki ostatni tramwaj przejechał niemal dekadę temu. Na dodatek, awaryjnie, bo szyny kompletnie wyłączono z ruchu kilka lat wcześniej. Mówiono nawet, że tramwaje nie pojadą po nich już nigdy. Ale plany się zmieniły. Urząd miasta zapowiedział kompleksowy remont całej ulicy. O szczegółach przeczytacie poniżej.

📢 Tu lepiej nie chodzić na spacer. W tych miejscach we Wrocławiu jest najwięcej kleszczy! Lato nadchodzi wielkimi krokami, niestety, wraz z nim pojawia się coraz więcej kleszczy. Według interaktywnej mapy kleszczy we Wrocławiu jak dotąd znaleziono około 150 tych pajęczaków. Choć z pewnością nie oddaje to skali zjawiska, można już mówić o pewnych tendencjach. Zobacz, gdzie mieszkańcy znajdują kleszcze najczęściej. 📢 Półnagi mężczyzna z raną na nodze jeździ tramwajami po Wrocławiu. Może potrzebować pomocy. Widzieliście go? Skontaktował się z nami czytelnik, który w tramwaju spotkał mocno zdezorientowanego mężczyznę bez spodni i bielizny. Na nodze miał ranę, z której sączyła się ciecz, a w pojeździe utrzymywał się nieprzyjemny zapach. Mężczyzna zachowywał się tak, jakby stracił świadomość. Czy potrzebuje pomocy? A może ktoś go zna? Zdarzenie przywołuje na myśl bezdomnego, o którym pisaliśmy w zeszłym roku.

📢 Tu legalnie można łowić ryby. Sprawdzone miejsca do wędkowania we Wrocławiu We Wrocławiu nie brakuje amatorów wędkarstwa, którzy mogą realizować swoje hobby, nie wyjeżdżając z miasta. W końcu Wrocław jest położonym nad 7 rzekami! Jednak zarzucić wędkę można tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Zobaczcie listę takich miejsc. 📢 Tak budowano Manhattan we Wrocławiu. Sedesowce to dziś jeden z symboli miasta. Zobaczcie film i zdjęcia Osiedle Plac Grunwaldzki, czyli słynne sedesowce, budowano przez trzy lata (1970–1973). Nietypowe budynki zaprojektowała Jadwiga Grabowska-Hawrylak. Zobaczcie, jak wyglądała budowa, jak wrocławski Manhattan zmieniał się w kolejnych latach i w jakich filmach zagrał, klikając w zdjęcie powyżej. 📢 Tak osoby niewidome pracują w Amazonie pod Wrocławiem. Projekt Homer stworzył nowe możliwości Wrocławski Amazon wdrożył specjalny program Homer, który zapewnia pracę dla osób niewidomych i słabowidzących. To pierwsza odsłona projektu w Polsce i całej Unii Europejskiej, który daje szansę wielu niepełnosprawnym na zarobek oraz pomaga w przełamywaniu barier społecznych. Byliśmy w środku centrum logistycznego, zobacz, jak wygląda praca na specjalnych stanowiskach.

📢 Internauci krytykują rowerzystów. Oto najlepsze memy o cyklistach, które rozbawiły internet 23.05.2024 Rowerzystom często się obrywa. Tym razem oberwało im się w internecie, a to wszystko za sprawą internautów, którzy przygotowali dawkę nowych memów na ich temat. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Trwa wyprowadzka z Trzonolinowca we Wrocławiu. Kary finansowe sięgają kilkudziesięciu tysięcy! Trwa wyprowadzka mieszkańców z kultowego budynku - Trzonolinowca we Wrocławiu. Większość lokatorów mieszkań komunalnych dostała przydział lokali zastępczych, jednak nie wszyscy zdążyli już opuścić budynek. Wspólnota mieszkaniowa oraz sami mieszkańcy posiadający mieszkanie na własność odwołali się od decyzji inspektoratu budowlanego, w obawie o kary finansowe za użytkowanie budynku. 📢 Pochód Juwenaliowy 2024 we Wrocławiu. Studenci w fikuśnych strojach przeszli przez miasto. Przed nami dwa dni szalonych imprez Od środy (22 maja) odbywa się we Wrocławiu największe wydarzenie studenckie. Juwenalia 2024 pod hasłem "#WrocławRazem" zostały oficjalnie rozpoczęte pochodem, w którym wzięło udział ponad 1000 studentów. Część z nich była przebrana w postacie znane z popkultury. Nad głowami maszerujących można było zobaczyć zabawne banery, jak np. "Inżynieria środowiska, mniej smogu, więcej piwska". Zobaczcie pochód na naszych zdjęciach!

📢 Wrocławska potańcówka 2024. Sprawdź terminy potańcówek i program wydarzeń Uwielbiane przez wrocławian miejskie potańcówki wracają! Najbliższa odbędzie się nad Odrą. Kiedy następne imprezy i gdzie się odbędą? Sprawdź szczegóły. 📢 Sportowcy związani z Wrocławiem. Prawdziwe legendy boisk, kortów, czy bieżni! [ZDJĘCIA] Sportowcy związani z Wrocławiem nie raz dostarczali nam już wiele radości. Sięgali po medale mistrzostw świata, czy olimpijskie laury. Być może nie znacie ich wszystkich. Dlatego przybywamy z pomocą i prezentujemy genialnych sportowców (byłych i obecnych), którzy ze stolicą Dolnego Śląska mają więcej wspólnego niż może się Wam wydawać. Niektóre nazwiska będę dla Was z pewnością zaskoczeniem!

📢 Tak dziś wygląda Maciek Lubicz z "Klanu". Piotr Swend ma już 35 lat - zobaczcie zdjęcia Piotr Swend to polski aktor z zespołem Downa, który od 25 lat gra w serialu "Klan". Można go również podziwiać na scenach w Teatrze "21" oraz TR Warszawa. Ma już 34 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym zajmuje się popularny Maciej z "Klanu". Mamy zdjęcia!

📢 Będzie (wice?)mistrzowska feta we Wrocławiu! W niedzielę piłkarze spotkają się z kibicami w Rynku W sobotę rozegrana zostanie ostatnia kolejka sezonu 2023/24 w PKO Ekstraklasie. Śląsk Wrocław wciąż ma szanse na mistrzostwo, ale nawet jeśli go nie zdobędzie, to już ma zagwarantowany tytuł wicemistrza Polski. Klub – bez względu na końcowy rezultat – przygotowuje fetę w Rynku. Znamy szczegóły. 📢 Cudowny Dolny Śląsk: 3 skarby, których zazdrości nam cały świat. Te unikatowe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia.

📢 Maciejka będzie bujnie kwitła i pachniała do późnego lata. Oto trik na długie kwitnienie maciejki Maciejka podbiła polskie balkony i ogródki. Jest dość łatwa w uprawie, a hodujemy ją przede wszystkim ze względu na niezwykle intensywny, przyjemny zapach jej kwiatów. Kwiaty maciejki nie są szczególnie efektowne, jednak urzekają swym zapachem. Wciąż jeszcze można wysiewać maciejkę, a jej kwiaty będą uwodzić niepowtarzalnym zapachem aż do późnego lata. Zobacz, jak zadbać o maciejkę, by bujnie i długo kwitła.

📢 Najstarsze miasto w Polsce jest... na Dolnym Śląsku! Warto je odwiedzić, bo jest przepiękne. Zobaczcie zdjęcia Jakie jest najstarsze miasto w Polsce? Gniezno, a może Kalisz? Odpowiedź brzmi: Złotoryja! Niezależnie od legend i przypowieści, tak właśnie stanowią dokumenty! Złota Góra, bo tak się wówczas nazywała, otrzymała prawa miejskie w 1211 roku i jest to najstarsza udokumentowana lokacja na ziemiach polskich na prawie magdeburskim. A to oznacza, że pod względem prawnym, obecna Złotoryja jest najstarszym polskim miastem. Szkoda, że turyści rzadko tu zaglądają, bo prezentuje się naprawdę pięknie.

📢 Policjanci z Majami i rodzynki jalapeño. Zobaczcie najlepsze MEMY o pszczołach! Pszczoły w Polsce obchodzą swoje święto dwa razy w roku: 20 maja - Światowy Dzień Pszczoły oraz 8 sierpnia - Wielki Dzień Pszczół. W obu przypadkach w całej Polsce organizowane są wydarzenia poświęcone pszczołom. Każda forma edukacji i przypominania, jak ważne są pszczoły w życiu człowieka, jest dobra. Mogą być to również tworzone przez internautów memy. Wybraliśmy dla Was najzabawniejsze MEMY z pszczołami w roli głównej. 📢 Wypadek dwóch samochodów osobowych na ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Jedno z nich wjechało w przystanek tramwajowy! Do kolejnego wypadku w centrum Wrocławia doszło dziś (21 maja) na ul. Powstańców Śląskich. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych jeden z nich wjechał w przystanek tramwajowy! Zdjęcia z wypadku znajdziecie w galerii.

📢 Piękne żony i partnerki – największe wsparcie piłkarzy Śląska Wrocław (ZDJĘCIA) Mówi się, że kobieta stoi za każdym sukcesem mężczyzny. Piłkarze Śląska, którzy w sobotę staną przed szansą wywalczenia trzeciego w historii klubu mistrzostwa Polski, mogą liczyć na mocne wsparcie swoich żon i partnerek. Zawodnicy WKS-u chętnie dzielą się w mediach społecznościowych zdjęciami ze swoimi życia prywatnego. Zobaczcie ich ładniejsze połówki! Kliknij „zobacz galerię”.

📢 Tunele na S3 - gigantyczne konstrukcje na Dolnym Śląsku, które zapierają dech u kierowców |ZDJĘCIA I FILM Dolnośląski odcinek drogi ekspresowej S3 już teraz robi piorunujące wrażenie, choć do jego oddania pozostało jeszcze kilka tygodni. Zdecydowanie najbardziej spektakularnym elementem nowej ekspresówki są tunele - TS-26 o długości około 2300 metrów i TS-32 o długości około 320 metrów.

📢 Na zaniedbanej działce w centrum Wrocławia powstanie hotel? W kilka minut spacerkiem do Rynku! Inwestor Genfer Hotel Inwest chce zbudować na działce przy pl. Orląt Lwowskich i ul. Nabycińskiej we Wrocławiu czterogwiazdkowy hotel. Jeden z budynków sieci "Puro" funkcjonuje już przy ul. Włodkowica w naszym mieście. Czy zarośnięta działka przy dworcu Świebodzkim i pozostałościach po dworcu Marchijskim zamieni się w nowoczesny obiekt? 📢 27 fascynujących ciekawostek o Dolnym Śląsku. Ukryte skarby, żeliwne drzewo, biegun zimna i inne cuda, które cię zaskoczą Szukasz inspiracji do weekendowych wycieczek i zwiedzania? Wybierz się na Dolny Śląsk, gdzie na każdym kroku możesz napotkać coś niezwykłego. Na zachętę zebrałem dla ciebie 27 niesamowitych ciekawostek o Dolnym Śląsku. Są wśród nich zaskakujące fakty, intrygujące informacje, a przede wszystkim – inspiracje do wycieczek po regionie, których długo nie zapomnisz.

📢 Tak dokończą wschodnią obwodnicę Wrocławia. Droga przetnie osiedle na pół, ależ tu wąsko! Budowa tej ważnej inwestycji drogowej ma wystartować w drugiej połowie tego roku i zakończyć się do przełomu 2026/2027. Tym razem ma się udać, choć podobnych terminów zakończenia było już wiele. Mowa o ostatnim, brakującym fragmencie wschodniej obwodnicy Wrocławia - nieco ponad 3,5 km drogi łączącej węzeł bielański z ul. Grota-Roweckiego. Którędy dokładnie pobiegnie ta trasa? Sprawdziliśmy to wykorzystując drona. Trzeba przyznać, że w rejonie osiedli mieszkaniowych we wsi Wysoka, tuż pod Wrocławiem, robi się naprawdę wąsko! Zobaczcie przebieg na zdjęciach.

📢 Miasto zakopane w dolnośląskim lesie. Mroczny labirynt korytarzy, jak z horroru! Lepiej się tu nie zgubić... Podziemne schrony, wojskowe bunkry i tunele - tych na Dolnym Śląsku nie brakuje. Wiele podziemnych konstrukcji zostawili po sobie Niemcy i Armia Radziecka. Jeśli lubicie wycieczki z dreszczykiem i jesteście miłośnikami historii, koniecznie odwiedźcie Przemkowski Park Krajobrazowy. W lasach pod Wilkocinem znajdziecie opuszczone wojskowe bunkry połączone kilometrami korytarzy. To podziemne miasto przyprawia o ciarki. Zobaczcie zdjęcia z wewnątrz!

📢 Mieszkania nie do życia, czyli patodeweloperka. Sprawdź, jakie absurdy proponują dziś deweloperzy. To trzeba zobaczyć Mieszkania w budynkach urągających zdrowemu rozsądkowi spotyka się dziś na rynku coraz częściej. Choć nie ma zgody co do tego, czym dokładnie jest patodeweloperka, to aż trudno nie użyć tego słowa na widok zdjęć, które prezentujemy w galerii. Zobacz deweloperskie absurdy z całej Polski. 📢 Giełda Staroci pod Halą Stulecia we Wrocławiu trwa. Zobacz, jakie skarby można tam znaleźć Giełda Staroci pod Halą Stulecia we Wrocławiu przyciąga kolekcjonerów sztuki i miłośników dekoracji vintage. Można tam upolować niemal wszystko. Filiżanki, zabawki, lampy, biżuterię a nawet meble czy elektronikę. Zobacz, jakie skarby tam znajdziesz! 📢 Najpiękniejsza linia kolejowa Dolnego Śląska do odbudowy! Mroczne tunele, efektowne wiadukty, piękne widoki Ta linia kolejowa to prawdziwa perła Dolnego Śląska. Połączenie z Jeleniej Góry przez Wleń do Lwówka Śląskiego zostało poprowadzone w niesamowitej, górskiej scenerii w Dolinie Bobru. Nie brakuje tutaj tuneli czy efektownych wiaduktów, na czele z najsłynniejszym - nad Jeziorem Pilchowickim, który został uratowany przez wysadzeniem na potrzeby produkcji filmu z Tomem Cruisem. Dzięki temu oraz zaangażowaniu władz województwa, linie będzie można odbudować i przywrócić tutaj ruch pociągów. Jak teraz wygląda to połączenie? Sprawdziliśmy, zobaczcie zdjęcia.

📢 Kawałek Szwajcarii na Dolnym Śląsku. To miejsce zachwyca widokami, mało osób o nim wie! Nie chcecie przeciskać się w tłumie turystów, by zobaczyć Błędne Skały czy Szczeliniec Wielki i nie macie za wiele czasu na zwiedzanie? To miejsce będzie dla was idealne! Nieco zapomniane przez turystów, leżące z dala od popularnych szlaków, zwane Szwajcarią Lwówecką! Mowa o Lwóweckich Skałkach, czyli zbudowanych z piaskowca, efektownych basztach skalnych, które tworzą bardzo ciekawe formy, labirynty oraz przepaście. 📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 - matematyka. Takie zadania były na tegorocznym egzaminie. Sprawdź ARKUSZE i ODPOWIEDZI We wtorek (14 maja) głównym tematem na języku polskim były "Kamienie na Szaniec". Dzień później (15 maja) najważniejszym pytaniem z matematyki również pozostało "co będzie na egzaminie?". Warto przypomnieć sobie to i owo! Znając podstawę programową wiemy, jakiego typu polecenia pojawią się na arkuszu. Sprawdź przykładowe zadania z matematyki przed egzaminem ósmoklasisty!

📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Kąpieliska we Wrocławiu: Różanka, Glinianki, Morskie Oko. Zobaczcie, gdzie od lat pływają wrocławianie [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Wrocławianie znają je doskonale. Już lata temu szaleli na nowej zjeżdżalni na Kłokoczycach, skakali na bombę z wysokich skoczni na Morskim Oku, czy tłoczyli się na basenie Olimpijskim. Obejrzyjcie Wrocław na starych zdjęciach przez pryzmat kultowych kąpielisk! Wystarczy kliknąć w zdjęcie powyżej i przechodzić na kolejne slajdy za pomocą strzałek lub gestów na smartfonie.

📢 Juwenalia Wrocławskie na Polach Osobowickich. Cóż tam się działo w sobotę! Zobaczcie zdjęcia z drugiego dnia studenckiej imprezy Tłum fanów, istne szaleństwo pod sceną i tysiące światełek z telefonów uniesionych w górę – taki klimat panował w sobotę podczas drugiego dnia Juwenaliów Wrocławskich 2024 na Polach Osobowickich. Zobaczcie na zdjęciach, co tam się działo! 📢 Juwenalia Wrocławskie 2024. Dziś drugi dzień studenckiej imprezy. PLAN KONCERTÓW, ZDJĘCIA Rozpoczęła się coroczna zabawa organizowana przez studentów. Na Polach Osobowickich tłum ludzi imprezuje podczas Juwenaliów Wrocławskich 2024. Wczoraj młodzież bawiła się do późna w nocy, a dziś szykuje się kolejny dzień wspólnych szaleństw. Kto wystąpi na scenie w sobotę - przeczytajcie poniżej. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Instrumenty, wojskowe pojazdy, a nawet autobus. Taki sprzęt można kupić od wojska we Wrocławiu Agencja Mienia Wojskowego we Wrocławiu w kwietniu organizuje przetarg, podczas którego cywile będą mogli kupić wojskowe pojazdy, komputery, narzędzia, instrumenty muzyczne, wojskowe wyposażenie, a nawet… autobus. O szczegółach piszemy poniżej. Zobacz w galerii, co i za ile można kupić od AMW. 📢 Spowiedź święta - tekst - formuła spowiedzi. Co się mówi podczas spowiedzi świętej? [JAK SIĘ POPRAWNIE SPOWIADAĆ - REGUŁKA] Spowiedź święta - tutaj znajdziesz tekst, który mówi się w konfesjonale podczas spowiedzi. Zobacz jak się spowiadać - tak powinna wyglądać poprawna spowiedź, jak należy się do niej przygotować i co zrobić, by spowiedź była ważna.

📢 Trzonolinowiec jakiego nie znacie. Kręte piwnice, opuszczone mieszkania i dach, z którego widać centrum Wrocławia. Mamy film! Od momentu podjęcia decyzji o wyprowadzce z wrocławskiego Trzonolinowca we Wrocławiu mieszkańcy żyją w ciągłej niepewności. Choć stan techniczny budynku jest stale monitorowany i na ten moment nie zagraża bezpieczeństwu lokatorów, wszyscy chcą wyprowadzić się z niego jak najszybciej. Nasza reporterka była w najbardziej niedostępnych miejscach Trzonolinowca - zobaczcie jaki widok jest z dachu oraz co kryje się w jego piwnicy!

📢 Tak prezentują się wnętrza kultowego Trzonolinowca. Nie ma dobrych informacji dla jego mieszkańców Takich budynków jak wrocławski Trzonolinowiec nie ma zbyt wielu na świecie. Jego sercem jest żelbetowy trzon, przenoszący pionowe obciążenia. To na nim osadzone są stropy, w postaci kwadratowych platform zawieszonych (w początkowej konfiguracji) na dwunastu stalowych linach. Wyjątkowe są także mieszkania w tym budynku (zobacz na zdjęciach). Niestety, okazuje się, że mieszkańcy najprawdopodobniej będą musieli je pilnie opuścić. Budynek jest w bardzo złym staniem technicznym, wymaga pilnych prac. 📢 Nowe tablice rejestracyjne na Dolnym Śląsku. Jakie litery będą miały poszczególne miasta? "DX" już wkrótce Popularne żarty o Detroit (DTR) i Denver (DWR) będzie można wkrótce wsadzić do lamusa. Wrocławskie DW zamieni się w DX. Ale to nie koniec zmian. Zupełnie nowy wyróżnik literowy, który rozpocznie litera "V" będzie obowiązywał cały Dolny Śląsk. Kiedy to nastąpi i czy będzie trzeba wymienić stare tablice?