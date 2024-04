Najtańsze mieszkania we Wrocławiu są na tych osiedlach. Gdzie dokładnie? Zobacz najnowszy ranking

Mieszkanie we Wrocławiu coraz trudniej kupić. Nie chodzi o brak ofert na rynku, bo tych jest co najmniej kilka tysięcy, a o ceny. Te bez przerwy rosną w zastraszającym tempie. Według portalu SonarHome.pl ,zajmującego się analizą cen nieruchomości, średnia cena za metr kwadratowy mieszkania we Wrocławiu w kwietniu to aż 11 652 złote. W porównaniu do początku roku, to wzrost ceny o 483 zł.

Niestety, coraz mniej osób może pozwolić sobie na kupno mieszkania bez zaciągania kredytu w banku. Średnia pensja w Polsce nie jest tak spektakularna, jak cena za metr kwadratowy mieszkania we Wrocławiu. Co więcej, nie można za nią kupić nawet wspomnianego metra kwadratowego. Przeciętne wynagrodzenie w marcu wynosiło bowiem 8408,79 zł brutto (źródło danych: GUS).