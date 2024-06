Opuszczone koszary schowane w parku krajobrazowym na Dolnym Śląsku! Ta wojskowa ruina wygląda jak po apokalipsie

"Armia Radziecka użytkowała w Polsce ogółem ok. 70,5 tys. ha różnych terenów, w tym m.in.: 563 ha gruntów ornych; ok. 5 tys. ha łąk i pastwisk; ok. 35 tys. ha lasów; ok. 63 ha wód (stawów i jezior). Lotniska i poligony zajmowały ok. 58 tys. ha. Wojska te dzierżawiły 1,2 tys. budynków mieszkalnych (ok. 10 tys. mieszkań) i ok. 2,5 tys. budynków koszarowych o powierzchni ponad 2 mln m2. Same wzniosły 332 budynki koszarowo-sztabowe, 800 magazynów, ok. 250 domów mieszkalnych. W sumie ok. 7,8 tys. różnych nieruchomości (w tym także hangary i bunkry)"

– czytamy w publikacji Macieja Czulickiego pt. Wybrane aspekty pobytu Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej w Polsce w latach 1945–1993 oraz wykorzystanie infrastruktury po jednostkach Armii Radzieckiej po 1993 r. (BBN).