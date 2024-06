Tak odbudowują linię kolejową do Karpacza. Ma być gotowa do grudnia 2024 roku, najnowsze zdjęcia Jerzy Wójcik

Trwają prace przy rewitalizacji linii kolejowej z Jeleniej Góry przez Mysłakowice do Karpacza. Zobacz stan prac na czerwiec 2024 roku. Według najnowszych informacji urzędu marszałkowskiego, pociągi powinny tędy pojechać w grudniu 2024 roku! Marcin Zachariasz Zobacz galerię (70 zdjęć)

Określenie "Lepiej późno, niż wcale" aktualnie świetnie nadaje się do opisania prac prowadzonych przy odbudowie linii kolejowej do Karpacza. Pociągi nie kursują tam już od ponad 20 lat, ale dzięki zaangażowaniu urzędu marszałkowskiego, połączenie jest przywracane. Co prawda, miało być gotowe w grudniu 2023 roku, ale wszystko wskazuje na roczne opóźnienie. Zobaczcie jak aktualnie wyglądają prace na tym odcinku. Najnowsze zdjęcia z drona udostępnił nam Pan Marcin Zachariasz, miłośnik kolei, prowadzący na You Tube kanał Kolejowy Raj.