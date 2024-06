Zabytkowa hala montażowa we Wrocławiu będzie miała drugie życie. Byliśmy w środku, tak wygląda!

- Była to hala montażowa i naprawcza Kraftpostu – zmotoryzowanej poczty, a także żółtych autobusów przewożących mieszkańców Dolnego Śląska do okolicznych miejscowości. To właśnie tam, przy ul. Kolejowej 63, w ciągu kilku lat powstanie nowa galeria sztuki BWA Wrocław. Z okazji Święta Wrocławia po raz pierwszy zapraszamy do przyszłej przestrzeni wystawienniczej o powierzchni 1400 mkw - przekazuje BWA Wrocław na Facebooku.