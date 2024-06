Pogrzeb Jana Szurmieja. Artysta przez lata związany z Wrocławiem spoczął w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych w Warszawie

Artysta urodził się w 1946 r. w Jaworze na Dolnym Śląsku. W latach 50. XX wieku uczęszczał do Szkoły Baletowej przy Operze Wrocławskiej. W latach 1965–1971 był aktorem Teatru Pantomimy Gest we Wrocławiu. W 1976 r. zdał egzamin eksternistyczny dla aktorów dramatu w Warszawie. Od lat 70. do początku lat 90. związany był z Teatrem Żydowskim w Warszawie.