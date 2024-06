Unoszą się na Odrze i serwują kawę oraz drinki. Oto pływające restauracje we Wrocławiu. Znasz je wszystkie?

Pływające knajpy we Wrocławiu - idealne miejsce na relaks

Lata 90. we Wrocławiu. Może nie było zbyt pięknie, ale miasto miało swój urok!

Dziesięć najdroższych osiedli we Wrocławiu. Mieszkasz tutaj? Jesteś krezusem

Zazwyczaj są to zwykłe podesty przymocowane do brzegu, jednak to ich wyjątkowy klimat przyciąga wrocławian i turystów. Niektóre z nich są stylizowane na plaże, inne oferują nawet rejsy po rzece.

Zobacz także:Najpiękniejsze ogródki gastronomiczne we Wrocławiu. Niektóre z nich są nieźle ukryte!

Gdzie są i jak wyglądają pływające restauracje? Zobacz zdjęcia w galerii: