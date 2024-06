Nowiutka Pesa już na torowiskach Wrocławia. Dzisiaj miała swój pierwszy regularny kurs Konrad Bałajewicz Paweł Relikowski

20 czerwca, około godz. 15 z pętli Księże Małe w stronę Leśnicy wyjechał tramwaj linii 3. Nie byłoby w tym nic wyjątkowego, gdyby nie model i marka. Była to nowa Pesa Twist 146N. To pierwszy taki tramwaj we Wrocławiu odbywający regularne kursy. Niedługo ten widok będzie coraz bardziej powszechny.