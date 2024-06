Wrocławski symbol bogactwa i luksusu to Warenhaus Wertheim. Tak wyglądała Renoma w latach 30. XX wieku Remigiusz Biały

Obecnie Renoma, za w PRL-u - Powszechny Dom Towarowy, a przed wojną Warenhaus Wertheim. We dawnym Wrocławiu to był symbol luksusu i bogactwa. Ponadto był to też największy w mieście, a w skali całych Niemiec najnowocześniejszy, dom towarowy. Zobacz jak wyglądały wnętrza przedwojennej Renomy z lat 30. XX wieku.