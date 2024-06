Wrocław 1975 - 1985 na wyjątkowych fotografiach! Dekada z życia miasta w okresie późnego PRL Jerzy Wójcik

Marzec 1980, tak spędzało się wolny czas w PRL-u Wieslaw Debicki / Gazeta Wroclawska Zobacz galerię (40 zdjęć)

Wrocław z lat 1975-1985 to dla wielu miasto z młodości. Za pośrednictwem tej niezwykłej galerii zapraszamy Was w podróż po mieście, które wyglądało zupełnie inaczej. Znajdziecie tu wrocławskie sklepy, lokale gastronomiczne, czy charakterystyczne punkty na mapie miasta. Dla tych, którzy w tym czasie nie byli jeszcze nawet w planach, te obrazki mogą być zaskakujące. Niektóre zdjęcia ogląda się jak z innego świata. Nawet miłośnicy komunikacji mogą szerzej otworzyć oczy na widok trzech wagonów wrocławskiego tramwaju. Czy to dlatego, że to linia nr 3? No chyba nie do końca... Zapraszamy do oglądania, namawiamy do chwili refleksji i podzielenia się swoimi komentarzami pod galerią zdjęć.