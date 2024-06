Śmiertelny wypadek w Obornikach Śląskich. Do dramatu doszło na rondzie w centrum miasta. Ciężarówka potrąciła rowerzystkę

Do wypadku doszło w centrum Obornik Śląskich. Około 30-letnia kobieta jadąc w obrębie ronda Aleksandry Natalii Świat została potrącona przez pojazd ciężarowy. Świadkowie zdarzenia informują, że kierujący mógł nawet nie zauważyć, że doszło do zderzenia. Na miejscu pracują służby z prokuratorem na czele.

- Około godz. 16.20 dyżurny trzebnickiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie. Na miejsce natychmiast zadysponowano patrol policji, gdzie potwierdzono, że doszło do zdarzenia drogowego z udziałem rowerzystki i pojazdu ciężarowego marki MAN. Kobieta kobieta poniosła śmierć. Na miejscu trwają czynności zmierzające do ustalenia szczegółów - informuje oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.