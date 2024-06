Wrocławski jarmark w centrum będzie jeszcze większy. Gdzie pojawią się kolejne stoiska?

Teren wrocławskiego jarmarku na Boże Narodzenie już w poprzednich latach miał być powiększony. Urzędnicy mieli koncepcję, aby kolejni handlarze pojawiali się m.in. na placu Nowy Targ lub przy ul. Kuźniczej. W ogłoszonym niedawno konkursie pojawiła się jeszcze jedna lokalizacja - plac Wolności.

- Chcemy rozszerzyć działalność Jarmarku Bożonarodzeniowego o Plac Wolności, bo widzimy, że w Rynku i okolicach robi się ciasno. Jarmark zdobywa popularność. Potwierdzają to nie tylko branżowe rankingi i recenzje, ale też badania. Ludzie chcą oglądać Wrocław w okolicach Bożego Narodzenia. Widać wyraźny skok liczby turystów w porównaniu np. do listopada. Liczba wykupionych noclegów we Wrocławiu w grudniu 2023 była już taka, jak w czerwcu 2023, a więc w tym okresie, gdy powoli zaczynał się okres urlopowy - mówi "Gazecie Wrocławskiej" Michał Guz z Urzędu Miejskiego Wrocławia.