Przegląd prasy 16.06.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Memy o Dolnym śląsku. Wrocław, Wałbrzych, czy Legnica to wyjątkowo wdzięczny temat do kpin i żartów”?

Prasówka 16.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Memy o Dolnym śląsku. Wrocław, Wałbrzych, czy Legnica to wyjątkowo wdzięczny temat do kpin i żartów Memy o dolnośląskich miastach potrafią bawić do łez. Nic dziwnego - absurdów nie brakuje we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu, Głogowie czy Lubinie. Oczywiście nie mogło też zabraknąć graficznych żartów np. o Jeleniej Górze. Słowem dzieje się! Internauci nie mają litości i punktują raz po raz kolejne miasta naszego regionu. Kliknij w zdjęcie i zobacz najlepsze memy o miastach Dolnego Śląska.

📢 Oprysk na ćmę bukszpanową - domowy trik Pani Patrycji. Dzięki temu pozbędziesz szkodników Ćma bukszpanowa to jeden z najbardziej uciążliwych szkodników, który może zniszczyć piękne krzewy bukszpanowe. Jej larwy żerują na liściach, powodując poważne uszkodzenia, a czasami nawet całkowite zniszczenie rośliny. Pani Patrycja, pasjonatka ogrodnictwa, korzysta ze sprawdzonego sposobu na walkę z tym szkodnikiem – zdradza nam przepis na domowy oprysk z roztworu octu i wody.

📢 Olga Fibak - tak żyje na co dzień. Kiedyś była żoną sławnego tenisisty Wojciecha Fibaka Wojciech Fibak, jeden z najlepszych polskich tenisistów w historii, miał dwie żony. Pierwszą była Ewa, drugą Olga Sieniawska-Fibak, młodsza od utytułowanego sportowca o 23 lata. Jak teraz żyje Olga Fibak, o tym piszemy niżej.

Prasówka 16.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [16.06.2024] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Jest jedną z głównych rywalek Igi Świątek. Zajmuje trzecie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini.

📢 Takie będą emerytury w lipcu 2024 - oto stawki brutto i netto. Oto wyliczenia wypłat dla seniorów [16.06.2024] Wkrótce rozpoczną się wypłaty emerytur lipcowych. Jakie będą przelewy? ZUS przekaże seniorom podstawowe świadczenie, które zostało powiększone w marcu po corocznej waloryzacji. Zobacz, ile dostaniesz na konto. 📢 Takie będą podwyżki dla emerytów. Kolejne zmiany w tabeli waloryzacji emerytur ZUS 2025 [16.06.2024] W związku z malejącą inflacją, drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku raczej nie będzie. Nadchodzące zmiany w waloryzacji rent i emerytur oznaczają koniec okresu dużych wzrostów świadczeń dla seniorów. Ministerstwo Finansów przedstawiło prognozy, które mogą zmniejszyć oczekiwania wielu emerytów przyzwyczajonych do regularnych, często dwucyfrowych podwyżek. 📢 Wysyp grzybów na Dolnym Śląsku! Grzybiarze polecają te miejscówki. Tu znajdziecie borowiki Grzybobranie w czerwcu? Oczywiście, że tak. Jak się okazuje na Dolnym Śląsku jest już sporo miejsc, w których można znaleźć grzyby. Może nie jest to jeszcze taki wysyp jak w najlepszych, jesiennych dniach, ale można się miło zaskoczyć. Zaprzyjaźnieni grzybiarze podpowiadają nam lokalizacje, w których znaleźli dorodne okazy prawdziwków. Kliknij w zdjęcie i przejdź do galerii.

📢 Jeden gadżet - tyle wystarczy, by pokonać kleszcze. Leśnicy podpowiadają skuteczny trik [16.06.2024 r.] Wystarczy jeden tani przedmiot, który znajdziemy niemal w każdym domu, aby skutecznie zabezpieczyć się przed kleszczami. Leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego podzielili się swoim patentem, który nie wymaga wydawania dużych sum na specjalistyczne środki odstraszające. Tymczasem, borelioza przenoszona przez kleszcze stanowi coraz większe zagrożenie dla Polaków, z rosnącą liczbą zachorowań każdego roku. Zobacz, jaki sposób na kleszcze mają leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego.

📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela netto. Oto oficjalne wyliczenia ZUS - tyle dostaniesz na konto [16.06.2024 r.] We wrześniu 2024 roku na konta emerytów trafi czternasta emerytura. Rząd podjął już decyzję co do wysokości tego świadczenia. Poprosiliśmy bydgoski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wyliczenie kwot, które po wakacjach trafią na konta emerytów. W tabelach zamieszczamy wyliczenia netto czternastek. Nie każdy dostanie pełną kwotę świadczenia - sprawdź, ile możesz otrzymać.

📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach 15.06.2024 W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach! 📢 Tak wyglądał Wrocław! 200 wyjątkowych fotografii stolicy Dolnego Śląska z przełomu wieków. Miasto nie do poznania Mamy dla Was wyjątkową galerię z miasta, którego już w większości nie ma, czyli Wrocławia lat 90. oraz przełomu XX i XXI wieku. Na zdjęciach fotoreporterów Gazety Wrocławskiej oraz znanego portalu Fotopolska.eu doskonale widać miasto sprzed ponad 20 lat jak i nas samych. Zobaczcie te puste place, niewyremontowane budynki, rozkopane ulice i ówczesne stroje i zajęcia wrocławian. Wydaje się, że to był inny świat.

📢 Zoo Wrocław szuka opiekunów zwierząt drapieżnych. Ile może zarobić opiekun lwów i tygrysów? Wrocławskie zoo właśnie opublikowało kolejne ogłoszenie o pracę. Tym razem poszukiwani są opiekunowie zwierząt drapieżnych, czyli lwów, niedźwiedzi czy panter. Ogród zoologiczny ostrzega, że nie jest to łatwa praca. Ile można zarobić. Choć zoo kwoty nie podaje, nam udało się dowiedzieć. 📢 Gastro Miasto. Nad Odrą w centrum Wrocławia trwa kulinarna uczta dla smakoszy. Mamy zdjęcia! Od piątku do niedzieli (16 czerwca), na Bulwarze Dunikowskiego nad Odrą w centrum Wrocławia, trwa festiwal Gastro Miasto. To kulinarna uczta dla smakoszy, a delektować się można specjałami z wielu kuchni całego świata. Zobaczcie, co tam można zjeść i jak odpoczywają wrocławianie i turyści.

📢 Potężne zmiany w rozkładach MPK Wrocław. 15 czerwca autobusy i tramwaje pojadą inaczej. Startuje Nocny Wrocław Półmaraton W sobotę (15 czerwca) we Wrocławiu odbędzie się Nocny Półmaraton. A to oznacza potężne utrudnienia dla pasażerów MPK i kierowców. Zablokowane będą główne ulice Wrocławia, a miejski przewoźnik wprowadzi zmiany na większości swoich tras. Zobaczcie szczegóły!

📢 Lada dzień otwarcie Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. To największa kolekcja zabytkowych pojazdów w Europie. Można kupować bilety! Lada dzień otwarcie Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Na 7 tys. metrów kwadratowych znajduje się ponad 450 zabytkowych samochodów i motocykli. Samych "maluchów" jest około 50 sztuk. Wszystko to z prywatnej kolekcji. Na miejscu powstała także wystawa „Życie w PRL-u”. Można już kupować wejściówki!

📢 Skrawek Sycylii niedaleko Wrocławia. Restauracja Fregata w Zagórzu Śląskim. Tu poczujesz się jak we włoskim kurorcie! Restauracja Fregata w Zagórzu Śląskim wygląda jakby była żywcem wyjęta z włoskiego wybrzeża. Nam na myśl przywodzi Sycylię. Co ważne, znajduje się zaledwie 60 kilometrów od Wrocławia. Co tam możemy zjeść, jakie czekają atrakcje. Zobaczcie! 📢 Ostrzeżenie GIS 15.06.2024 Produkty wycofane ze sklepów Auchan, POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto 15.06.2024 Ostrzeżenie GIS 15.06.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Oto jak mieszka i żyje Małgorzata Kożuchowska. Luksusowe wnętrza domu popularnej aktorki. Taka jest na co dzień Małgorzata Kożuchowska 15.06 Małgorzata Kożuchowska z pewnością należy do najpopularniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Szczególną popularność przyniosły jej główne role w znanych produkcjach filmowych oraz serialowych. Wielu widzów ceni Małgorzatę Kożuchowską nie tylko za umiejętności aktorskie, ale również za działalność charytatywną i społeczną. Jaka Małgorzata Kożuchowska jest na co dzień? Zobaczcie, jak mieszka i żyje popularna aktorka. 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 15.06.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Sesja zdjęciowa w polu maków to hit przełomu wiosny i lata! Na Dolnym Śląsku jest dużo makowych miejscówek Ostatnio popularne stały się sesję zdjęciowe wśród pięknych kwiatów i bujnych zbóż. Portrety fotograficzne wśród słoneczników lub na polach pełnych kwitnącego rzepaku to coś, co niemal każdy chciałby mieć w swojej galerii lub na profilu. Najnowszy hit w mediach społecznościowych to z kolei sesja zdjęciowa w polu maków. Fotografie wyglądają obłędnie, a my podpowiadamy, gdzie na Dolnym Śląsku znajduje się pole usłane czerwonymi makami! 📢 Alarm wojskowy! Żołnierze WOT zostali wezwani do jednostek! Sygnał przyszedł w środku nocy Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej otrzymali sygnał alarmowy nakazujący natychmiastowe stawiennictwo w jednostkach. Sygnał przyszedł w nocy z piątku na sobotę (14-15 czerwca). O nocnym wezwaniu żołnierzy dowództwo WOT poinformowało w specjalnym komunikacie.

📢 Opuszczone koszary schowane w parku krajobrazowym na Dolnym Śląsku! Ta wojskowa ruina wygląda jak po apokalipsie Koszary, lotniska, wielkie poligony, magazyny, bunkry - to poradziecka spuścizna, którą skrywają lasy Dolnego Śląska. Opuszczone lata temu wojskowe obiekty przyprawiają dziś o gęsią skórkę i stanowią nie lada gratkę dla miłośników urbexu. Na zrujnowane koszary natkniecie się spacerując po Przemkowskim Parku Krajobrazowym. Zobaczcie zdjęcia z tego mrocznego miejsca! 📢 Sahara? Nie, to pustynia w środku lasu na Dolnym Śląsku. Wydmy jak z planu filmowego "Diuny" albo "Mad Maxa" Pustynia w samym środku lasu? Na Dolnym Śląsku wszystko jest możliwe. Pustynia Kozłowska, bo o niej mowa, znajduje się w Borach Dolnośląskich na granicy z woj. lubuskim. Piaszczyste wydmy otoczone wrzosowiskami i strzelistymi sosnami prezentują się przepięknie! Majówka to idealny czas, żeby zobaczyć ten cud dolnośląskiej natury!

📢 Rusza sezon na miejskie plaże i plenerowe miejscówki. Gdzie we Wrocławiu spędzić czas pod chmurką? Beach bary we Wrocławiu każdego roku cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Miejskich plaż z roku na rok przybywa. Najwięcej znajduje się nad Odrą. Sezon powoli rusza, bo pogoda zachęca do odpoczynku na świeżym powietrzu. Wrocławianie szukaja też innych plenerowych miejscówek. Gdzie szukać takich miejsc? Szczegóły znajdziecie w galerii. 📢 Oto pogrzeb Janusza Rewińskiego ZDJĘCIA. Oni pożegnali znanego aktora i satyryka W Warszawie odbył się pogrzeb Janusza Rewińskiego. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli 15.06.2024 Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

📢 Fentanyl zabija już w Polsce! Ten niebezpieczny opiat zamienia ludzi w zombie. Są pierwsze ofiary narkotyku Fentanyl, który zbiera śmiertelne żniwo w Stanach Zjednoczonych, zabija także w Polsce. Ten opioidowy lek przeciwbólowy uzależnia i łatwo zabija. Przedawkowała go 19-latka z Poznania. Po Internecie krąży przerażające nagranie, na którym dwaj mężczyźni słaniają się na nogach. Zachowują się jak zombie, co jest objawem zażywania fentanylu. Specjaliści alarmują! 📢 Zielona oaza w centrum Wrocławia. Ten ogród botaniczny pamięta XIX wiek. O tej porze roku wygląda bajecznie Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego jest drugim najstarszym takim ogrodem w Polsce. Powstał na początku XIX wieku i od tamtego czasu stanowi zieloną oazę w samym sercu Wrocławia. Na przełomie wiosny i lata ogród prezentuje się przepięknie. Marzycie o ucieczce od zgiełku miasta? Chcecie zrelaksować się na łonie natury, słuchając szumu wodospadu i śpiewu ptaków - koniecznie się tam wybierzcie.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 15.06.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Oto 32 najpiękniejsze Polki w konkursie Miss Polski 2024. Wśród nich dwie Dolnoślązaczki! Już wkrótce rozstrzygnięcia w prestiżowym konkursie Miss Polski 2024. 35. gala finałowa, podczas której zobaczymy wszystkie finalistki i wybrana zostanie ta najpiękniejsze, odbędzie się 5 lipca o godzinie 20. W finałowej rywalizacji uczestniczą dwie wrocławianki: Kinga Cyran oraz Dominika Kowalczyk. Obie panie mają po 26 lat. Jak wypadną w finale? Przekonamy się już wkrótce, a tymczasem możemy w galerii zdjęć zobaczyć wszystkie kandydatki do tytułu miss.

📢 Dżungla na pl. Nowy Targ niedługo dostępna dla mieszkańców. Kiedy otwarcie? Zbliża się termin otwarcia zazielenionego placu Nowy Targ we Wrocławiu. Od budowy parkingu podziemnego, był on synonimem betonozy. Teraz wygląda niczym dżungla, w której rośnie kilkadziesiąt tysięcy nowych roślin. Kiedy otwarcie? 📢 Zabytkowa hala montażowa we Wrocławiu będzie miała drugie życie. Byliśmy w środku, tak wygląda! Ta niezwykła hala, położona w okolicy ulicy Tęczowej we Wrocławiu, zaledwie 500 metrów od placu Legionów i nieco ponad kilometr od Rynku, będzie pełnić nową funkcję. W założeniu nowe BWA Wrocław ma stać się instytucją łączącą wiele różnych form kulturalnych. Nowa siedziba jest imponująca, a my pokazujemy ją przed oficjalnym otwarciem. Zobacz zdjęcia z drona i wewnątrz hali!

📢 Ewakuacja Orlenu we Wrocławiu. Kierowca wjechał w dystrybutor, doszło do wycieku paliwa |ZDJĘCIA Ewakuacja stacji Orlen przy pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu. W piątkowy wieczór, kierująca audi kobieta wjechała tam w dystrybutor. Z urządzenia wycieka paliwo.

📢 Dworzec Marchijski pójdzie do remontu? Kupiła go firma z Wrocławia. Czy budynek odzyska dawny blask? Dworzec Marchijski we Wrocławiu dawniej stanowił ważny punkt na mapie komunikacyjnej. Razem ze Świebodzkim, stanowił ważny punkt na komunikacyjnej mapie miasta. Niestety, dziś stoi zapomniany. Pewna niewielka firma postanowiła go wyremontować. Czy dworzec odzyska blask i znów będzie cieszył się sławą? 📢 39 lat temu we Wrocławiu odsłonięto Panoramę Racławicką w rotundzie. Obraz przyjechał... PKS-em, w starym Jelczu! Panorama Racławicka, inaczej "Bitwa pod Racławicami", ogromny obraz autorstwa m.in. Wojciecha Kossaka i Jana Styki, czekała prawie 40 lat, aby zbudowano budynek mogący ją pomieścić w całej okazałości. Rotundę otwarto dokładnie 39 lat temu, władza PRL-u chwaliła się tym osiągnięciem w prasie, ale było czym! Tak wyglądały prace nad renowacją obrazu!

📢 Najstarsze miasto w Polsce leży na Dolnym Śląsku! Warto je odwiedzić, to świetny pomysł na weekendową wycieczkę Jakie jest najstarsze miasto w Polsce? Gniezno, a może Kalisz? Odpowiedź brzmi: Złotoryja! Niezależnie od legend i przypowieści, tak właśnie stanowią dokumenty! Złota Góra, bo tak się wówczas nazywała, otrzymała prawa miejskie w 1211 roku i jest to najstarsza udokumentowana lokacja na ziemiach polskich na prawie magdeburskim. A to oznacza, że pod względem prawnym, obecna Złotoryja jest najstarszym polskim miastem. Szkoda, że turyści rzadko tu zaglądają, bo prezentuje się naprawdę pięknie.

📢 Najpiękniejsza ekspresówka w Polsce prawie gotowa. 97 procent prac zakończonych, mniej niż miesiąc do końca! Droga ekspresowa S3 na odcinku z Bolkowa do Kamiennej Góry jest już niemal gotowa. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - prace przy najważniejszym elemencie tego fragmentu - tunelu TS-26 - już prawie dobiegły końca. Kliknij w pierwszą fotografię i zobacz jak wygląda najpiękniej położona "eska" w Polsce.

📢 Stary terminal we Wrocławiu wciąż działa! Zobacz wszystkie jego zakamarki Dawniej przyjmował tysiące pasażerów, dziś stary terminal na wrocławskim lotnisku wciąż funkcjonuje, jednak na mniejszą skalę niż kiedyś. Jak wygląda obecnie? Byliśmy w środku, zobacz unikatowe zdjęcia jego zakamarków w galerii zdjęć. 📢 Marsz poparcia narodu palestyńskiego przejdzie przez centrum Wrocławia. Zapowiadają się spore utrudnienia na trasie Ponad 300 osób wyjdzie w weekend na ulice Wrocławia, żeby zademonstrować swoje poparcie dla Palestyńczyków. Maszerujący przejdą głównymi ulicami stolicy Dolnego Śląska. Oznacza to spore utrudnienia dla mieszkańców. Sprawdźcie szczegóły! 📢 Wyślij męża na mecz z kolegami i idź się zabawić na miasto! Te miejsca we Wrocławiu można odwiedzić podczas Euro 2024 Turniej Euro 2024 startuje już dziś (14 czerwca) i z tej okazji w samym Wrocławiu powstanie prawie 30 stref kibiców. Jeśli nie jesteście fanami piłki nożnej i w tych dniach wolicie spędzić czas bez kibicowania biało-czerwonym czy innym drużynom, koniecznie sprawdźcie nasze propozycje.

📢 Remonty i utrudnienia na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Kierowcy stoją w gigantycznym korku Ogromny korek na autostradowej obwodnicy Wrocławia (A8). Sznur aut ciągnie się od lotniska aż do zjazdu z autostrady A4. Niestety nie mamy dobrych wiadomości dla kierowców. Tak będzie jeszcze przez półtorej miesiąca.

📢 Wrocław z lotu ptaka na zdjęciach sprzed lat. Miasto w obiektywie Tadeusza Drankowskiego Dziś przypominamy zdjęcia wybitnego fotoreportera Słowa Polskiego - Tadeusza Drankowskiego. Dziennikarz, fotografik i fotoreporter prasowy był związany ze stolicą Dolnego Śląska od zakończenia II wojny światowej. W latach 50. pracował już dla Słowa Polskiego, a świetne zdjęcia prezentujące architekturę i życie miasta robił przez 40 lat (zmarł w marcu 1991 roku). W tej galerii znajdziecie jego prace z lat 70. i 80., jak również zdjęcia wykonane już w 1990 roku, na kilkanaście miesięcy przed śmiercią. Zobaczycie Wrocław - porównując do dzisiejszego obrazu miasta - mocno zrujnowany. W latach 80-tych trwały intensywne remonty, m.in. kamienic w Rynku. Na głównym placu miasta stanęła nawet skarbonka, do której mieszkańcy wrzucali pieniądze na "rewaloryzację starówki wrocławskiej". Nie brakuje tutaj także kadrów "z lotu ptaka", w których brylował Tadeusz Drankowski. Przeglądając zdjęcia, traficie na takie perełki, jak trójwagonowy skład tramwaju jadący przez plac Solny czy kultową Kredkę i Ołówek w budowie. Przejdzie do kolejnych zdjęć przy pomocy strzałek lub przesuwając je w bok na ekranie smartfona. Oto sentymentalna podróż do miasta, po którym zostały już tylko wspomnienia.

📢 Weekend we Wrocławiu. 15-16 czerwca 2024 warto zostać w mieście! Będą targi, festiwale, Święto Wrocławia i Nocny Półmaraton We Wrocławiu mnóstwo się dzieje. Nie inaczej będzie w ten weekend. Jeśli nie macie planów na najbliższe wolne dni, koniecznie zostańcie w mieście. Czekają na Was festiwale, targi i pokazy (m.in. sprzętu wojskowego). W sobotę odbędzie się wyczekiwany Nocny Wrocław Półmaraton. Szczegóły weekendowych wydarzeń znajdziecie w galerii!

📢 Ogromny korek na dolnośląskim odcinku autostrady A4 pod Wrocławiem. Zator sięga za Kąty Wrocławskie Spore utrudnienia dla kierowców jadących dolnośląskim odcinkiem autostrady A4 w kierunku Wrocławia. W okolicach Biskupic Podgórnych utworzył się ogromny korek. Co tam się dzieje? 📢 W tych miastach na Dolnym Śląsku mieszka najwięcej milionerów. W jaki sposób powiększyli swój majątek? Krajowa Administracja Skarbowa podsumowała rozliczenie PIT za rok 2023. Na Dolnym Śląsku ponad 2,5 tysiąca osób osiągnęło dochód powyżej miliona złotych. W porównaniu do ubiegłego roku, liczba ta wzrosła. Gdzie mieszka najwięcej bogaczy w naszym regionie? I skąd wzięli tak wysokie zarobki?

📢 Wiemy, która stacja pokaże mecze Śląska Wrocław w Lidze Konferencji Europy Kanały sportowe Polsatu pokażą mecze Śląska Wrocław i Legii Warszawa w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA. Zarówno wicemistrz Polski, jak i trzeci zespół zakończonego właśnie sezonu rozpoczną walkę o europejskie puchary od drugiej rundy kwalifikacyjnej. 📢 Miasta widma na Dolnym Śląsku. Niektóre z nich mieszkańcy musieli opuszczać w pośpiechu Miasta widma na Dolnym Śląsku na przestrzeni ostatnich dekad wyludniały się z wielu powodów. Przerażające jest również to, że często ówcześni mieszkańcy opuszczali swoje domostwa niemal z dnia na dzień, pozostawiając na miejscu większą część dobytku tak skrzętnie gromadzonego po II wojnie światowej. Poznaj dolnośląskie "miasta widma". W galerii znajdziesz dawne wsie, miejscowości, ale też folwarki, które w złotym dla siebie okresie przynosiły olbrzymie zyski. Dziś to ruiny, a niektóre wsie znajdują się... pod wodą!

📢 Wypadek pod Wrocławiem. Autobus szkolny uderzył w dwie osobówki. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR Wypadek i utrudnienia na ul. Wrocławskiej w Sobótce. Autobus, który przewoził uczniów, zderzył się z dwoma samochodami osobowymi. Na miejsce został wezwany śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wprowadzono ruch wahadłowy.

📢 Sky Walk Świeradów-Zdrój. Spacer w chmurach i przeszklony taras widokowy. To jedyny taki gigant na Dolnym Śląsku Spacer w chmurach w Świeradowie-Zdroju odkąd tylko otworzył się dla gości - przyciąga tłumy. Nie inaczej jest w czerwcu. Imponujących rozmiarów wieża zapewnia turystom niezwykłe widoki. Sprawdziliśmy aktualny cennik wstępu na tę niezwykłą atrakcję. Szczegóły znajdziesz poniżej. 📢 Jest decyzja w sprawie likwidacji jedynego dojazdu do ponad tysiąca działek ROD we Wrocławiu. Czy zostanie usunięty? Działkowcy ogródków działkowych ROD Złocień, ROD Kalina i ROD Energetyk około dwa tygodnie temu zobaczyli ogłoszenie o możliwej likwidacji jedynego dojazdu na ich ogródki działkowe. Mogą odetchnąć z ulgą. PKP PLK i władze Wrocławia uzgodniły ze sobą warunki, gwarantujące utrzymanie przejazdu.

📢 Świecki pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki. Żegnały ją prawdziwe tłumy. Aktorka spoczęła na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy Marzena Kipiel-Sztuka spoczęła dziś na Cmentarzy Komunalnym w Legnicy przy ul. Wrocławskiej. Znaną i popularną aktorkę żegnały prawdziwe tłumy - rodzina, przyjaciele, aktorzy, legniczanie i ludzie z najdalszych zakątków kraju. Sławę przyniosła jej rola Halinki Kiepskiej. Zmarła w wieku 58 lat, po długiej chorobie. Kipiel-Sztuka miała niezwykłe, ostatnie życzenie. Chciała, żeby jej pogrzeb był kolorowy. Gdyby zobaczyła tę uroczystość, na pewno by się uśmiechnęła. 📢 To jedna z piękniejszych plaż na Dolnym Śląsku. Polskie Hawaje zaledwie godzinę drogi z Wrocławia Polskie Hawaje - takim mianem niektórzy określają jedną z plaż w podlegnickich Kunicach. Znajduje się ona na terenie ośrodka wypoczynkowego Skibińscy. Obiekt już kilka tygodni temu rozpoczął nowy sezon, ale wraz z nadejściem słonecznego weekendu postanowiliśmy tam zajrzeć. Znajdziemy tu plażę ze złotym piaskiem, charakterystyczne, słomiane parasole, pyszną rybę i sporą strefę dla dzieci. W upalny, letni dzień ściągają tu ludzie z całego Dolnego Śląska. Plaże znajduje się mniej niż godzinę jazy z Wrocławia.

📢 Śląsk z pierwszym wzmocnieniem przed kolejnym sezonem. Do WKS-u dołącza Adrian Bogucki Adrian Bogucki został nowym zawodnikiem koszykarskiego Śląska Wrocław. Podkoszowy podpisał z WKS-em mowę. To pierwszy transfer dolnośląskiego klubu przed sezonem 2024/25. 📢 Śmiertelny wypadek na drodze S8 pod Oleśnicą. Samochód ciężarowy wypadł z jezdni. Wprowadzono objazdy Tragedia na drodze S8 pod Wrocławiem. Samochód ciężarowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu. Jedna osoba nie żyje. Na miejscu działają służby. Droga jest zablokowana. 📢 Wakacyjne memy. Śmieszne obrazki pokazujące lato i nasze urlopowe plany w krzywym zwierciadle Wakacje, lato i okres urlopowy to idealna inspiracja do tworzenia memów i zabawnych obrazków. Jako, że mamy połowę czerwca, a niektórzy z nas rozpoczynają już urlopy -pokazujemy najlepsze memy w wakacyjnym klimacie. Też macie czasami poczucie, że zła pogoda tylko czyha na moment jak ruszycie na wakacje? A może wciąż się uczycie i reklamy przyborów szkolnych zaczęły Was prześladować? Kliknijcie w zdjęcie i zobaczcie najśmieszniejsze wakacyjne memy.

📢 Zostań właścicielem warsztatu, pizzerii i hostelu we Wrocławiu. Te gotowe biznesy są na sprzedaż We Wrocławiu wiele gotowych do działania biznesów czeka na nowych właścicieli. Sklep z ubraniami, punkt przedszkolny czy studio tatuażu – to tylko niektóre z nich. Ile kosztuje przejęcie rozkręconej firmy? Zobacz w galerii najciekawsze wrocławskie przedsiębiorstwa, wystawione na sprzedaż. 📢 Wypadek na Nadodrzu we Wrocławiu. Kilka samochodów zniszczonych! Akcja policjantów na wrocławskim Nadodrzu. W czwartek około godz. 23 doszło tam do wypadku, w którym kierowca zniszczył kilka zaparkowanych aut. Z relacji świadków wynika, że zbiegł on z miejsca zdarzenia.

📢 Tak będą wyglądać dwa nowe parki we Wrocławiu. Jeden z jeziorkiem, drugi z placem zabaw Dwa nowe parki zostaną założone po przeciwnych stronach Wrocławia. Ten, który powstanie w północnej części miasta będzie m.in. ze stawem, a w południowej - z placem zabaw. Zobacz w galerii, jak będą wyglądać. Gdzie dokładnie i kiedy powstaną? O szczegółach piszemy poniżej.

📢 Burzowe chmury na Dolnym Śląsku. Zbliża się ulewa? Alarm dla kilku powiatów W czwartek (13 czerwca) nad Polską przechodzi niż atmosferyczny, który wywołuje nad dużym obszarem Polski pogorszenie się pogody. Temperatura spadnie o kilka stopni Celsjusza, a na niebie pojawiają się burzowe chmury. Efekty niżu możemy zobaczyć m.in. we Wrocławiu. IMGW wydało alarm dla kilku powiatów. 📢 Najładniejsze policjantki w Polsce. Oto one! Ich uroda robi wrażenie Z naszego obszernego archiwum zdjęć wybraliśmy fotografie najładniejszych policjantek w Polsce! Zobaczcie ładniejszą stronę polskiej policji! 📢 Zakład Karny we Wrocławiu od środka. Tak wygląda codzienność osadzonych i strażników więziennych. Nie chcielibyście tu trafić! Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu to jedna z największych tego typu placówek w Polsce. Na 3 hektarach znajdziemy wiele zabytkowych budynków, a samo więzienie ma aż 1549 miejsc dla osadzonych. Ciekawi was, jak wygląda typowy dzień z życia więźnia, czym zajmują się strażnicy oraz skąd biorą się "więzienne dziary"? Sprawdźcie szczegóły, zobaczcie unikatowe zdjęcia.

📢 Zamki i pałace Kotliny Kłodzkiej zachwycają. Jakie skrywają sekrety? W których można nocować? Przekonaj się! Okolice Kłodzka to świetne miejsce na weekend czy urlop dla poszukiwaczy niezwykłości, zabytków i pereł architektury. Zamki i pałace w Kotlinie Kłodzkiej i całej ziemi kłodzkiej zachwycają rozmachem, splendorem i poruszają wyobraźnię. To miejsca, w których wielka historia spotyka się z pikantnymi opowieściami na temat życia dawnych elit. Czy wiecie, który zamek w okolicach Kłodzka wzorowano na ratuszu włoskiej Florencji, gdzie można oglądać prawdziwe zamkowe tajne przejścia albo w którym pałacu urodziny obchodził pruski król? Przedstawiam galerię 20 najciekawszych i najpiękniejszych zamków i pałaców Kłodzka i Kotliny Kłodzkiej.

📢 Wrocławska Ekostraż odebrała z przedszkola zaniedbanego królika. Zwierzę jest w fatalnym stanie. Dyrekcja placówki zaprzecza Wrocławska Ekostraż odebrała z publicznego przedszkola zaniedbanego królika. Zwierzę żyło w ciasnym akwarium w korytarzu placówki. Dyrekcja przedszkola oskarża wolontariuszy Ekostraży o łamanie procedur. I zapewnia, że królik miał się dobrze.

📢 Finał konkursu Miss Polski coraz bliżej. O koronę walczą mieszkanki Wrocławia. Tak prezentują się w strojach kąpielowych Wielkimi krokami zbliża się finał 35 edycji konkursu Miss Polski. Wśród trzydziestu dwóch finalistek znajdziemy dwie młode kobiety, które na co dzień mieszkają we Wrocławiu. Dziewczyny są piękne, zdolne i utalentowane. Zdjęcia wszystkich finalistek w strojach kąpielowych znajdziecie w galerii. 📢 Sypialnie Wrocławia. Do tych miejscowości wyprowadzają się wrocławianie. Niektóre notują nawet 1000 nowych meldunków rocznie Od kilku już ładnych lat trwa exodus mieszkańców Wrocławia do sąsiednich miejscowości. Ludzie, którzy mieszkali i pracowali we Wrocławiu, przeprowadzają się już nie na peryferia miasta, ale do szeroko pojętej aglomeracji wrocławskiej. Do miejscowości położonych już nie tylko 5 czy 10, ale nawet 20 i 30 km pod Wrocławiem, bo tam znaleźli swoje nowe miejsce na ziemi. Często stworzyli je od podstaw, budując własny dom. Doskonale widać to na liczbach zaprezentowanych w tym roku przez Główny Urząd Statystyczny.

📢 Wrocławskie firmy rekrutują. Fachowcy potrzebni od zaraz. Pracodawcy oferują umowę i dobre pieniądze Praca szuka człowieka! Wrocławskie firmy potrzebują pracowników. Poszukiwane są zarówno osoby do biura, jak i pracownicy fizyczni. Pracodawcy oferują umowę o pracę i kuszą dobrymi zarobkami. Jeśli szukasz zatrudnienia, dobrze trafiłeś. Sprawdziliśmy aktualne oferty pracy z Wrocławia z zarobkami min. 5 tys. złotych "na rękę". Kliknij w galerię!

📢 To miejsce na Dolnym Śląsku otrzymało tytuł Cud Polski 2024! Znamy wyniki plebiscytu National Geographic Plebiscyt Cuda Polski 2024 jest organizowany przez National Geographic Traveler. W tym roku wyłoniono 16 nowych Cudów Polski spośród 48 zgłoszonych miejsc. Szczegóły poniżej! 📢 W sobotę 10. Nocny Wrocław Półmaraton. Mamy mnóstwo zdjęć z minionych lat. Zobaczcie! Dziesiąty, jubileuszowy Nocny Wrocław Półmaraton już w najbliższą sobotę (15 czerwca) wystartuje ze Stadionu Olimpijskiego. Aż 12 tysięcy uczestników - zawodowców i amatorów z trzydziestu różnych krajów świata, pokona ulicami Wrocławia dystans ponad 21 kilometrów. Powspominajmy! Jak to było, gdy rodził się pomysł nocnego półmaratonu? Choć pierwsza impreza okazała się organizacyjną klapą, bo z powodu złego zabezpieczenia trasy, oficjalna zgoda na start nie została wydana, to i tak kilka tysięcy zawodników, którzy z niecierpliwością czekali wówczas na przedłużający się start, spontanicznie ruszyło na ulice miasta. Od tamtej pory wiele się zmieniło, a Nocny Wrocław Półmaraton stał się flagową imprezą biegową, na którą pakiety startowe rozchodzą się w mgnieniu oka. Zobaczcie w galerii zdjęcia naszych fotoreporterów z wszystkich dziewięciu poprzednich edycji, ułożonych chronologicznie aż do 2013 roku. Jesteście na zdjęciach?

📢 Punkty widokowe w przedwojennym Wrocławiu. Miasto widziane z góry robiło wrażenie! Wrocław to jedno z najchętniej odwiedzanych przez turystów miast w Polsce. Oferuje mnóstwo atrakcji, a wśród nich są wieże i punkty widokowe. Warto się na nie wspiąć, bo Wrocław z góry wygląda imponująco. Ale panorama Wrocławia wyglądała kiedyś zupełnie inaczej. Przed wojną zabudowa miasta była zupełnie inna. Zdarzały się jednak pojedyncze punkty, jak wieże ciśnień lub kościołów, skąd można było obejrzeć fantastyczne widoki. Zobaczcie przykłady!

📢 Jeziora i kąpieliska nieopodal Wrocławia. Nie trzeba jechać na Mazury, żeby popływać i powędkować Jeziora i kąpieliska nieopodal Wrocławia. Lato zbliża się wielkimi krokami, a to idealny moment, aby już pomyśleć o plażowaniu i wypoczynku nad wodą. Jeżeli nie macie swojego ulubionego miejsca - spieszymy z podpowiedzią. Oto najciekawsze miejsca na wodą we Wrocławiu i okolicy.

📢 Remont 300-letniego pałacu. Powoli odzyskuje dawny blask! Elewacja w ciemnym różu, a w środku - przepiękne freski Ten dolnośląski pałac już od prawie 250 lat nie przechodził żadnej przebudowy. Z roku na rok niszczał coraz bardziej. W końcu gmina, z użyciem własnych środków, zabrała się za gruntowny remont, który zaczął się od odnowienia oryginalnych tynków i sztukaterii oraz przywrócenia historycznej elewacji w ciemnym różu. Prawdziwy skarb kryje się jednak wewnątrz. Właśnie tam znajdują się przepiękne malowidła ścienne. Zobaczcie to! 📢 Quorum we Wrocławiu nabiera kształtów. Jak idą prace nad drugim najwyższym budynkiem we Wrocławiu? Kompleks Quorum powstaje nad brzegiem Odry przy ul. Sikorskiego, w centrum Wrocławia. Inwestycja połączy funkcje usługowe, mieszkalne i biurowe. Jeden z wieżowców będzie drugim co do wielkości (zaraz po Sky Towerze) drapaczem chmur w mieście. Jak idzie budowa?

📢 Wrocław – tu żyje się najwygodniej Wrocław najatrakcyjniejszym miastem do życia w Polsce? Ależ tak! Życie w stolicy Dolnego Śląska chwalą sobie zarówno „starzy” mieszkańcy, jak i świeżo upieczeni wrocławianie. Najpopularniejszą lokalizacją mieszkaniową– zwłaszcza wśród młodych rodzin z dziećmi - pozostają Krzyki, miejsce licznych nowych inwestycji. Firma deweloperska Develia buduje tu osiedle Orawska Vita.

📢 Tak kiedyś wyglądało Sępolno i Wielka Wyspa. Historyczne zdjęcia osiedla i okolic sprzed II wojny światowej Osiedle Sępolno przez większość swojej historii było podwrocławską wsią. Dopiero w 1924 roku zostało włączone w granice Wrocławia pod niemiecką nazwą Zimpel. Jak wyglądało w tamtym okresie? Które budynki przetrwały do dzisiaj, których już nie ma? Zapraszamy do podróży po przedwojennym Sępolnie i okolicach. Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii.

📢 Więcej seksu! Jak kochają się Polacy? Najlepiej pokazują to MEMY o seksie. Zobaczcie - są genialne! Jak kochają się Polacy? Odpowiedzi na to pytanie szukają naukowcy, regularnie prowadzący badania i publikując raporty. Z ostatniego "Narodowego Raportu o Seksualności 2024" wynika, że ze swojego życia seksualnego zadowolonych jest tylko 46 proc. Polaków. Doskonale ilustrują to MEMY, które mówią o oczekiwaniach, marzeniach, rzeczywistości i rozczarowaniach w tym temacie. Oczywiście na wesoło. Zobaczcie najlepsze w naszej galerii.

📢 Przyczepy kempingowe na sprzedaż. Zobaczcie najciekawsze oferty z Dolnego Śląska | ZDJĘCIA, CENY Wakacje tuż-tuż. Jeśli zamiast wczasów all inclusive czy wycieczki z biurem podróży wolicie jechać przed siebie, odpoczywać w dowolnie wybranych miejscach, być blisko natury i spać w swoich łóżkach, pomyślcie o kupnie przyczepy kempingowej. Są dużo tańsze niż kampery i wygodniejsze - można ją odpiąć i zwiedzać okolicę autem. Wybraliśmy dla was najciekawsze oferty przyczep kempingowych na sprzedaż z Dolnego Śląska. Ceny zaczynają się już od 6 tysięcy złotych. Zobaczcie w galerii zdjęć.

📢 Tak wygląda od środka kultowe schronisko "Samotnia". Rodzina Siemaszków udokumentowała to na zdjęciach. To kres pewnej epoki Dla kultowej karkonoskiej "Samotni" skończyła się pewna epoka. Po blisko 60 latach prowadzenia, znane schronisko położone nad Małym Stawem, opuściła rodzina Siemaszków. Dotychczasowi właściciele już wyprowadzili się z obiektu uznawanego za jedno z najstarszych schronisk w polskich górach. - Zostawiłyśmy to miejsce w dobrym stanie technicznym - zapewniają w mediach społecznościowych i prezentują bogatą galerię zdjęć z ostatniego dnia urzędowania w tym miejscu. To niecodzienna okazja, bo możemy poznać Samotnię od kuchni, do wielu tych miejsc turyści nie mieli na co dzień wstępu. 📢 Najpiękniejsza restauracja na świecie działa we Wrocławiu! Szyk, elegancja i ten powalający widok! Wnętrze zapiera dech Restauracja okrzyknięta najpiękniejszą na świecie znajduje się we Wrocławiu! To La Maddalena nagrodzona w międzynarodowym konkursie Muse Design Award w Nowym Jorku. Wyróżnienie przyznano "za styl, elegancję i wykorzystanie w wnętrzach bardzo szlachetnych materiałów". Zobaczcie, jak wygląda w środku!

📢 Mała Szwajcaria na Dolnym Śląsku - Międzygórze. Zachwycająca wieś, którą koniecznie trzeba odwiedzić tego lata Ta niewielka, ale wyjątkowo piękna miejscowość położona jest na Dolnym Śląsku, tuż pod szczytem Śnieżnik. Skąd nazwa "Mała Szwajcaria"?. Wszystko dzięki pięknym willom i pensjonatom wybudowanym w stylu tyrolskim. Niedawno ta magiczna miejscowość oficjalnie została okrzyknięta mianem najpiękniejszej wsi na Dolnym Śląsku. O jaką wieś chodzi? Przeczytajcie poniżej.

📢 Koncerty gwiazd za darmo na Dolnym Śląsku! Zobaczcie, kto, gdzie i kiedy zagra Nosowska, Chylińska, Organek, Smolasty, Michał Szpak, Viki Gabor i wielu innych znanych polskich wykonawców będzie można posłuchać i zobaczyć na żywo podczas zaplanowanych na czerwiec dni miast na Dolnym Śląsku. Wstęp jest darmowy! 📢 Z Dolnego Śląska do Cinque Terre we Włoszech. City break w jednym z najpiękniejszych miejsc w Europie. Loty i plan wycieczki Spektakularne widoki, błękit morza, wąskie uliczki oraz fantastyczne szlaki. Cinque Terre to malownicze wioski rybackie ulokowane na wzgórzach parku narodowego, nad wodami Morza Liguryjskiego. Mieszkańcy Dolnego Śląska mogą tam bardzo łatwo dotrzeć! Podpowiadamy jak!

📢 Pałac w ruinie! Tylko godzinę drogi z Wrocławia. Zrujnowane pałacowe wnętrza i mroczne piwnice. Mamy zdjęcia Przepiękne zamki i pałace stanowią jeden ze znaków rozpoznawczych Dolnego Śląska. Odrestaurować udało się nieliczne. Ten zachwycający pałac nadal czeka na swoją kolej. Ukryty wśród drzew zabytek popada w coraz większą ruinę. Tymczasem pałacowe mury pamiętają jeszcze czasy renesansu. Zobaczcie mroczne piwnice i zniszczone, ale nadal niezwykłe, wnętrza pałacu w Osetnie. 📢 Sky Bridge 721: najdłuższy most wiszący na świecie. Zobacz cennik biletów w 2024 roku. Wyjątkowa atrakcja tuż obok Polski Sky Bridge 721 to wyjątkowy most w Czechach. Co go wyróżnia? Jest najdłuższym pieszym mostem wiszącym na świecie. Znajduje się w ośrodku Dolní Morava, znanym do tej pory m.in. z ogromnej wieży widokowej, nazywanej „ścieżką w chmurach”. Wiszący most w Czechach jest rozpięty pomiędzy dwoma sąsiadującymi szczytami i wisi na wysokości prawie 100 metrów! Jak wygląda Sky Bridge 721? Czy warto się tam wybrać i ile kosztują bilety w 2024 roku?

📢 Nowa wieża widokowa na Dolnym Śląsku. Nocą wygląda obłędnie. Widać z niej panoramę miasta. Otwarcie lada dzień! W nocy pięknością, za dnia zaś szkaradą? Złośliwi parafrazują słowa bajki "Shrek", opisując nową wieżę widokową na Dolnym Śląsku, której otwarcie zaplanowano na 21 czerwca. Wieża ma rdzawy kolor i nawiązuje do górniczej przeszłości regionu. Gdzie się znajduje? 📢 W Cieplicach znajduje się najstarsze uzdrowisko w Polsce. Co jeszcze warto tu odwiedzić? Przed nami moc atrakcji! Na Dolnym Śląsku znajduje się najstarsze uzdrowisko w Polsce. To w jeleniogórskich Cieplicach od 22 000 lat biją źródła termalne z dużą zawartością krzemu i fluoru, których właściwości od wieków doceniają kuracjusze. Cieplice to jednak nie tylko uzdrowiska, ale także zabytkowy park oraz pałac z widokiem na Chojnik. Dlaczego warto tu przyjechać? Sprawdzamy!

📢 Dym nad wrocławskim osiedlem! Palił się samochód w garażu podziemnym. To elektryk? W niedzielne popołudnie (26 maja) mieszkańcy Promenad Wrocławskich przy ul. Słonimskiego zauważyli dym wydobywający się z garażu podziemnego jednego z bloków. Na miejsce wezwano 8 zastępów straży pożarnej. 📢 Park Szczytnicki we Wrocławiu powiększy się o 10 hektarów. Przybędą setki nowych drzew i ścieżki Kolejna inwestycja na Sępolnie. Park Szczytnicki we Wrocławiu zostanie powiększony o 10 hektarów. Przybędzie nowych drzew i zostaną wytyczone nowe alejki. Ale to nie wszystko. 📢 Plac Nowy Targ we Wrocławiu przed "betonozą". Kto pamięta? Było zielono, kwitł handel. Zobaczcie zdjęcia! Plan Nowy Targ we Wrocławiu zmienił się nie do poznania. Handel na placu odbywał się jeszcze zanim to miejsce administracyjnie należało do Wrocławia, a więc w odległym średniowieczu. Przed II wojną światową stała na nim legendarna już fontanna Neptuna. W trakcie walk o Wrocław zbudowano pod placem obszerny schron, a już po włączeniu miasta do polskich granic można było kupić tu wszystko. Tak wyglądało to miejsce zanim zostało zalane betonem!

📢 Polacy wybudują Czechom autostradę do Polski. To fragment połączenia Wrocław - Praga. Zobacz wizualizacje Czesi właśnie rozstrzygnęli przetarg na wykonawcę budowy autostrady D11 przy granicy z Polską. Kluczowy, górski fragment połączenia Wrocław - Praga wybuduje polska firma Budimex. Dzięki temu nasza droga ekspresowa S3, która dziś kończy się w okolicach Lubawki, będzie miała swój dalszy ciąg. Ponad 20-kilometrowy odcinek przez czeskie góry, ma powstawać 54 miesiące, czyli 4,5 roku. Prace ruszą najszybciej, jak to możliwe, zaraz po podpisaniu umowy. 📢 Na Dolnym Śląsku jak na Malediwach. Zobaczcie to wyjątkowe miejsce z klimatem [ZDJĘCIA] Może to nie do końca Malediwy, ale właściciele bardzo się starają. Bambusowe parasole, pyszna ryba, a przede wszystkim niesamowity klimat znajdziecie w Gospodzie Bagienko w Raszówce pomiędzy Legnicą i Lubinem. Tu możesz sam złowić rybę, którą usmaży kucharz i zjeść ją na romantycznej wysepce na środku stawu. Zobaczcie jak rozwinęło się to miejsce tworzone przez ludzi z pasją.

📢 Plaża jak na Hawajach, choć jest niecałą godzinę jazdy z Wrocławia Palmy, złoty piasek, leżaki, słomkowe parasole - takie widoki znajdziemy niespełna godzinę jazdy z Wrocławia. To plaża w podlegnickich Kunicach. Obiekt w ciepłe wiosenne i wakacyjne dni przyciąga tłumy gości z całego województwa.

