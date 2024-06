Opady deszczu storpedowały mecz Sparty Wrocław z Włókniarzem Częstochowa. Mecz przełożony

Przed godz. 20:00 nad Stadionem Olimpijskim rozpoczęły się obfite opady deszczu. Sędzia podjął decyzję, że mecz rozpocznie się od razu po próbie toru – aby możliwie szybko odjechać osiem biegów (to minimalna liczba wyścigów, która pozwoliłaby na zaliczenie wyniku spotkania). Zawodnicy obu zespołów wyjechali na próbę toru, ale po jej zakończeniu sędzia nie włączał zielonego światła przed pierwszą gonitwą.

Przypomnijmy, że pierwszy w tym roku mecz Betardu Sparty z Krono-Plast Włókniarzem odbył się w Częstochowie i zakończył remisem 45:45. Oznacza to, że zwycięzca spotkania we Wrocławiu wywalczy trzy punkty do tabeli – dwa za wygraną oraz bonus.

Po 8. kolejce PGE Ekstraligi obie drużyny mają na koncie po dziewięć punktów. Betard Sparta zajmuje trzecie miejsce, z kolei ekipa spod Jasnej Góry jest czwarta.