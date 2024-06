Dolny Śląsk, a widoki jak w Szwajcarii. Piękne miejsce, mało kto o nim wie!

Lwóweckie Skały to zgrupowanie piaskowcowych form skalnych w Lwówku Śląskim, znajdujących się w obrębie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Co ciekawe, to najwyższe formy piaskowcowe na Dolny Śląsku, po tych znajdujących się w Górach Stołowych. Baszty skalne mają wysokość od 30 do 50 metrów i rozciągają się na odcinku około 200 metrów.

Piękne formy skalne z piaskowca, znajdują się we Lwówku Śląskim. Między skalnymi basztami prowadzi ścieżka dla turystów. Jerzy Wójcik

Zarówno dołem, jak i górą skał prowadzą ścieżki dostępne dla turystów. Dodatkowo, te wyżej położone, najbardziej eksponowane fragmenty, zostały zabezpieczone barierkami. Trzeba uczciwie przyznać, że biało-czerwone barierki w tym miejscu nie wyglądają zbyt dobrze, jednak zwracają uwagę turystów na fakt, że jest tu naprawdę niebezpiecznie. Upadek ze skalnej baszty mógłby się zakończyć poważnym urazem, a nawet śmiercią. Zwłaszcza wybierając się tutaj na wycieczkę z dziećmi, trzeba mieć je cały czas na oku, a osoby lubujące się w efektownych selfie, nie powinny przesadzać z podchodzeniem do krawędzi skał.