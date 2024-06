Wielkie otwarcie nowych basenów we Wrocławiu. Prezes aquaparku: Będzie ich jeszcze więcej

Huczne otwarcie Basenu Zakrzów przy ul. Wilanowskiej 29 odbyło się 21 czerwca, o godz. 12. Było konfetti, puszczanie baniek i pokazy pływania akrobatycznego.

- Obiekt jest całoroczny. Mamy duży basen 25-metrowy, z siedmioma torami do pływania. Obok niego jest basen do nauki pływania dla mniejszych dzieci i młodzieży oraz jacuzzi na 12 osób. To wszystko, wraz z szatniami i sanitariatami mieści się na parterze – opowiada Grzegorz Kaliszczak, prezes Wrocławskiego Parku Wodnego S.A.