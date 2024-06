Tak biegliście podczas 10. jubileuszowego Nocnego Wrocław Półmaratonu 2024. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć ze startu, trasy i mety

10. Nocny Wrocław Półmaraton wystartował w sobotę, 15 czerwca ze Stadionu Olimpijskiego . Choć startowi towarzyszył deszcz, nie zraziło to zarówno zawodników, jak i kibiców. Ci drudzy pojawili w wielu miejscach na trasie, aby dopingować biegaczy. Niektórzy przynieśli ze sobą transparenty z hasłami mającymi dodać otuchy podczas trudów związanych z pokonaniem półmaratońskiego dystansu.

Tegoroczna trasa biegu wiodła przez znane zawodnikom ze wcześniejszych edycji fragmenty trasy, takie jak most Grunwaldzki, ul. Grodzka , czy aleja Różyckiego , ale również zupełnie nowe miejsca, jak ulica Krupnicza , czy Mosty Pomorskie.

Nocny Wrocław Półmaraton 2024 - oni byli najlepsi

10. Nocny Wrocław Półmaraton - medale

Nocny Wrocław Półmaraton to flagowa impreza biegowa w stolicy Dolnego Śląska. Zawody odbywają się co roku już od 10. lat. Wyjątkiem były lata 2020 i 2021, kiedy to pandemia koronawirusa, uniemożliwiła organizację półmaratonu.