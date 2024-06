Targnął się na swoje życie we Wrocławiu. Policja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości Jerzy Wójcik

KOMENDA MIEJSKA POLICJI WE WROCŁAWIU

Policjanci z Wrocławia proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny, który zmarł we wrocławskim szpitalu. Jego życia nie udało się uratować, po próbie samobójczej, do której doszło na al. Armii Krajowej we Wrocławiu. Mężczyzna w średnim wieku, nie miał przy sobie żadnych dokumentów, mundurowi liczą, że ktoś z naszych Czytelników rozpozna tego człowieka.