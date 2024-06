Wyjątkowe, modelowe osiedle Wrocławia. Taki był plan, a jak jest naprawdę? Zdjęcia z drona

Na początku trzeba wspomnieć, że pomysł kompletnie nie wypalił jeśli chodzi o jego terminowość. Jeszcze w 2015 roku miasto chwaliło się, że WUWA 2 będzie pokazową inwestycją w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Jednak deweloperzy nie kwapili się do realizacji ambitnych projektów, bez wcześniejszego przygotowania dróg czy doprowadzenia mediów. Jeszcze w 2015 roku, na potężnym terenie zaplanowanym na osiedle (docelowo nawet 40 hektarów), rosły głównie chwasty. Co prawda kilka obiektów udało się postawić do 2016 roku, ale o zakończeniu budowy wzorcowego osiedla, wraz z budową przedszkoli, żłobków, targowiska, kościoła i wielu punktów usługowych, nie mogło być mowy.

- Na pewno nie doskwiera nam powszechny na innych osiedlach kłopot z parkowaniem samochodów, o tym pomyślano - mówi nam pani Roksana, młoda matka z modelowego wrocławskiego osiedla. Dodaje, że choć rzeczywiście, zgodnie z pierwotnymi zapewnieniami, nie brakuje tutaj zieleni i i nie panuje wszechobecna we Wrocławiu betonoza, to na pewno przydałoby się więcej drzew i zacienionych alei, które dałyby wytchnienie od upałów.

Mieszkańcy Nowych Żernik, z którymi rozmawialiśmy, bardzo często wymieniali jako główną zaletę jedną rzecz. To brak paskudnych (jak je określali) ogrodzeń na każdym rogu budynku. Siatek, płotów i furtek, między którymi trzeba poruszać się jak w labiryncie, a które są powszechne na wielu nowych osiedlach Wrocławia. Dochodzi do tego, że na osiedlowych forach ludzie... "donoszą", że ktoś chce się grodzić. Panuje ogólne przekonanie, że to oszpeciłoby to modelowe wrocławskie osiedle.

Do tej pory Nowe Żerniki zajmują około 10 ha zabudowy, a liczba mieszkańców z pewnością przekroczyła 3000 osób. Mieszkań wciąż przybywa, a cała południowa część to jeden wielki plac budowy. Najpewniej wkrótce pod względem liczby ludności, jak również komfortu życia, to osiedle przegoni stare Żerniki, czyli po prostu osiedle Żerniki, znajdujące się na południe od wzorcowego osiedla, za linią kolejową.