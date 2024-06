Wydarzenia na pierwszy weekend lata we Wrocławiu. Potańcówka, festiwal piwa, otwarcie basenu... Remigiusz Biały

Najbliższy weekend we Wrocławiu obfituje w wiele wydarzeń. W dniach 21 – 23 czerwca będzie się sporo działo. To także pierwsze dni lata i wakacji. Na Rynku odbywa się Jarmark Świętojański, a do tego będzie potańcówka, święto z okazji otwarcia ulicy Pomorskiej czy otwarcie nowych basenów na Zakrzowie. Sprawdźcie wybrane przez nas weekendowe propozycje. Kliknijcie w galerię!