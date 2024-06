Najlepsze miasta do życia na Dolnym Śląsku. Tutaj żyje się komfortowo! Mieszkańcom tych gmin można pozazdrościć Jerzy Wójcik

Najlepsze gminy do życia na Dolnym Śląsku? Każdy chciałby mieszkać w miejscu, gdzie jakość życia jest najwyższa. A co składa się na jakość życia? Dla każdego będą to inne aspekty, ale ogólnie można powiedzieć, że będą to warunki mieszkaniowe, rynek pracy, zdrowie i bezpieczeństwo czy dostępność usług. W oparciu o te podstawowe, a także wiele innych wskaźników, Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki rankingu "Gmina dobra do życia 2023". Jak wypadły w nim gminy z Dolnego Śląska i w których miejscach naszego regionu życie jest usłane różami? Sami sprawdźcie i oceńcie czy się z tym zgadzacie.