Z Dolnego Śląska do Cinque Terre we Włoszech. City break w jednym z najpiękniejszych miejsc w Europie. Loty i plan wycieczki

Cinque Terre - gdzie się znajduje?

Jak najwygodniej dotrzeć do Cinque Terre z Dolnego Śląska?

Najwygodniejszym i najbardziej ekonomicznym sposobem dotarcia do Cinque Terre z Dolnego Śląska jest lot samolotem linii Ryanair do Pizy. Z Pizy można wsiąść w pociąg do La Spezii, co zajmuje około godzinę. La Spezia to nadmorskie miasto położone w pobliżu Cinque Terre, stanowiące doskonałą bazę wypadową do zwiedzania całego regionu. Samoloty z Wrocławia do Pizy odlatują cztery razy w tygodniu: we wtorki, czwartki, soboty i niedziele. Powroty są również w te same dni, co umożliwia turystom zaplanowanie krótkiej, ale intensywnej wycieczki!