Prasówka 1.07.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 1.07.2024? Sprawdź u nas”?

Prasówka 1.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie w Polsce można spodziewać się burz 1.07.2024? Sprawdź u nas Śledzimy popularne profile na Facebooku, które dotyczą burz i wyładowań atmosferycznych w Polsce. Gdzie jest burza? Sprawdzaj razem z nami aktualną sytuację pogodową w naszym kraju. W ten sposób będziesz na bieżąco z tego typu informacjami i będziesz wiedzieć, gdzie można spodziewać się grzmotów.

📢 Alicja Walczak z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [1.07.2024 r.] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 Tak wyglądała gala finałowa Miss Polonia 2024. Maja Klajda najpiękniejszą Polką. Pochodząca z Kluczborka Emily Reng również zdobyła tytuł To była niezapomniana gala finałowa Miss Polonia. Ten najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs piękności świętuje swoje 95-lecie. Z okazji jubileuszu zaprezentowały się nie tylko tegoroczne finalistki, ale także Miss Polonia z przeszłości! Nową Miss Polonia została Maja Klajda, 21-letnia studentka psychologii z Łęcznej.

Prasówka 1.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piła. Potężna nawałnica przeszła przez Piłę. Powyrywało drzewa, pozrywało dachy. Trwa usuwanie skutków wichury To była chwila, gdy nagle zaczęły latać gałęzie - mówią mieszkańcy Piły, którzy po nawałnicy postanowili sprawdzić, jak wygląda miasto. Nie milkną w nim sygnały strażackich syren.

📢 Czternasta emerytura 2024 - tabela. Zobacz wyliczenia netto - tyle ZUS wypłaci na rękę [1.07.2024 r.] Po wakacjach na konta emerytów trafi czternasta emerytura. W sprawie dodatkowego świadczenia podjęto już wszystkie kluczowe decyzje - wiemy jaka będzie jego wysokość. Czternasta emerytura będzie wypłacona razem ze "zwykłą emeryturą". W galerii zamieszczamy wyliczenia netto - sprawdź, jaka "czternastka" będzie Ci przysługiwać i czy dostaniesz świadczenie w całości. Wyliczenia przeprowadził dla nas Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 📢 Tak mieszkają Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski- zdjęcia wnętrz. Dom pełen stylu i ciepła [01.07.2024] Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski, znani chociażby z programu „Pytania na śniadanie”, postanowili otworzyć nowy rozdział w swoim życiu, przenosząc się do wspólnego domu. Ich nowe mieszkanie, zlokalizowane na przedmieściach Warszawy, zachwyca nowoczesnym designem i luksusem. Zdjęcia wyremontowanych wnętrz, które gwiazda „M jak miłość” podzieliła się z fanami, robią ogromne wrażenie.

📢 Egzotycznie wyglądający wąż grasuje na osiedlu we Wrocławiu. Mieszkańcy są przerażeni [ZDJĘCIA] Egzotycznie wyglądający wąż pełza po osiedlu Widawa we Wrocławiu. Z naszych ustaleń wynika, że do teraz nie został złapany. Mieszkańcy są bardzo zaniepokojeni sytuacją. W przypadku jego zauważenia, osiedlowi radni apelują o kontakt z Ekostrażą lub Centrum Zarządzania Kryzysowego. 📢 Kto to tak urządził? Najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. Zobacz zdjęcia Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Pożar na placu targowym Świebodzki we Wrocławiu. Ludzie w popłochu zabierali meble wystawione na sprzedaż W niedzielę (30 czerwca) około godz. 9 na targowisku przy dworcu Świebodzkim we Wrocławiu wybuchł pożar. Czarne kłęby dymu było widać z daleka, na miejscu pracują cztery zastępy straży pożarnej.

📢 Bezsenne noce w nowych blokach na Kleczkowie. Hałasy na budowie nie dają spać mieszkańcom. Roboty trwały do 4 nad ranem Mieszkańcy ul. Czochralskiego są wykończeni brakiem snu. Budowlańcy wykonują pod ich oknami głośne roboty w samym środku nocy. Konflikt zaognia ostre światło, na które nie pomagają nawet ciemne zasłony. To już druga taka sytuacja w tym tygodniu. Na miejsce była wzywana policja. Wykonawca zapowiada audyt. 📢 Tragiczny wypadek pod Korfantowem. Młody kierowca nie opanował auta. Zginęły trzy osoby Czterech podróżnych, trzy ofiary śmiertelne. W nocy z soboty na niedzielę (29 na 30 czerwca) na drodze powiatowej pod Korfantowem doszło do prawdziwego dramatu.

📢 Jeśli coś wygląda głupio, ale działa, to wcale nie jest głupie! Genialnie proste sposoby na upały Upały utrzymują się od kilku dni, temperatury są ekstremalne a każdy sposób na ochłodę jest dobry. Wszystko jednak trzeba robić z głową, a niektóre sposoby internautów na ochłodzenie swojego ciała mogą wprawiać w zdumienie! W czeluściach internetu znaleźliśmy coś wyjątkowego. Buty z butelek pełnych wody? Basen w naczepie do ciągnika? Proszę bardzo, byle tylko uciec od piekielnego żaru. Zobaczcie najciekawsze pomysły Internautów.

📢 Ulice, ronda i skwery we Wrocławiu otrzymały nowe nazwy. Jakie i gdzie się znajdują? Podczas ostatniej sesji rady miasta, radni uchwalili nowe nazwy dla ulic, skwerów i ronda. We Wrocławiu będziemy mieli m.in. ulice: ks. B. Domańskiego, Dziewannowej. skwer E. Kajdasza, ks. D. Bonhoeffera, Dolnośląskich Harcerzy oraz rondo J. Lewandowskiej i Nad Olszówką Krzycką. Gdzie się znajdują i dlaczego wybrano właśnie takie nazwy? 📢 Najlepsze riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Śmieszą nawet w wakacje! Zobacz najnowsze hity sprawdzianów Nareszcie wakacje. Na ponad dwa miesiące uczniowie mogą zapomnieć o sprawdzianach i kartkówkach. To dobra okazja by odetchnąć i pośmiać się trochę z budzących grozę słów "wyciągamy karteczki". Zobaczcie na jakie odpowiedzi na sprawdzianach zdecydowali się najbardziej bezczelni uczniowie. Potrafilibyście tak napisać do nauczyciela?

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! Cofnijmy się w czasie do kolorowych lat 90. [MEMY] 30.06.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 30.06.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź!

📢 Najpierw upał, później burza - pogoda da się we znaki mieszkańcom Dolnego Śląska. Są ostrzeżenia! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla całego Dolnego Śląska na niedzielę 30 czerwca. Najpierw będziemy mierzyć się z upałami, a po południu przewidywane są gwałtowne burze, którym będą towarzyszyć obfite opady deszczu. Szczegóły poniżej. 📢 Zawody rowerkowe Gazety Wrocławskiej. Na starcie pojawiło się blisko 200 młodych kolarzy Za nami pierwsza edycja Zawodów Rowerkowych. Na placu przed Auchan we wrocławskich Bielanach odbyły zmagania zorganizowane przez Gazetę Wrocławską. Każde dziecko miało szansę stanąć na podium i otrzymać zasłużony medal. Dodatkowo przygotowano liczne atrakcje - malowanie twarzy, wata cukrowa, gry i zabawy oraz konkursy z nagrodami. 📢 Oto jak mieszka i żyje Małgorzata Kożuchowska. Luksusowe wnętrza domu popularnej aktorki. Taka jest na co dzień Małgorzata Kożuchowska 30.06 Małgorzata Kożuchowska z pewnością należy do najpopularniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Szczególną popularność przyniosły jej główne role w znanych produkcjach filmowych oraz serialowych. Wielu widzów ceni Małgorzatę Kożuchowską nie tylko za umiejętności aktorskie, ale również za działalność charytatywną i społeczną. Jaka Małgorzata Kożuchowska jest na co dzień? Zobaczcie, jak mieszka i żyje popularna aktorka.

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 30.06.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 30.06.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii!

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 30.06.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 30.06.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! 30.06.2024 Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach. 📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 30.06.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach 30.06.2024 W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

📢 Bliźniaczki rozdzielone. Siostry Katarzyna i Anna Węgrzyn nie zagrają razem na igrzyskach Decyzją trenera kadry tenisistek stołowych Marcina Kusińskiego Anna Węgrzyn (KU AZS UE Wrocław) będzie tylko rezerwową podczas drużynowej rywalizacji pań na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Tym samym nie będzie debla sióstr Węgrzyn - Kasi i Ani - które grają ze sobą w tej parze 15 lat. Deblistkami będą Kasia Węgrzyn i 18-letnia Zuzanna Wielgos. Problem w tym, że dziewczyny pierwszy raz trenowały w tym składzie ze sobą... w piątek.

📢 Tak dziś wygląda Nicole Kidman. Wkrótce skończy 57 lat. Zobaczcie jej zdjęcia! Nicole Kidman jest Australijką, a urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Jest wybitną aktorką, ale również piosenkarką. Grała w takich filmowych hitach, jak "Batman Forever", "Szybki jak błyskawica" z Tomem Cruise’em oraz "Billy Bathgate" - z Bruce’em Willisem i Dustinem Hoffmanem. Aktorka skończy wkrótce 57 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda. 📢 Dzieci Mai Ostaszewskiej i Michała Englerta - tak wyglądają. Oto Franciszek Englert i Janina Maja Ostaszewska i jej partner Michał Englert doczekali się dwojga dzieci. Na salony wszedł prawie dorosły syn, córka na razie stroni od fleszy i ciekawskich mediów. Jak wyglądają Franciszek i Janina, owoc miłości utytułowanych aktorki i operatora filmowego - zobaczcie w naszej galerii. Do kogo bardziej podobny jest dziś Franciszek Englert?

📢 Krystyna Czubówna - tak kiedyś wyglądała. Oto jej prywatne zdjęcia, także z córką i wnuczkami Nie ma równie znanego głosu w Polsce. Od lat Krystyna Czubówna pozostaje najsłynniejszą polską lektorką. Miliony telewidzów bezbłędnie rozpoznają ten niski, ciepły głos. Zasłynęła jako lektorka filmów dokumentalnych, przyrodniczych. W 2024 roku Krystyna Czubówna skończy 70 lat. Jak teraz wygląda, jak wyglądała kiedyś - pokazujemy w galerii. Tutaj także jej zdjęcia z jej córką i wnuczkami.

📢 Tyle zarabiają prezesi i dyrektorzy miejskich spółek we Wrocławiu. Sprawdzamy również zarobki prezydenta i wiceprezydentów miasta Prezesi i dyrektorzy miejskich spółek, a także prezydent i wiceprezydenci Wrocławia, złożyli oświadczenia majątkowe, pokazujące ich zarobki oraz majątek w 2023 roku. Sprawdziliśmy, o jakich kwotach mowa. Ile zarabia prezes MPK Wrocław, wrocławskiego zoo, stadionu, Hali Stulecia, Wrocławskich Inwestycji czy TBS Wrocław? Zobacz szczegóły w galerii.

📢 Nawałnica nad Wrocławiem. Pogoda zmieniła się w ułamku sekundy. Padał deszcz i grad, wiatr przewracał drzewa W czwartek wieczorem (27 czerwca) na obrzeżach Wrocławia doszło do krótkiej, ale bardzo intensywnej nawałnicy deszczu i gradu. W ciągu jednej chwili, w miejscowościach na wschód, południowy wschód i północny wschód od stolicy Dolnego Śląska upał przestał doskwierać, a widoczność ograniczyła się do kilkunastu metrów przez ścianę deszczu. Zobacz zdjęcia i filmy od czytelników! 📢 Dolnośląskie Como. Jezioro Bielawskie gwarantuje możliwość plażowania z widokiem na góry W poszukiwaniu najpiękniejszych akwenów na Dolnym Śląsku nie mogliśmy pominąć Jeziora Bielawskiego. Co odważniejsi turyści porównują to miejsce nawet z włoskim jeziorem Como. Obok pięknej plaży mamy tu zagwarantowane zapierające dech widoki. Dojazd z Wrocławia zajmie nam tutaj około godzinę, a do pokonania mamy dystans niespełna 70 km.

📢 Dolnośląskie miasta, w których żyje się jak w bajce. Potwierdzają to sami mieszkańcy! Może warto pomyśleć o przeprowadzce 15 dolnośląskich gmin w których mieszkało się najlepiej w 2023 roku. W zestawieniu znalazły się zarówno duże miasta jak i niewielkie gminy, które kuszą pięknymi widokami i błogim spokojem. Ranking „Gmina Dobra do Życia” został stworzony przez Serwis Samorządowy PAP. W skali kraju bezkonkurencyjny okazał się Kleszczów z woj. łódzkiego. Która z gmin zwyciężyła na Dolnym Śląsku? Przedstawiamy dane z pełnego raportu, który opublikowano już w 2024 roku. Kliknij w zdjęcie i sprawdź!

📢 Kultowe dolnośląskie schronisko "Samotnia" opustoszało. Rodzina Siemaszków udokumentowała to na zdjęciach. Skończyła się pewna epoka Dla kultowej karkonoskiej "Samotni" skończyła się pewna epoka. Po blisko 60 latach prowadzenia, znane schronisko położone nad Małym Stawem, opuściła rodzina Siemaszków. Dotychczasowi właściciele już wyprowadzili się z obiektu uznawanego za jedno z najstarszych schronisk w polskich górach. - Zostawiłyśmy to miejsce w dobrym stanie technicznym - zapewniają w mediach społecznościowych i prezentują bogatą galerię zdjęć z ostatniego dnia urzędowania w tym miejscu. To niecodzienna okazja, bo możemy poznać Samotnię od kuchni, do wielu tych miejsc turyści nie mieli na co dzień wstępu.

📢 Ultrace 2024 Wrocław. Tłumy na Tarczyński Arena, setki samochodów, tysiące miłośników motoryzacji Mimo lejącego się z nieba żaru, na Ultrace 2024 przy stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu przyszła niezliczona ilość pasjonatów motoryzacji. A było co podziwiać. Na esplanadzie i pobliskim parkingu zaparkowało blisko 1000 mocno stuningowanych samochodów z całego świata. Zobacz zdjęcia! 📢 Mateusz prawie zginął od ciosów mieczem samurajskim w Boguszowie - Gorcach. Teraz prosi o pomoc. Ruszyła zbiórka na rehabilitację Nie milkną echa dramatu, który rozegrał się w Boguszowie - Gorcach. W piątek (21 czerwca) po godz. 18.00 Mateusz został zaatakowany i pocięty mieczem samurajskim. Stracił dłoń i ma dwie głębokie rany nóg. Stracił mnóstwo krwi. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera na budynku. Mateusz cudem przeżył, dziś dochodzi do siebie, a jego bliscy proszą o pomoc.

📢 Pierwszy chiński elektryczny autobus testowany na ulicach Wrocławia. Na jakich liniach go spotkamy? We Wrocławiu i aglomeracji trwają testy chińskiego autobusu elektrycznego marki Yutong U12. Pojazd można zobaczyć w mieście, na liniach obsługujących Wisznię Małą, Czernicę i Długołękę. To pierwszy wyprodukowany przez Chińczyków autobus elektryczny we Wrocławiu. 📢 Co z klimatyzacją w MPK Wrocław i Kolejach Dolnośląskich? W tramwajach, autobusach i pociągach potrafi być bardzo gorąco Na dworze ponad 30 stopni, a odczuwalna temperatura jest jeszcze większa. Przyjeżdża tramwaj lub autobus, a w środku zamiast kojącego chłodu jest... jeszcze cieplej. Okazuje się, że klimatyzacja nie działa. Powody mogą być dwa. Albo się zepsuła, albo jej nie ma. Na to zwracają uwagę pasażerowie zarówno MPK Wrocław jak i Kolei Dolnośląskich. Kiedy mamy do czynienia z jednym lub drugim przypadkiem i gdzie to zgłosić?

📢 Chcą budowy całkowicie nowego śladu A4. "W GDDKiA zmieniło się kierownictwo, widzimy otwartość i zrozumienie" Po zmianie kierownictwa we wrocławskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wrócił temat przyszłej rozbudowy lub budowy zupełnie nowej autostrady A4. Mieszkańcy i aktywiści kwestionują wcześniejszą decyzję GDDKiA o przebudowie autostrady w starym śladzie. Nie zgadzają się również na żaden z reszty zaproponowanych wariantów. Chcą całkowicie nowej nitki. 📢 Tak wyglądały dawniej wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim. NOWE ZDJĘCIA Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Gdzie nad wodę we Wrocławiu i okolicy? Sezon 2024. Które pływalnie są darmowe, za które musimy zapłacić? W tym sezonie we Wrocławiu działa 6 letnich kąpielisk: Orbita, Glinianki, Morskie Oko, Harcerska, Królewiecka i Jeziorowa. Do tego dochodzą baseny na Brochowie, przy Borowskiej i najnowszy z nich - na Zakrzowie. Które pływalnie są darmowe, za które trzeba zapłacić? 📢 Wystarczyła chwila upałów we Wrocławiu, a pijani już szturmują wodę. Jeden pływał w parkowym stawie Alkohol i woda nie jest mądrym połączeniem. W zeszłym roku w Polsce utonęło 490 osób, z czego 82 osoby były pijane. I co roku sytuacja się powtarza. Gdy na termometrze pojawi się więcej stopni, do jezior i stawów wchodzą nietrzeźwi. Daleko nie trzeba szukać, taka sytuacja miała miejsce w Parku Południowym we Wrocławiu.

📢 Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku. Piękna plaża, czysta woda i te widoki - wrocławianie chętnie odwiedzają to miejsce Zalew Mietkowski to bez wątpienia jeden z najpiękniejszych, dolnośląskich zbiorników wodnych. W ciepłe dni - takie jak dziś - przyciąga tłumy. Również wrocławian, bowiem ze stolicy Dolnego Śląska dojedziemy tu w ok. 45 minut. Mamy przełom czerwca i lipca, a to oznacza, że czas na dobre rozpocząć sezon letni. 📢 Weekendowy wypad za Wrocław? TOP 15 propozycji na letnią wycieczkę. Tylko pół godziny jazdy samochodem Lato i wakacje w pełni, jest ciepło i słonecznie. Taka pogoda sprzyja krótkim wyjazdom. Mamy dla was kilkanaście propozycji na spontaniczny wypad za Wrocław. Dojazd do tych miejsc zajmie około pół godziny samochodem. 📢 Gwiazdy na scenie i tłum fanów na Festiwalu Pasibrzucha we Wrocławiu. Zabawa na Partynicach trwała do nocy - zobaczcie! Przez cały weekend - od piątku do niedzieli, na torze wyścigów konnych na wrocławskich Partynicach trwa czwarta edycja Festiwalu Pasibrzucha. Wstęp na imprezę jest bezpłatny a organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. Festiwal to nie tylko food trucki i kraftowe piwa, ale również koncerty gwiazd. Podczas pierwszego dnia, kilkutysięczny tłum fanów rozgrzał do czerwoności Tede. Ależ to było szaleństwo! Mamy dla Was mnóstwo zdjęć – zobaczcie.

📢 Mecz Sparta Wrocław – Włókniarz Częstochowa tym razem bez deszczu. Znajdźcie się na zdjęciach Mecz Betardu Sparty Wrocław z Krono-Plast Włókniarzem Częstochowa pierwotnie miał odbyć się w ubiegły piątek, ale z powodu obfitych opadów deszczu spotkanie zostało przełożone – pomimo tego, że na trybunach był komplet ponad 13 tysięcy widzów. W ten piątek Stadion Olimpijski ponownie wypełnił się do ostatniego miejsca, ale na szczęście tym razem aura nie sprawiła żużlowcom psikusa. Mecz rozpoczął się punktualnie o 20:30, a Betard Sparta pewnie pokonała Włókniarza 56:34. Znajdźcie się na zdjęciach naszego fotoreportera!

📢 Po 120-letniej willi na Karłowicach pozostały zgliszcza. Ruiny niszczeją w oczach! Sprawa nie jest zamknięta - śledztwo w toku Jeszcze kilka miesięcy temu przy ul. Kasprowicza 23 stała piękna, poniemiecka willa. Ponad 120-letni budynek to wyjątkowy zabytek na mapie stolicy Dolnego Śląska. Niestety, dziś znajdziemy po nim tylko niszczejące ruiny. Prokuratura wciąż nie postawiła zarzutów w sprawie wyburzenia obiektu.

📢 25 budynków we Wrocławiu docenionych w konkursie budowlanym. Kto dostanie nagrodę? Wśród nominowanych - taras Sky Tower! Ogólnopolski Konkurs Budowlany "Modernizacja Roku & Budowa XXI w." rusza z kolejną edycją. W 28 odsłonie nominowano aż 25 budynków. Zobacz, kto ma szansę na wygraną w galerii zdjęć. 📢 Rowerzyści w asyście policji przejechali przez Wrocław. Zobaczcie zdjęcia z czerwcowej Masy Krytycznej Tradycyjnie już, jak w każdy ostatni piątek miesiąca, przez Wrocław przejechali rowerzyści. Czerwcowa Masa Krytyczna ruszyła z placu Bema i przejechała ulicami miasta w asyście policji. Dotarła na Pergolę przy Hali Stulecia. Jechaliście dziś w kolumnie cyklistów? Odnajdźcie się na zdjęciach! 📢 Uciekali z Wrocławia z całym dobytkiem, nawet z meblami! Zobacz niezwykłą wystawę pamiątek po Żydach z Breslau W Galerii OP ENHEIM we Wrocławiu już niedługo będzie można bezpłatnie obejrzeć wystawę o życiu Żydów represjonowanych w czasach wojny. Na wystawie zobaczymy m.in. ponad stuletnią srebrną tiarę ślubną, niemiecką pozytywkę czy zdobną puszkę na korzenne przyprawy. Zobacz te niesamowite przedmioty i poznaj historię Breslauerów.

📢 Niezwykły Wrocław sprzed 20 lat! Tym żyło miasto, tak na co dzień funkcjonowali mieszkańcy. Unikatowe zdjęcia prosto z naszego archiwum! Pierwszych kilka lat XXI wieku, to był czas obfitujący w wydarzenia we Wrocławiu. Mnóstwo obiektów, obok których dziś przechodzimy było jeszcze w budowie, jak choćby Pasaż Grunwaldzki czy CH Arkady Wrocławskie. Dwa brzegi Wrocławia zaczynał dopiero łączyć most Milenijny, a o budowie AOW nikt nie marzył. Zobaczcie, jak wówczas wyglądało i czym żyło miasto.

📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [29.06.2024] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Jest jedną z głównych rywalek Igi Świątek. Zajmuje trzecie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini.

📢 Plac Nowy Targ we Wrocławiu przed "betonozą". Kto pamięta? Kiedyś kwitł tu handel, teraz jest bardzo zielono. Zobaczcie zdjęcia! Plan Nowy Targ we Wrocławiu zmienił się nie do poznania. Handel na placu odbywał się jeszcze zanim to miejsce administracyjnie należało do Wrocławia, a więc w odległym średniowieczu. Przed II wojną światową stała na nim legendarna już fontanna Neptuna. W trakcie walk o Wrocław zbudowano pod placem obszerny schron, a już po włączeniu stolicy Dolnego Śląska do polskich granic można było kupić tu wszystko. Tak wyglądało to miejsce, zanim zostało zalane betonem, natomiast obecnie jest tu bardziej zielono niż kiedykolwiek! 📢 Otwarcie dolnośląskiego odcinka drogi S3 już wkrótce. Czesi przygotowują się na najazd aut z Polski. Kierowcy dostaną wysokie mandaty? Budowa drogi ekspresowa S3, okrzykniętej najpiękniejszą "eską" w Polsce, dobiega końca na Dolnym Śląsku. Jej przedłużeniem w Czechach ma być trasa z Lubawki, od granicy z Polską do Trutnova. I choć czeski odcinek na razie nie powstał, to nasi południowi sąsiedzi już przygotowują się na najazd kierowców z Polski.

📢 Tragiczny wypadek na DK 94. Nie żyje mężczyzna, który wycinał drzewa. Na miejscu jest prokurator Spore utrudnienia dla kierowców, jadących drogą krajową nr 94 z Brzegu w kierunku Wrocławia. Na granicy powiatu oławskiego i brzeskiego doszło do koszmarnego wypadku. Nie żyje mężczyzna, który miał przycinać drzewa. Sprawą zajmuje się prokuratura.

📢 Ostatni weekend czerwca 2024 we Wrocławiu. Na te imprezy warto się wybrać. Będą koncerty, targi, festiwale We Wrocławiu, jak co weekend, dużo ciekawych wydarzeń i imprez. Po co siedzieć w domu, jeśli można spędzić czas na mieście? Zobacz w galerii, co tym razem będzie działo się w stolicy Dolnego Śląska od piątku (28 czerwca) do niedzieli (30 czerwca). 📢 Koleje Dolnośląskie ruszyły do Świnoujścia! Pociąg Premium Nadmorski będzie woził pasażerów przez całe lato Szybki wypad nad Bałtyk, a może dwutygodniowy urlop? Niezależnie od planów i możliwości urlopowych, każdy chętny może wybrać się do Świnoujścia na pokładzie pociągu Kolei Dolnośląskich. To najszybsze połączenie kolejowe na tej trasie, przejazd trwa tylko 5 godzin i 13 minut!

📢 To we Wrocławiu powstały pierwsze komputery. ZETO, ELWRO i ELWAT to pionierzy polskiej informatyki. Zobacz archiwalne zdjęcia Wrocław w PRL-u słynął z produkcji m.in. z chemii gospodarczej oraz z nowoczesnych komputerów. Stolicę Dolnego Śląska można było by nazwać ówczesną „polską Doliną Krzemową”. To za sprawą kultowych zakładów ZETO, ELWRO i ELWAT, które produkowały komputery i maszyny obliczeniowe, Polska nie została w tyle nauk informatycznych. Zobacz w galerii archiwalne zdjęcia pionierów polskiej informatyki. 📢 1200 nowych miejsc pracy pod Wrocławiem. Gigant chemii gospodarczej zatrudnia! Kto może liczyć na etat? W dolnośląskich Wróblowicach (gm. Miękinia) otwarta została nowa fabryka Persan, hiszpańskiego przedsiębiorstwa specjalizującego się w produkcji chemii gospodarczej. Gigant przeniósł część produkcji m.in. z zakładu przy ul. Krakowskiej we Wrocławiu. Teraz zatrudnia specjalistów z 13 różnych dziedzin. Łącznie ma tu pracować 1200 osób.

📢 Takie są objawy raka przełyku. Groźny nowotwór rozwija się długo i po cichu Rak przełyku to groźny nowotwór, który rozwija się powoli i po cichu. Jego objawy są często niezauważalne, aż do osiągnięcia zaawansowanego stadium. Były minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro, jest jednym z tych, którzy toczy walkę z tą chorobą. Poznanie objawów raka przełyku może być kluczowe dla wczesnego wykrycia i zwiększenia szans na przeżycie. 📢 Zdumiewające zdjęcia Wrocławia z połowy XX wieku. Tak wyglądało miasto tuż po wojnie, trwała wielka odbudowa Dzięki wciąż powiększającym się zbiorom Narodowego Archiwum Cyfrowego, dowiadujemy się jak wyglądał nasz kraj przed laty. Wśród zdigitalizowanych zdjęć, w ostatnim czasie, pojawiło się sporo kadrów z Wrocławia. Niektóre, dobrze znane dziś miejsca miasta, są nawet trudne do rozpoznania. Zobaczcie te wyjątkowe ujęcia w naszej galerii.

📢 Mandaty na milion złotych! Ten dolnośląski fotoradar bije rekordy. To prawdziwy pogromca piratów drogowych Ten fotoradar to prawdziwy kosiarz mandatów i pogromca kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość, nawet nieznacznie. Przez niecałe trzy miesiące zarejestrował najwięcej naruszeń prędkości na Dolnym Śląsku. Więcej niż każde inne urządzenie przez pół roku! Kierowcy będą musieli zapłacić w sumie około miliona złotych mandatów! 📢 Bateria w twoim telefonie bardzo szybko się rozładowuje? Wyłącz te 5 rzeczy w smartfonie Bateria w twoim telefonie zbyt szybko się rozładowuje? Zatem z pewnością wiesz, jak potrafi to utrudniać codzienne życie. Powodów takiego stanu rzeczy może być cała masa, jednak najczęściej winne są energożerne funkcje smartfonu. Zobacz, z których opcji najlepiej zrezygnować, by oszczędzić baterię. Wyłącz te 5 funkcji w swoim telefonie z Androidem.

📢 Biały Kościół niedaleko Wrocławia. Tu poczujesz się jak w zagranicznym kurorcie. Całoroczne domki i piękna piaszczysta plaża! Ośrodek Wypoczynkowy w Białym Kościele latem 2024. Ruszył sezon Nad Stawami. Sprawdziliśmy, ile kosztują bilety wstępu i noclegi. Tutaj na Dolnym Śląsku poczujesz się, jak w kurorcie. U stóp wzgórz niemczańsko-strzelińskich (niedaleko Wrocławia) znajdziecie dużą piaszczystą plażę, całoroczne domki i spokojną okolicę. Można też dobrze zjeść. Sami zobaczcie! 📢 Miało być jak na Krupówkach, jest wielki plac budowy. Turyści w Szklarskiej Porębie nie mają łatwo! Końca remontu nie widać Miało być pięknie. Letnie spacery po deptaku, jak co najmniej na Krupówkach, a w oddali widok na Szrenicę i Śnieżne Kotły. Zamiast tego w Szklarskiej Porębie, w szczycie sezonu wakacyjnego, turyści krążą między kostkami brukowymi, robotnikami i maszynami drogowymi. Remont mostu przy ul. 1 Maja oraz przebudowa nawierzchni drogi trwają w najlepsze. Już wiadomo, że zapowiadany na 30 czerwca termin zakończenia prac, nie będzie dotrzymany.

📢 Wrocławskie tramwaje w połowie XX wieku. Na torach w mieście królowały Konstale. Mnóstwo zdjęć! Wrocław tramwajami stoi. Tramwaj to popularny i chętnie przez wrocławian wybierany pojazd komunikacji miejskiej. Tak było niemal od zawsze. Pierwszy wrocławski tramwaj był pojazdem konnym. Elektryczne pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku. Jednymi z najpopularniejszych - na przestrzeni lat - były nie wątpliwie Konstale. Zobaczcie, jak jeździliśmy tramwajami po Wrocławiu pod koniec minionego stulecia. Mamy dla Was mnóstwo archiwalnych zdjęć. 📢 Grzyby w dolnośląskich lasach! Grzybiarze zachwyceni, bo jest wysyp kurek i borowików. Gdzie zbierać najlepsze okazy? Sezon grzybowy już się rozpoczął. Mimo, że mamy dopiero początek lata, na Dolnym Śląsku grzybów nie brakuje, a mieszkańcy regionu wciąż chwalą się swoimi zbiorami. Wśród najładniejszych okazów są borowiki szlachetne, kozaki oraz kurki. Gdzie zbierać grzyby?

📢 Najpiękniejsze dolnośląskie miasta i miasteczka. TOP 10! Kryją wiele zabytków i tajemnic. Musisz je odwiedzić w 2024 roku Położone w najdalszych częściach Dolnego Śląska zachwycają. Na liście nie znajdziecie Wrocławia, bo tym razem przygotowaliśmy dla Was zestawienie 10 mniej znanych, a urokliwych miejsc, które warto odwiedzić latem. Większość z nich uda się zwiedzić w jeden dzień! Na liście znajduje się stolica ceramiki, mekka filmowców na Dolnym Śląsku, miasto z obiektem wpisanym na listę UNESCO i kilka innych. Zobaczcie! Warto wybrać się tam w lipcowy weekend. 📢 Pomnik Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu doceniony za oceanem! Trafił do setki najpiękniejszych dzieł sztuki na świecie Wrocławski pomnik poświęcony żołnierzom niezłomnym pierwszej i drugiej konspiracji znalazł się wśród stu najpiękniejszych dzieł sztuki w przestrzeni publicznej na świecie. Ma również szansę na nagrodę publiczności. Organizatorzy prestiżowego konkursu CODAworx ogłoszą wyniki 30 sierpnia 2024 r. Głosować można do 2 lipca.

📢 Pustynia z turkusowym jeziorkiem pośrodku. To miejsce na Dolnym Śląsku robi wrażenie, choć może tam być śmiertelnie niebezpieczne! Turkusowa wodą w jeziorku, a wokół biały piasek. I to na Dolnym Śląsku! Wydawałoby się, że to idealne miejsce na wypoczynek. Tymczasem prawda o tym tajemniczym miejscu jest zupełnie inna, a wstęp wzbroniony. Uważajcie, to miejsce jest śmiertelnie niebezpieczne! 📢 Nowa trasa rowerowa przez dziką część Wrocławia. Otwarto malowniczą ścieżkę wzdłuż rzeki Oławy Kiedyś nieubita ziemia, dzisiaj ładnie wyrównany szuter. Skorzystaliśmy z nowo otwartej trasy pieszo-rowerowej, prowadzącej wzdłuż nabrzeży Oławy. Ponad kilometr nowiutkiej ścieżki na Przedmieściu Oławskim zapewnia piękne widoki na otaczającą przyrodę.

📢 Polskie Hawaje zaledwie godzinę drogi z Wrocławia. Idealne miejsce do przetrwania upałów Polskie Hawaje - takim mianem niektórzy określają jedną z plaż w podlegnickich Kunicach. Znajduje się ona na terenie ośrodka wypoczynkowego Skibińscy. Obiekt już kilka tygodni temu rozpoczął nowy sezon, ale wraz z nadejściem słonecznego weekendu postanowiliśmy tam zajrzeć. Znajdziemy tu plażę ze złotym piaskiem, charakterystyczne, słomiane parasole, pyszną rybę i sporą strefę dla dzieci. W upalny, letni dzień ściągają tu ludzie z całego Dolnego Śląska. Plaże znajduje się mniej niż godzinę jazy z Wrocławia.

📢 Wrocławskie schronisko świętuje Dzień Psa! To okazja, żeby poznać lojalnego przyjaciela. Te psy czekają na dom. Nie kupuj - adoptuj! Ponad 160 bezdomnych psów i około 200 kotów z wrocławskiego schroniska czeka na nowe, kochające domy. Już w najbliższy weekend będzie szansa, żeby zobaczyć zwierzaki na żywo! To właśnie wtedy psiaki (nie tylko) ze Ślazowej będą obchodzić swoje święto. Szczegóły znajdziecie poniżej. 📢 Memy po meczu Polska-Francja. Koniec Euro 2024 dla biało-czerwonych. Polacy pierwsi wracają do domu. Internauci mają używanie! To koniec Euro 2024 dla polskiej reprezentacji. Biało-czerwoni zremisowali w tzw. meczu o honor. Polska - Francja 1:1. Nie zmienia to faktu, że Polacy wracają do domu. "Niby człowiek wiedział, a jednak się łudził" - komentują internauci. Memom nie ma końca! Zobaczcie najśmieszniejsze!

📢 Miniaturowa wersja dworca PKP Wrocław Główny? Pałac w Boguszycach, niecała godzina drogi z Wrocławia. Tak wygląda w środku Wyjęta z epoki Tudorów fasada pałacu w Boguszycach, od razu przywodzi na myśl największy dworzec we Wrocławiu. Budynki łączy nie tylko charakterystyczny angielski neogotyk, ale i bliskość – są oddalone od siebie o jedyne 30 kilometrów. Boguszycki zabytek ostatnio przeszedł remont, ale nadal jest w opłakanym stanie. Czy uda się go uratować i otworzyć?

📢 Tłumy na kąpieliskach, dworcu PKS i kolejka do saturatora. W PRL-u tak wrocławianie spędzali wakacje Przyszły wakacje - czas słonecznej pogody, urlopów, relaksu nad wodą. A jak odpoczywaliśmy ponad 40 lat temu we Wrocławiu? Tłumy na dworcach, pełne kąpielisko i saturator na rynku - tak to było w czasach PRL. Zobaczcie archiwalne zdjęcia!

📢 Bastion Sakwowy to nowa duma Wrocławia, a co z dawnym obserwatorium? Doczeka się remontu? Byliśmy w środku Wyremontowany Bastion Sakwowy niedawno został otwarty dla wrocławian i turystów. I choć robi bardzo dobre wrażenie, wiele osób wciąż zastanawia się czy w przyszłości remont przejdzie także dawne obserwatorium astronomiczne? Sprawdziliśmy to i zajrzeliśmy do jego wnętrza, zobacz zdjęcia. 📢 Dlaczego jazda MPK Wrocław doprowadza nas do szału? To najbardziej nie podoba się pasażerom komunikacji miejskiej Co najbardziej denerwuje pasażerów komunikacji miejskiej we Wrocławiu? Okazuje się, że… inni pasażerowie. Tak wynika z odpowiedzi naszych Czytelników, których zapytaliśmy o irytujące problemy związane z MPK Wrocław. Pretensji jest znacznie więcej, a niektóre tłumaczenia z pewnością skomentujecie słowami: „skąd ja to znam”… Co dokładnie doprowadza pasażerów tramwajów i autobusów do szału? Przeczytaj poniżej i zobacz w galerii.

📢 Pociągiem KD z Wrocławia bezpośrednio nad Bałtyk. Dziś ruszyły połączenia, ogromne zainteresowanie KD Premium Nadmorski tak nazywa się bezpośredni pociąg Kolei Dolnośląskich z Wrocławia do Świnoujścia. To już drugi sezon wakacyjny, w którym będzie on łączył Wrocław z Bałtykiem. Pierwszy skład w te wakacje wyjechał z Wrocławia Głównego w sobotę o godz. 6:44. To połączenie będzie dostępne dla pasażerów w każdy weekend, aż do końca wakacji. W zeszłym roku cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, pociągi były wypełnione w około 90 procentach!

📢 Betard Sparta Wrocław - Włókniarz Częstochowa - kibice wypełnili stadion, a mecz się nie odbył Deszcz, który w piątkowy wieczór nadciągnął na Dolny Śląsk pokrzyżował plany kibiców Sparty. Zaplanowany na godz. 20.45 mecz 9. kolejki PGE Ekstraligi Betard Sparta Wrocław – Krono-Plast Włókniarz Częstochowa został odwołany. Decyzja o tym, że spotkanie będzie rozegrane w innym terminie zapadła o godz. 21.10. Zatem, trybuny były już wypełnione. Zobacz zdjęcia kibiców!

📢 Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa 2024 wystartował. Największy taki w Polsce! Stadion Tarczyński Arena opanował tłum piwoszy Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa znowu wypełnił po brzegi teren wokół stadionu Tarczyński Arena. To już 14. edycja największej w Polsce i jednej z największych w Europie imprezy promującej piwa z małych oraz średnich browarów polskich i zagranicznych. Wydarzenie potrwa od piątku do niedzieli (23 czerwca). Byliśmy na inauguracji. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Wieża widokowa w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu już otwarta. Piękne widoki na Sudety Nowa wieża widokowa na Dolnym Śląsku otwarta. Można z niej podziwiać Wałbrzych i okoliczne miejscowości oraz góry: m.in. Chełmiec oraz Dzikowiec. Te widoki zachwycają. 📢 Trąba powietrzna na Dolnym Śląsku. Pojawiała się w okolicy zabytkowej kolegiaty. Mamy nagranie! Od jednego Czytelników otrzymaliśmy nagranie leja kondensacyjnego, który pojawił się w północnej części naszego województwa. Z relacji świadków wynika, że w pewnym momencie dotknął ziemi, a to oznacza, że lej zmienił się w trąbę powietrzną.

📢 Oto piękne finalistki konkursu Miss Polski 2024. Zobacz ich sesję zdjęciową w kostiumach kąpielowych. O tytuł walczą dwie Wrocławianki Już w lipcu kandydatki do tytułu Miss Polski 2024 staną na scenie podczas Gali Finałowej. Wśród nich oczywiście znajdują się panie reprezentujące Dolny Śląsk. Zobacz, jak wrocławianki oraz pozostałe finalistki wypadły podczas wakacyjnej sesji zdjęciowej.

📢 Najsłynniejsza, serialowa kamienica we Wrocławiu. Tak mieszkali bohaterowie "Kiepskich". Jak dziś wygląda ten budynek? Kultowy polski serial, "Świat według Kiepskich", swoją historię zaczął w jednej z wrocławskich kamienic. Jak teraz wygląda słynna kamienica i podwórze Ćwiartki 3/4? Zobaczcie zdjęcia. 📢 Intensywne burze nad Dolnym Śląskiem! Niesamowite zdjęcia Czytelników. Dziś ciąg dalszy opadów i gradu Burze nad Dolnym Śląskiem, miejscami z intensywnymi wyładowaniami atmosferycznymi. Największe opady, porywy wiatru i wyładowania zanotowano w powiatach głogowskim oraz polkowickim. Jednak, lokalnie , błyskawice pojawiły się na niebie także znacznie bliżej Wrocławia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla naszego regionu. Sprawdźcie szczegóły poniżej.

📢 Zalew Radkowski już otwarty po remoncie. Z jakich atrakcji można tam korzystać? Zobacz zdjęcia Na otwarcie Zalewu w Radkowie po kapitalnym remoncie czekali mieszkańcy pobliskich miejscowości i całego Dolnego Śląska. Prace trwały 2 lata i kosztowały 5 mln zł. Oficjalne otwarcie 22 czerwca, ale już można z niego korzystać. 📢 Burze nad Wrocławiem. IMGW wydaje ostrzeżenia II stopnia. Pada, grzmi i błyska Mimo słonecznej aury, nad Wrocławiem zaczęło grzmieć. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali kolejne ostrzeżenia dla mieszkańców stolicy Dolnego Śląska. Podobne alerty pojawiły się na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W najbliższych godzinach możemy spodziewać się burz z lokalnymi opadami deszczu, wiatrem, a nawet gradem. 📢 Gdzie jest burza? Nad Wrocław nadciągała z dwóch kierunków. "Możliwe podtopienia, znajdź bezpieczne schronienie" We wtorek (28 maja) nad Dolnym Śląskiem znów przechodzą burze z ulewnym deszczem, gradem i silnym wiatrem. Od południa grzmi m.in. w powiecie strzelińskim i oławskim. Front nadchodzi do Wrocławia. Po południu może być bardzo niebezpiecznie, o czym ostrzega alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych! 📢 Solpol, Herbarium i wiele innych, oto wrocławskie budynki, które zaprojektował Wojciech Jarząbek. Znasz je wszystkie? Wrocławska architektura z pewnością jest różnorodna, a już na pewno z tymi najbardziej zaskakującymi jest kojarzony tylko jeden projektant. Możesz przechodzić obok nich i nawet o tym nie wiedzieć! Jakie budynki we Wrocławiu zaprojektował Wojciech Jarząbek?

📢 Tak dzisiaj wygląda Zdzisława Sośnicka. Zobacz, jak zmieniła się słynna piosenkarka. Zdjęcia Zdzisława Sośnicka była jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek w latach 70. i 80. Jak wygląda dzisiaj? Kiedyś za jej urodą szalała cała Polska. Zobacz na zdjęciach, jak się zmieniła słynna piosenkarka. Tak wygląda dzisiaj Zdzisława Sośnicka. 📢 Tych obiektów i miejsc we Wrocławiu już nie ma. Niektóre były bardzo tajemnicze! Niektóre popularne, inne schowane w podwórzach. Tych obiektów we Wrocławiu - budynków, instalacji, a nawet całych ulic już nie ma, choć niektóre były tu jeszcze w na początku XXI wieku.