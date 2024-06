Pociągiem KD z Wrocławia bezpośrednio nad Bałtyk. Dziś ruszyły połączenia, ogromne zainteresowanie Michał Perzanowski

KD Premium Nadmorski tak nazywa się bezpośredni pociąg Kolei Dolnośląskich z Wrocławia do Świnoujścia. To już drugi sezon wakacyjny, w którym będzie on łączył Wrocław z Bałtykiem. Pierwszy skład w te wakacje wyjechał z Wrocławia Głównego w sobotę o godz. 6:44. To połączenie będzie dostępne dla pasażerów w każdy weekend, aż do końca wakacji. W zeszłym roku cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, pociągi były wypełnione w około 90 procentach!