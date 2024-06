W sobotę otwarcie trzech kąpielisk we Wrocławiu. Będą darmowe i strzeżone. Przed sezonem zostały uprzątnięte

W pierwszy weekend lata i przy okazji wakacji 2024 roku we Wrocławiu zaczną już w pełni funkcjonować miejskie kąpieliska. Od soboty (22 czerwca) Młodzieżowe Centrum Sportu otwiera dla wrocławian baseny na Oporowie, Pawłowicach i Maślicach.

Wstęp wolny, a kąpiel pod okiem ratownika

Będą czynne od godz. 9.00 do 19.00, a nad korzystającymi opiekę będą sprawować ratownicy. Wstęp na kąpieliska - podobnie jak dotychczas - będzie bezpłatny.

Wraz z początkiem wakacji, otwarte zostaną kąpieliska „Królewiecka” oraz „Harcerska”. Jak deklaruje MCS, obiekty zostały odświeżone i przygotowane do nowego sezonu. Wykonano prace ogrodnicze, nawieziono piasku, a do tego zostały oczyszczone niecki.

Nowa miejska plaża we Wrocławiu

W miejscu dotychczas funkcjonującego kąpieliska na wrocławskich Pawłowicach pojawi się plaża miejska. Nie zabraknie na niej atrakcji dla mieszkańców, którzy już w czerwcu będą mogli skorzystać z m.in. desek SUP. Do dyspozycji gości będzie plaża o 40 metrowej linii brzegowej. Odwiedzający znajdą tam również przestrzenie do grillowania, nowe ławki i punkt pierwszej pomocy.