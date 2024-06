Ciągnęła psa na łańcuchu za samochodem. Sąd zmienił karę dla sołtyski z Dolnego Śląska

W maju Sąd Okręgowy we Wrocławiu rozpatrzył apelację obrońcy sołtyski Wirek, który złożył odwołanie od wyroku wymierzonego Teresie M. Sąd zmienił karę więzienia na dozór elektroniczny, czyli tzw. bransoletkę. Oprócz tego, kobieta będzie pod nadzorem kuratora sądowego.

- Kara, jaka została orzeczona nie została złagodzona. Zmieniła się tylko forma jej odbywania - dozór elektroniczny. Stosuje się go w przypadku oskarżonych, którym wymierzono kary do 1,5 roku więzienia, biorąc pod uwagę, czy nie są recydywistami i nie brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W przypadku Teresy M. sąd wziął pod uwagę pozytywną opinię z miejsca zamieszkania, kobieta nie była wcześniej karana. Odbycie kary w tym systemie spełni swoje cele wychowawcze - mówi Marek Poteralski, rzecznik Sadu Okręgowego we Wrocławiu.