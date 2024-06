Burza na Dolnym Śląsku. Grad w wielu powiatach. Przez ulewny deszcz odwołano szereg imprez

Burze na Dolnym Śląsku - AKTUALIZACJA

Godz. 21.30 - strażacy mają sporo pracy Strażacy z powiatu jaworskiego mają sporo pracy. Zostali zadysponowani do miejscowości Sichów, gdzie nagromadzona woda po dużej ulewie wlewała się do jednego z budynków mieszkalnych. Na miejscu pracowali strażacy z PSP Jawor oraz OSP Męcinka.

Godz. 18.00

Dla Wrocławia prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 35 mm do 50 mm oraz porywy wiatru do 120 km/h. Miejscami grad, lokalnie o średnicy do około 6 cm. Ze względu na dynamiczną sytuację stopień ostrzeżenia może ulec zmianie.