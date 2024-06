Unikatowy Wrocław sprzed lat. Gdy tramwaje miały po 3 wagony! Miasto w obiektywie Tadeusza Drankowskiego Jerzy Wójcik

Dziś przypominamy zdjęcia wybitnego fotoreportera Słowa Polskiego - Tadeusza Drankowskiego. Dziennikarz, fotografik i fotoreporter prasowy był związany ze stolicą Dolnego Śląska od zakończenia II wojny światowej. W latach 50. pracował już dla Słowa Polskiego, a świetne zdjęcia prezentujące architekturę i życie miasta robił przez 40 lat (zmarł w marcu 1991 roku). W tej galerii znajdziecie jego prace z lat 70. i 80., jak również zdjęcia wykonane już w 1990 roku, na kilkanaście miesięcy przed śmiercią. Zobaczycie Wrocław - porównując do dzisiejszego obrazu miasta - mocno zrujnowany. W latach 80-tych trwały intensywne remonty, m.in. kamienic w Rynku. Na głównym placu miasta stanęła nawet skarbonka, do której mieszkańcy wrzucali pieniądze na "rewaloryzację starówki wrocławskiej". Nie brakuje tutaj także kadrów "z lotu ptaka", w których brylował Tadeusz Drankowski. Przeglądając zdjęcia, traficie na takie perełki, jak trójwagonowy skład tramwaju jadący przez plac Solny czy kultową Kredkę i Ołówek w budowie. Przejdzie do kolejnych zdjęć przy pomocy strzałek lub przesuwając je w bok na ekranie smartfona. Oto sentymentalna podróż do miasta, po którym zostały już tylko wspomnienia.