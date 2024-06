Sesja zdjęciowa w polu maków to hit przełomu wiosny i lata! Na Dolnym Śląsku jest dużo makowych miejscówek Michał Perzanowski

Ostatnio popularne stały się sesję zdjęciowe wśród pięknych kwiatów i bujnych zbóż. Portrety fotograficzne wśród słoneczników lub na polach pełnych kwitnącego rzepaku to coś, co niemal każdy chciałby mieć w swojej galerii lub na profilu. Najnowszy hit w mediach społecznościowych to z kolei sesja zdjęciowa w polu maków. Fotografie wyglądają obłędnie, a my podpowiadamy, gdzie na Dolnym Śląsku znajduje się pole usłane czerwonymi makami!