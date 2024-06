Samochód dachował na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Trzy osoby ranne, w tym dziecko. Lądowało LPR Michał Perzanowski

W wyniku zdarzenia trzy osoby zostały poszkodowane. Jak informuje średzka policja, to dwie osoby dorosłe i jedno dziecko. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zabrało ich do szpitala.

W niedzielę (23 czerwca) przed godziną 7 doszło na autostradzie A4 do bardzo niebezpiecznego zdarzenia. Samochód osobowy z kilkoma osobami w środku dachował i wylądował w rowie. Służby zanotowały co najmniej troje poszkodowanych, w tym jedno dziecko. Do szpitala zabrało ich Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.