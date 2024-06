Sensacyjne odkrycie na Dolnym Śląsku! Natrafili na zabytkową sztolnię podczas remontu drogi! To obiekt z XVIII wieku

Rafał Romanik czyli "Wyprawy Leona" w Boguszowie - Gorcach

Rafał Romanik spod Wałbrzycha, znany z kanału "Wyprawy Leona" to doświadczony eksplorator zabytkowych kopalni i opuszczonych wyrobisk. Eksploruje podziemia w regionie wałbrzyskim i innych zakątkach Dolnego Śląska, a także Polski. Nie jest klasycznym urbexowcem, nie interesują go opuszczone budynki, a wszystko to, co znajduje się pod ziemią. Z wypraw prezentuje filmiki. To właśnie on zbadał sztolnię w Boguszowie - Gorcach. Odkryli ją drogowcy podczas prac ziemnych przy wymianie nawierzchni drogi.