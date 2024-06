Ważna ulica zamknięta, a na komendzie policji zawisną swastyki. Filmowcy od Breslau 1936 wracają do Wrocławia

Scenografia do serialu Breslau 1936 we Wrocławiu

Już w najbliższą niedzielę (23 czerwca) filmowcy z Disney + powrócą do Wrocławia. Nagrywana będzie kolejna transza zdjęć do serialu kryminalnego Breslau 1936. W związku z tym, zamknięte zostanie Podwale, na wysokości komendy policji. Będą także zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Utrudnienia dla mieszkańców Wrocławia potrwają 12 godzin – od 12:00 do 24:00 w niedzielę (23 czerwca). Ulica Podwale, a dokładnie jej odcinek na wysokości Komendy Wojewódzkiej Policji zostanie zamknięty. To wymusza także zmiany w kursowaniu pojazdów MPK Wrocław. Zmiany dotyczą linii:

tramwajowych - 3, 10, 11, 12, 13, 72.

autobusy - 106, 148, 149, 206, 249. Dokładne rozpiski ich tras na niedzielę znajdują się na końcu artykułu.

Centrum Wrocławia ze swastykami

Oprócz utrudnień w ruchu, należy spodziewać się, na Podwalu scenografii filmowej. Z racji tego, że akcja toczy się w przedwojennym Wrocławiu, to oprócz starych samochodów i aktorów w mundurach SS, na słupach i budynkach zawisną flagi ze swastykami. Przypomnijmy, że wcześniej (w maju), filmowcy realizowali zdjęcia do serialu na placu Uniwersyteckim, ulicy Włodkowica i bulwarach nad Odrą.

Pierwsza polska produkcja Disney+ powstała we Wrocławiu

Disney+ potwierdził, że we Wrocławiu realizował zdjęcia do serialu "Breslau" (tytuł roboczy). To będzie ich pierwsza produkcja zrealizowana w Polsce.

- Jest to nasza pierwsza oryginalna produkcja w tej części Europy. Bardzo się cieszymy, że przy tym projekcie pracują tak cenieni, zdolni i doświadczeni twórcy i aktorzy. Dzięki temu serialowi nasza bogata oferta produkcji przeznaczonych dla dorosłych widzów będzie jeszcze szersza – mówi Magdalena Cieślak, dyrektor produkcji oryginalnych Disney+ w Europie środkowej i wschodniej.

Plejada polskich gwiazd zagrała w "Breslau"

W serialu wystąpią m.in. Tomasz Schuchardt (znany z: „Jesteś Bogiem”, „Chrzest”), Agata Kulesza („Róża”, „Ida”) i Sandra Drzymalska („IO”, „Filip”). Reżyserem jest Leszek Dawid („Jesteś Bogiem”, „Ki”), a za scenariusz odpowiadają: Bartosz Janiszewski i Magdalena Żakowska. Akcja ośmioodcinkowego serialu kryminalnego rozgrywa się w 1936 roku w ówczesnym Breslau. Komisarz Franz Podolsky pracuje nad sprawą brutalnego morderstwa. W związku ze zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi presja na rozwikłanie zagadki jest olbrzymia.

Czym jest Disney+?

To platforma streamingowa, na której możemy oglądać filmy i programy Disneya, Pixara, Marvela, National Geographic. Na platformie można znaleźć filmy dokumentalne, komedie, klasyczne animacje oraz cenione przez krytyków filmy obyczajowe. Widzowie mogą oglądać np. najnowsze sezony seriali: „Zbrodnie po sąsiedzku” oraz „The Bear”.

Zobacz w galerii scenografię do serialu Breslau 1936 na ulicach Wrocławia

***

Zobacz też:

DOKŁADNY ROZKŁAD JAZDY MPK WROCŁAW UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY W NIEDZIELĘ 23 CZERWCA

3

KSIĘŻE MAŁE– Opolska – Krakowska – Traugutta – pl. Wróblewskiego – Traugutta – Oławska – pl. Dominikański – Kazimierza Wielkiego – Szewska – Grodzka – Nowy Świat – św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II – Legnicka – Lotnicza – Kosmonautów – Średzka –

LEŚNICA

LEŚNICA – Średzka – Kosmonautów – Lotnicza – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Podwale – most Sikorskiego – Mostowa – Jagiełły – most Mieszczański – Dubois – Drobnera – pl. Bema – Sienkiewicza – Wyszyńskiego – most Pokoju – pl. Społeczny – pl. Wróblewskiego – Traugutta – Krakowska – Opolska – KSIĘŻE MAŁE

10

BISKUPIN – Olszewskiego – Wróblewskiego – Wajdy – most Zwierzyniecki – Skłodowskiej–Curie – Rondo Reagana (peron 1) – pl. Grunwaldzki – most Grunwaldzki– pl. Społeczny – Traugutta – Oławska – pl. Dominikański – Kazimierza Wielkiego –

Szewska – Grodzka – Nowy Świat – św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II – Legnicka – Lotnicza – Kosmonautów – Średzka – LEŚNICA LEŚNICA – Średzka – Kosmonautów – Lotnicza – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Ruska – Kazimierza Wielkiego – Krupnicza – Sądowa – pl. Legionów – Piłsudskiego – Kołłątaja – Skargi – pl. Dominikański – Oławska – Traugutta – pl. Społeczny – most Grunwaldzki – pl. Grunwaldzki – Rondo Reagana (peron 4) – Skłodowskiej–Curie – most Zwierzyniecki –

Wajdy – Wróblewskiego – Olszewskiego – BISKUPIN

11

KROMERA – Toruńska – Kromera – mosty Warszawskie – Jedności Narodowej – Poniatowskiego – Bema – pl. Bema – Drobnera – most Uniwersytecki – Grodzka – Nowy Świat – Kazimierza Wielkiego – Krupnicza – Sądowa – pl. Legionów – Grabiszyńska –

OPORÓW OPORÓW – Grabiszyńska – pl. Legionów – Piłsudskiego – Podwale – pl. Jana Pawła II – Podwale – most Sikorskiego – Mostowa – Jagiełły – most Mieszczański – Dubois – Drobnera – pl. Bema – Bema – Poniatowskiego – Jedności Narodowej – mosty

Warszawskie – Kromera – KROMERA 12

SĘPOLNO – Mickiewicza – Paderewskiego – Różyckiego – most Szczytnicki – pl. Grunwaldzki – Rondo Reagana (peron 1) – pl. Grunwaldzki – most Grunwaldzki – pl. Społeczny – Traugutta – Oławska – pl. Dominikański – Kazimierza Wielkiego – Szewska –

Grodzka – Nowy Świat – św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II – Legnicka – Milenijna – Pilczycka – GÓRNICZA

KOZANÓW (DOKERSKA)– Dokerska – Kozanowska – Pilczycka – Milenijna – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Ruska – Kazimierza Wielkiego – Krupnicza – Sądowa – pl. Legionów – Piłsudskiego – Kołłątaja – Skargi – pl. Dominikański – Oławska – Traugutta – pl.

Społeczny – most Grunwaldzki – pl. Grunwaldzki – Rondo Reagana (peron 2) – pl. Grunwaldzki – most Szczytnicki – Różyckiego – Paderewskiego – Mickiewicza – SĘPOLNO 13

STADION OLIMPIJSKI– Paderewskiego – Różyckiego – most Szczytnicki – pl. Grunwaldzki – Rondo Reagana (peron 1) – pl. Grunwaldzki – most Grunwaldzki – pl. Społeczny – Traugutta – Oławska – pl. Dominikański – Kazimierza Wielkiego – Szewska –

Grodzka – Nowy Świat – św. Mikołaja – pl. Jana Pawła II – Legnicka – Złotoryjska – Śrubowa – Robotnicza – Strzegomska – Rogowska – WROCŁAW NOWY DWÓR (P+R)

WROCŁAW NOWY DWÓR (P+R) – Rogowska – Strzegomska – Robotnicza – Śrubowa – Złotoryjska – Legnicka – pl. Jana Pawła II – Podwale – most Sikorskiego – Mostowa – Jagiełły – most Mieszczański – Dubois – Drobnera – pl. Bema – Sienkiewicza

Grunwaldzka – most Szczytnicki – Różyckiego – Paderewskiego – STADION OLIMPIJSKI 72

LEŚNICA – Średzka – Kosmonautów – Lotnicza – Legnicka – Złotoryjska – Śrubowa – Marchijska –pl. Orląt Lwowskich – Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego – Kołłątaja – Skargi – pl. Dominikański – Oławska – Traugutta – pl. Społeczny – most Grunwaldzki – pl. Grunwaldzki – Rondo Reagana (peron 4) – Skłodowskiej–Curie – most Zwierzyniecki – Wajdy – Wróblewskiego – Olszewskiego – BISKUPIN BISKUPIN – Olszewskiego – Wróblewskiego – Wajdy – most Zwierzyniecki – Skłodowskiej–Curie –Rondo Reagana (peron 1) – pl. Grunwaldzki – most Grunwaldzki – pl. Społeczny – Traugutta – Oławska – pl. Dominikański – Skargi – Kołłątaja – Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego – pl. Orląt Lwowskich – Marchijska – Śrubowa – Złotoryjska – Legnicka – Lotnicza – Kosmonautów – Średzka – LEŚNICA

Pozostałe linie tramwajowe kursują zgodnie z trasami na czas remontów wakacyjnych

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA 106

DWORZEC GŁÓWNY (DWORCOWA) – Dworcowa – Małachowskiego – Dąbrowskiego – Podwale – Świdnicka – Kościuszki – Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego – pl. Orląt Lwowskich – Marchijska – Robotnicza – Strzegomska – Rondo Rotmistrza Pileckiego – Graniczna – Rondo Gruzińskich Oficerów Wojska Polskiego – Graniczna – Rondo Żołnierzy Radiotechników – Graniczna – Rondo Skalskiego – Skarżyńskiego – Strachowice – Cichociemnych – Rondo Skalskiego – Graniczna – Rondo 4 czerwca 1989 roku – PORT LOTNICZ

PORT LOTNICZY– Rondo 4 czerwca 1989 roku – Graniczna – Rondo Skalskiego – Skarżyńskiego – Strachowice – Cichociemnych – Rondo Skalskiego – Graniczna – Rondo Żołnierzy Radiotechników – Graniczna – Rondo Gruzińskich Oficerów Wojska Polskiego –

Graniczna – Rondo Rotmistrza Pileckiego – Strzegomska – Robotnicza – Marchijska – pl. Orląt Lwowskich – Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego – Świdnicka – Kościuszki – Dworcowa – DWORZEC GŁÓWNY (DWORCOWA)

148

DWORZEC GŁÓWNY (DWORCOWA) – Dworcowa – Małachowskiego – Dąbrowskiego – Podwale – Świdnicka – Kościuszki – Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego – pl. Orląt Lwowskich – Marchijska – Robotnicza – Strzegomska – Gubińska – Chociebuska – Rogowska – Zemska – Żernicka – Jerzmanowska – 11 Listopada – Małopolska – Złotnicka

– Kosmonautów – Średzka – LEŚNICA LEŚNICA – Płońskiego – Trzmielowicka – Średzka – Kosmonautów – Złotnicka – Małopolska – 11 Listopada – Jerzmanowska – Żernicka – Zemska – Rogowska – Chociebuska – Gubińska – Strzegomska – Robotnicza – Marchijska – pl. Orląt Lwowskich – Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego – Świdnicka – Kościuszki – Dworcowa – DWORZEC GŁÓWNY (DWORCOWA) 149

PL. GRUNWALDZKI– pl. Grunwaldzki – Norwida – Skłodowskiej-Curie – Rondo Reagana (peron 3) – pl. Grunwaldzki – most Grunwaldzki – pl. Społeczny – Traugutta – Podwale – Świdnicka – Kościuszki – Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego – pl. Orląt Lwowskich – Marchijska – Robotnicza – Strzegomska – Gubińska – Chociebuska – Rogowska – Zemska – Żernicka – Kołobrzeska – KUŹNIKI

KUŹNIKI – Hermanowska – Kołobrzeska – Żernicka – Zemska – Rogowska – Chociebuska – Gubińska – Strzegomska – Robotnicza – Marchijska – pl. Orląt Lwowskich – Piłsudskiego – pl. Legionów – Piłsudskiego – Świdnicka– Kościuszki – Dąbrowskiego – Krasińskiego – pl. Społeczny – most Grunwaldzki – pl. Grunwaldzki – Rondo Reagana (ominięcie wyspy centralnej) – pl. Grunwaldzki – PL. GRUNWALDZKI

206

Kurs o 23:51 z Dworca Autobusowego:

DWORZEC AUTOBUSOWY– Sucha – Borowska – Peronowa – Piłsudskiego – Świdnicka – Kościuszki – Piłsudskiego – pl. Legionów - Piłsudskiego – pl. Orląt Lwowskich – Marchijska – Robotnicza – Strzegomska – Rondo Rotmistrza Pileckiego – Graniczna – Rondo Gruzińskich Oficerów Wojska Polskiego – Graniczna – Rondo Żołnierzy Radiotechników – Graniczna – Rondo Skalskiego – Graniczna – Rondo 4 czerwca 1989 roku – PORT LOTNICZY

249

Kurs o 23:03 z Krzyków:

KRZYKI – Waligórskiego – Wyścigowa – Karkonoska – Zwycięska – Strachowskiego – Kurpiów – Grota-Roweckiego – Borowska – Petrusewicza – Ślężna – Dyrekcyjna – Borowska – Peronowa – Piłsudskiego – Świdnicka – Kościuszki – Piłsudskiego – pl.

Legionów – Piłsudskiego – pl. Orląt Lwowskich – Marchijska – Robotnicza – Strzegomska – Rogowska – Zemska – Żernicka – Jerzmanowska – Jarnołtowska – JARNOŁTÓW

