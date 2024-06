Promocja oficerska absolwentów AWL we Wrocławiu. Tłumy na placu Wolności, łzy wzruszenia i radość

Główna część uroczystości – akt promocji – rozpoczęła się o godzinie 9:12. W trakcie tego segmentu odczytano decyzje i rozkazy oraz wręczono wyróżnienia nowo promowanym oficerom. Następnie, o godzinie 9:55, odbyło się ślubowanie nowo promowanych oraz wspólne odśpiewanie „Pieśni Rycerskiej”.

- Dech w piersi zapiera, gdy widzę wasz oddanie Ojczyźnie. Bądźcie dumni z polskiego munduru i z faktu, że jesteście żołnierzami Rzeczpospolitej. Bądźcie dumni, że to właśnie wy będziecie gwarantem bezpieczeństwa naszego kraju. Jesteście doskonale przygotowani do realizacji swoich zadań. Podjęliście wiele trudu, aby być najlepszymi. Wasze przygotowanie to gwarancja dobrej służby dla naszego kraju - mówił podczas promocji Stanisław Wziątek, podsekretarz stanu Ministerstwa Obrony Narodowej.