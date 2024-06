Gastro Miasto. Nad Odrą w centrum Wrocławia trwa kulinarna uczta dla smakoszy. Mamy zdjęcia! Jarosław Jakubczak

Od piątku do niedzieli (16 czerwca), na Bulwarze Dunikowskiego nad Odrą w centrum Wrocławia, trwa festiwal Gastro Miasto. To kulinarna uczta dla smakoszy, a delektować się można specjałami z wielu kuchni całego świata. Zobaczcie, co tam można zjeść i jak odpoczywają wrocławianie i turyści.