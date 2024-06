Arkady Wrocławskie zostaną zrównane z ziemią. Znamy datę wyburzenia galerii w centrum miasta

O potencjalnym wyburzeniu Arkad Wrocławskich Gazeta Wrocławska informowała jako pierwsza. Teraz właściciel obiektu potwierdził plany, co do przyszłości centrum handlowego przy ulicy Powstańców…

Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca sierpnia 2025 r. Aktualna cena to 185,6 mln zł. Na miejscu Arkad powstanie nowoczesny biurowiec z przestrzenią mieszkalną.

- Nasze plany inwestycyjne przewidują wyburzenie istniejącego kompleksu i zastąpienie go nowoczesną, wielofunkcyjną zabudową. Dobrze zaplanowany projekt w centrum miasta przyniesie wiele korzyści społeczności lokalnej, przyciągając mieszkańców i firmy oraz tworząc dynamiczną, atrakcyjną przestrzeń do życia, pracy i spędzania czasu wolnego – mówi Roger Andersson, dyrektor zarządzający Vastint Poland.

Co dalej z Arkadami? Będą wyburzane już po wakacjach

Wniosek o rozbiórkę został złożony pod koniec maja, zaś same prace mają rozpocząć się w połowie sierpnia. Warunkiem jest ukończenie remontu torowiska tramwajowego na Powstańców Śląskich, by nie dopuścić do ogromnych korków przez wywóz gruzu z terenu rozbiórki.