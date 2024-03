Przegląd prasy 30.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ten wrocławski sklep z antykami jest pełen perełek z PRL-u! Otwarty tylko przez kilka godzin w tygodniu”?

Prasówka 30.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ten wrocławski sklep z antykami jest pełen perełek z PRL-u! Otwarty tylko przez kilka godzin w tygodniu Wrocławianie uwielbiają zaglądać na wszelkie giełdy staroci. Każdy, kto jest fanem wyszukiwania perełek powinien zajrzeć do tego wyjątkowego sklepu z rzeczami używanymi. Jest otwarty tylko raz w tygodniu prze kilka godzin, a można w nim znaleźć dosłownie wszystko.

📢 Zabawne, tradycyjne, rymowane życzenia na Święta Wielkanocne. Dla rodziny i przyjaciół, to chcieliby usłyszeć wasi najbliżsi! Już w najbliższą niedzielę (31 marca) będziemy obchodzić Święta Wielkanocne. Wiele z nas zastanawia się, jak dobrać życzenia dla najbliższych. Przygotowaliśmy dla was różnorodne propozycje życzeń. Znajdziecie tu zarówno zabawne rymowanki, jak i poważne, tradycyjne wpisy. Z pewnością znajdziecie coś, co ucieszy waszą rodzinę i przyjaciół

📢 Spowiedź święta - tekst - formuła spowiedzi. Co się mówi podczas spowiedzi świętej? [JAK SIĘ POPRAWNIE SPOWIADAĆ - REGUŁKA] Spowiedź święta - tutaj znajdziesz tekst, który mówi się w konfesjonale podczas spowiedzi. Zobacz jak się spowiadać - tak powinna wyglądać poprawna spowiedź, jak należy się do niej przygotować i co zrobić, by spowiedź była ważna.

Prasówka 30.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Emerytury razem z "trzynastką" - tabela netto. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w kwietniu - oto wyliczenia [30.03.2024] Kwiecień będzie bardzo ważnym miesiącem dla emerytów i rencistów. Poza podstawowym świadczeniem uprawnieni otrzymają także trzynastą emeryturę. Jakich przelewów mają się spodziewać? Mamy wyliczenia!

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem [30.03.2024] Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę. 📢 Tak żyje i mieszka Dagmara Kaźmierska, tańcząca Królowa Życia, która szuka męża. Zobacz ZDJĘCIA Jak żyje Dagmara Kaźmierska? To z pewnością interesuje wszystkich tych, którzy śledzą telewizyjne reality show. Okazuje się bowiem, że pani Dagmara i jej poczynania są bardzo interesujące dla telewidzów. Celebrytka niedawno wystąpiła w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Zobacz, jak żyje Dagmara Kaźmierska.

📢 Ruska we Wrocławiu. Ta ulica wiele przeszła podczas ostatnich 20 lat. Zmiażdżone auto, gigantyczny wykop, schody wstydu Ulica Ruska to jedna z najstarszych ulic Wrocławia. Ma około pół kilometra, codziennie pokonuje ją mnóstwo, nie tylko mieszkańców stolicy Dolnego Śląska, ale i turystów. Ulica przeszła wiele. Przygotowaliśmy dla Was fotopamiętnik ul. Ruskiej. Oto, co się tam wydarzyło na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Subiektywny wybór! 📢 Kim jest mężczyzna, który koczował na klatkach schodowych wrocławskich kamienic? Sam nie pamięta. Policja prosi o pomoc w identyfikacji Służby proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości młodego mężczyzny, który przez ostatnie tygodnie nocował na klatkach schodowych budynków na Przedmieściu Oławskim. Człowiek ten nie pamięta, w jaki sposób znalazł się w okolicy, gdzie mieszka, ani jak się nazywa.

📢 To obiecał Jacek Sutryk w 2018 roku przed objęciem urzędu. Z czego się wywiązał? Lista jest krótka, a większość prac nadal trwa W lipcu 2018 roku Rafał Dutkiewicz podziękował wrocławianom i podsumował 16 lat swojej prezydentury. Jednocześnie wskazał Jacka Sutryka na swojego potencjalnego następcę. Kandydat z jego poparciem wygrał wybory prezydenckie, obiecując wcześniej wiele konkretów. Przyjrzeliśmy się im i wypisaliśmy, co udało się zrealizować, nad czym prace trwają, a w którym miejscu nawet się nie rozpoczęły. Sprawdź! 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [30.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Fryzury, które odejmą Ci lat. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 - inspiracje i zdjęcia [30.03.2024] Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść rzodkiewki. W tych przypadkach lepiej jej nie jeść [30.03.2024] Rzodkiewka to warzywo, które zyskuje popularność na wiosnę, a najchętniej sięgamy po nie latem. Choć rzodkiewka dostępna jest przez cały rok najlepsze polskie odmiany zjemy wiosna i latem. To jeden z najpopularniejszych dodatków do kanapek obok pomidora i ogórka. Rzodkiewka ma znacznie więcej zastosowań w diecie. Niestety nie każdy powinien ją jeść. Dla kogo rzodkiewka może okazać się szkodliwa? Sprawdzamy.

📢 Kawa z kurkumą - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kurkumą [30.03.2024] Kawa to bardzo popularny napój. Wiele osób właśnie od wypicia kawy zaczyna swój dzień. Mocne espresso, aromatyczne americano czy mleczne cappuccino - kawowy napój pobudza i dodaje energii. Kawę można przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wolą kawę po turecku, inni z ekspresu. Jeden ze sposobów na przyrządzenie tego smacznego napoju to kawa z dodatkiem kurkumy. Co się dzieje z organizmem, gdy wypijemy kawę z kurkumą? Zobacz, jakie zalety i właściwości zdrowotne dla organizmu ma kawa z kurkumą. 📢 Piast Gliwice - Śląsk Wrocław. Przewidywany skład Śląska Wrocław na mecz z Piastem Gliwice W Wielką Sobotę o godz. 17:30 Śląsk Wrocław zagra na wyjeździe z Piastem Gliwice. W jakim składzie wyjdą na to spotkanie goście z Wrocławia? Trener Jacek Magiera zapowiada kolejne zmiany względem ostatniego spotkania z Puszczą Niepołomice.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 29.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Miasto wymienia asfalt w trakcie przedświątecznego szczytu komunikacyjnego! Ogromny korek na obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia Nie mają dziś łatwo kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej, którzy chcą dojechać między innymi na przedświąteczne zakupy do wrocławskich centrów handlowych. Właśnie w tym czasie, podczas komunikacyjnego szczytu, miasto postanowiło zlecić drogowcom wymianę asfaltu. Na obwodnicy śródmiejskiej utworzył się ogromny korek. Auta i autobusy MPK stoją praktycznie na całej długości al. Hallera.

📢 Internauci w formie. Oto najlepsze memy o Prima Aprilis. Można się uśmiać! 3003.2024 1 kwietnia obchodzimy Prima Aprilis. To wyjątkowy dzień, w którym każdy chce błysnąć żartem i nabrać drugą osobę. Z tej okazji internauci przygotowali szereg memów. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Swastyki, wyzwiska i cięcie plakatów wyborczych kandydatów Polski 2050. Kto za tym stoi? Plakaty wyborcze kandydatów Polski 2050 są we Wrocławiu notorycznie niszczone. Pojawiają się na nich cięcia, wyzwiska, a ostatnio także symbole nazistowskie. Izabela Bodnar i Michał Woźnica twierdzą, że stoi za tym nieuczciwa konkurencja polityczna, która obawia się zagrożenia ze strony nowych twarzy. Sprawa przyjmie poważniejszy obrót? 📢 Lara Kraśko - tak teraz wygląda córka Piotra Kraśki i Karoliny Ferenstein-Kraśko. Mamy zdjęcia Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko są małżeństwem od 2008 roku. Doczekali się trojga dzieci. Jak dziś wygląda ich córeczka Lara? Dziewczynka to oczko w głowie rodziców. Jej mama Karolina często chwali się swoją najmłodszą latoroślą w mediach społecznościowych.

📢 Tyle kosztują kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny. 📢 Czołowe zderzenie na DK 35 pod Wrocławiem. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Droga jest zablokowana Groźny wypadek na drodze krajowej nr 35 pod Wrocławiem. Samochód dostawczy zderzył się z osobówką. Na miejscu znajdują się służby. Dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala.

📢 We Wrocławiu powstał wyjątkowy dom. Możesz w nim taniej wynająć pokój, ale musisz spełnić ten warunek! Po blisko rocznym remoncie, we Wrocławiu otwarto Dom dla Skrzywdzonych Zwierząt. To jedyne takie miejsce w Polsce. Pomysłodawcy właśnie prowadzą rekrutację dla wolontariuszy, którzy zamieszkają razem z pupilami. Wynajem pokoju jest tańszy niż w przypadku podobnych ofert rynkowych z Wrocławia. Sprawdź szczegóły.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Zabójstwo mężczyzny we wrocławskim wieżowcu. Ofiarę zaciągnięto do windy? Prokuratura ustala okoliczności W czwartek (28 marca) informowaliśmy o akcji służb w bloku przy ul. Gajowickiej we Wrocławiu. Do zabójstwa doszło w godzinach porannych. Prokuratura do dnia następnego nie chce zdradzać wiele szczegółów z uwagi na dobro śledztwa. Ofiarą, którą jest mężczyzna, został znaleziony w windzie bloku, choć atak na niego mógł zacząć się w mieszkaniu, między siódmym a ósmym piętrem. Rozmawialiśmy z mieszkańcami wieżowca. Mówią, że tu się mogło zdarzyć wszystko...

📢 Życzenia wielkanocne. Krótkie, mądre, religijne i śmieszne wierszyki na Wielkanoc 2024. Sprawdź, czego życzyć nauczycielom i rodzinie Życzenia wielkanocne składamy sobie w gronie rodzinnym, ale też szkolnym. Często organizowane są przedstawienia i akademie związane ze świętem Zmartwychwstania Pańskiego. Czego życzyć z okazji Wielkanocy? Zamieszczamy krótkie i zabawne wierszyki, a także poważniejsze, mądre i religijne życzenia wielkanocne. Sprawdźcie poniższe propozycje. Można się nimi zainspirować przy składaniu życzeń na Wielkanoc 2024.

📢 Zabójcze dla wątroby. Odstaw to, a wkrótce poczujesz się lepiej. Hepatolog poleca najlepsze produkty do jedzenia na regenerację wątroby Problemy z wątrobą? Objawy to niestrawność i uczucie przepełnienia. Narząd obciążony przez nadmiar jedzenia, w tym tłuszczu i alkoholu, leki i wszechobecne zanieczyszczenia może dawać o sobie znać. Jak ulżyć wątrobie? Przede wszystkim odstawić produkty, które wskazuje hepatolog. Zobacz też, co specjalista chorób wątroby poleca do jedzenia.

📢 Czołowe zderzenie dwóch aut pod Wrocławiem. Kobieta zjechała mazdą na przeciwny pas ruchu W piątek 29 marca, pod Kątami Wrocławskimi, czołowo zderzyły się dwa samochody osobowe. Kobieta jadąca mazdą zjechała na przeciwny pas ruchu doprowadzając do wypadku. Kierowca audi próbując uniknąć zderzania, wypadł autem z jezdni do rowu. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Na trasie 347 między Wrocławiem i Kątami Wrocławskimi występują utrudnienia w ruchu. 📢 Życzenia wielkanocne 2024. Krótkie, śmieszne, rymowane, oficjalne i religijne Świętom wielkanocnym towarzyszy tradycja składania życzeń. Przygotowaliśmy zbiór życzeń wielkanocnych. Możesz je przepisać na tradycyjną kartkę i wysłać pocztą lub skopiować i wysłać za pomocą telefonu, np. przez SMS, WhatsApp czy Messengera. 📢 Najlepsze pomysły podlaskich gospodyń. Proste i zabawne sposoby na dekorację wielkanocnych potraw: Tradycyjny stół wielkanocny z Podlasia Przed Świętami Wielkanocnymi wszystkie gospodynie czeka mnóstwo pracy. Przygotowania zajmują wiele dni, dlatego zmęczone często zapominamy o małym szczególe - atrakcyjnej formie podania naszych świątecznych potraw. Często jeden szczegół sprawi, że nasze danie będzie nie tylko smaczne, ale też atrakcyjne wizualnie. Jak ciekawie podać zwykłe jajka czy sałatkę? Zapraszamy po garść pomysłów!

📢 Roboty drogowe, stłuczki i awarie. Tak dziś wygląda sytuacja na drogach Dolnego Śląska Wielkie powroty do domów na Święta Wielkanocne oznaczają spore utrudnienia dla kierowców. Zwiększenie ruchu na autostradzie A4, remonty oraz poranne kolizje sprawiły, że podróżni musieli doliczyć do czasu jazdy kilkadziesiąt minut. Jak wygląda przejazd przez dolnośląski odcinek autostrady A4 teraz? 📢 Sukces naukowców z Politechniki Wrocławskiej - stworzyli nowoczesne implanty, które zastąpią ludzkie zęby! Na Politechnice Wrocławskiej i National Taipei University of Technology trwają prace nad nowoczesnymi implantami dentystycznymi. Powstaną na drukarce 3D, a nowoczesna technologia pozwoli im zrosnąć się z zębami pacjenta. 📢 Duża awaria energetyczna w centrum Wrocławia. Mieszkańcy nie mają prądu, nie działa także sygnalizacja świetlna Niespodziewane przerwy w dostawach prądu na głównych ulicach Wrocławia. W okolicach ul. Kościuszki doszło do awarii energetycznej, przez którą nie działa nawet sygnalizacja świetlna. Na miejsce zostali wysłani pracownicy pogotowia energetycznego. Jak długo zajmie usunięcie awarii?

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 29.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 29.03.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie. 📢 Życzenia na Wielkanoc. Wielkanoc - życzenia 2024 [NAJPIĘKNIEJSZE ŻYCZENIA WIELKANOCNE, GRAFIKI WIELKANOCNE, POWAŻNE ŻYCZENIA NA WIELKANOC] Życzenia WIERSZYKI SMS na Wielkanoc - najpiękniejsze życzenia, wierszyki SMS czas wysyłać. Wielkanoc za pasem, już tylko chwile do Wielkanocy. To świetny moment, by wysyłać życzenia na Wielkanoc 2024 SMS-em czy przez różnego rodzaju komunikatory. Pomagamy Wam w temacie - ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2024 - podpowiadamy najpiękniejsze, te poważne życzenia na Wielkanoc i oficjalne życzenia wielkanocne jak również te z przymrużeniem oka, by Wielkanoc była na wesoło. Życzenia SMS na Wielkanoc znajdziecie poniżej jak również pod zdjęciami - grafikami na Wielkanoc w naszej galerii.

📢 Tak obchodziliśmy Wielkanoc na Dolnym Śląsku do roku 2000. Pisanki, śmigus-dyngus, wielkanocne nabożeństwa [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Tradycje świąteczne stopniowo ewoluują. Są jednak takie, które się nie zmieniają. Zobacz jak obchodziliśmy Wielkanoc przed rokiem 2000. Nie zabrakło wówczas polewania się wodą, wizyty w kościele ze święconką, czy wspólnego dekorowania pisanek. Powspominajmy!

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 29.03.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 29.03.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! Nauczyciele kontra uczniowie 29.03 Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach.

📢 Najpiękniejsze rasy psów na świecie. Ranking najładniejszych psów. Poznaj TOP 10 najpiękniejszych psów. Są takie urocze! 29.03.2024 TOP 10 najpiękniejszych ras psów na świecie. Internauci wybrali najładniejsze rasy. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Kto ma pieska w domu, ten wie jakie są kochane i lojalne. Zawsze chętne do zabawy lub przytulenia. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj jednak, że wygląd to nie wszystko. Zanim kupisz psa zapoznaj się z jego potrzebami. Sprawdź szczegóły! 📢 Wrocław na czarnej liście. Raport NIK: Miasto przegrywa walkę ze spalinami. Lepiej jeździć rowerem niż komunikacją NIK w latach 2018-2022 kontrolowała stężenie dwutlenku azotu (NO2) pochodzącego ze spalin samochodów w miastach, w których powietrze jest najbardziej zanieczyszczone. Na liście znajdowały się m.in. Wrocław i Legnica. "Wciąż nie rozwiązano problemu nadmiernej emisji spalin [...] i jej negatywnego wpływu na zdrowie" - czytamy w raporcie NIK. Średnioroczne stężenie w naszym mieście było czterokrotnie większe niż zalecenia WHO.

📢 Wiosenne zakupy. W tej wsi co drugi dom to sklep. Kupisz wszystko! Z Wrocławia to tylko godzina drogi. Poznajcie Czacz W tej wsi jest wszystko czego dusza zapragnie! Wielkopolski Czacz to jedyna taka wieś w Polsce. Na stoiska do handlu poprzerabiano obory, stodoły i garaże. Przy ulicy ustawiono też namioty pełne towaru. Można więc iść przez wieś, od obejścia do obejścia i szperać po straganach. Kiedy najlepiej jechać do Czacza? 📢 Święcenie pokarmów we Wrocławiu. Kiedy i gdzie można poświęcić wielkanocny koszyczek? Sprawdziliśmy godziny [LISTA PARAFII] Święconka to nazwa pokarmów, które są święcone w kościołach w Wielką Sobotę. Poświęcone jedzenie umieszczone w wielkanocnym koszyczku ma wiele symboli. Tradycyjnie spożywamy je podczas śniadania wielkanocnego, w Wielką Niedzielę, wcześniej dzieląc się poświęconym jajkiem. Gdzie i w jakich godzinach odbywa się święcenie pokarmów w Wielką Sobotę we Wrocławiu? Sprawdziliśmy.

📢 Wypadek trzech samochodów na al. Sobieskiego we Wrocławiu. Ogromne korki. Uważajcie! Ogromne utrudnienia na al. Sobieskiego we Wrocławiu. Zderzyły się tam trzy samochody osobowe. Uważajcie, na miejscu zdarzenia tworzą się gigantyczne korki. Na miejscu jest policja. 📢 Bilety na mecze Polaków na Euro 2024 wyprzedały się w kilkadziesiąt minut. Co teraz? Jak kupić bilety na Euro? Bilety na mecze Polaków na Euro 2024 wyprzedały się w kilkadziesiąt minut. Co teraz? Czy jest jeszcze szansa, aby kupić bilety na mecze Polaków z Holandią, Austrią i Francją na Euro 2024? Owszem! 📢 Tramwaj śmiertelnie potrącił nastolatkę we Wrocławiu. Czy tragedii można było uniknąć? Tak twierdzi motorniczy W środę (27 marca) doszło do tragicznego wypadku na pl. Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Motorniczy tramwaju śmiertelnie potrącił 17-latkę, która miała przechodzić przez pasy na zielonym świetle. Służby przez kilka godzin wyciągały ofiarę spod pojazdu. MPK Wrocław wydało oświadczenie, w którym podkreśla, że zabezpieczyło monitoring, a sygnalizacja w tym miejscu będzie badana. Do redakcji "Gazety Wrocławskiej" napisał motorniczy, który podejrzewa, co może być przyczyną tragedii. Twierdzi, że tramwaje przejeżdżają przez skrzyżowania w nieprawidłowy sposób, przez wadliwy system ITS, ale także wewnętrzne przepisy miejskiej spółki.

📢 Ze sportu do samorządu. Oto znani ludzie sportu, którzy startują w wyborach samorządowych 2024 Mistrzowie Europy i świata, medaliści olimpijscy, legendarne postacie wrocławskiego sportu. W zbliżających się wyborach samorządowych na listach wyborczych znalazło się wielu byłych sportowców i sportowych działaczy. Reprezentują różne komitety wyborcze. Sprawdźcie, kto to. 📢 Testują oświetlenie na Bastionie Sakwowym. Zabytek wieczorem prezentuje się fenomenalnie! Przy samej końcówce prac przy rewitalizacji Bastionu Sakwowego, we wtorkowy (27 marca) wieczór wykonawca przetestował oświetlenie. Trzeba przyznać, że prezentuje się niemal identycznie, jak zapowiadały to wizualizacje. W wieczornym wydaniu całość robi niesamowite wrażenie. Zobaczcie na zdjęciach w galerii. 📢 W centrum Wrocławia będzie nowa kładka. Połączy oba brzegi Fosy Miejskiej przy pl. Jana Pawła II Wrocławskie Inwestycje zaplanowały budowę nowej kładki nad Fosą Miejską, która połączy ul. Sikorskiego z ul. Cieszyńskiego (okolice pl. Jana Pawła II). Będzie prowadzić w stronę Muzeum Archeologicznego i ma być identyczna, jak otwarty miesiąc wcześniej mostek przy św. Antoniego. Kiedy będzie gotowa?

📢 Akcja służb przy ul. Gajowickiej we Wrocławiu. Wejście do budynku zablokowane policyjnymi taśmami. Czy to morderstwo? Gazeta Wrocławska jako pierwsza dotarła na miejsce zdarzenia przy Gajowickiej. Od godzin porannych policja pod nadzorem prokuratury prowadzi dochodzenie w jednym z bloków. Wejście do budynku zabezpieczono policyjnymi taśmami. Z relacji świadków wynika, że po godzinie 7:00 pogotowie ratunkowe reanimowało człowieka. Czy doszło do morderstwa? 📢 Nie kupuj, adoptuj! We wrocławskim schronisku dla bezdomnych zwierząt, na kochający dom czekają psy i koty. Zobacz! Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu regularnie przyjmuje nowych podopiecznych. W ostatnim miesiącu do schroniska trafiły głównie młode psy i koty, które potrzebują nowych domów. Zajrzyj do naszej galerii i poznaj zwierzaki czekające na status "adopciaka". Może znajdziesz wśród nich najwierniejszego przyjaciela.

📢 Najlepsze życzenia na Wielkanoc 2024. Gotowe życzenia wielkanocne: religijne, zabawne i tradycyjne. Jak składać życzenia na święta? Życzenia na Wielkanoc 2024 powinny być wyjątkowe. Pamięć o bliskich, z którymi nie uda się nam spotkać, to ważny element Świąt Wielkiej Nocy. W tym radosnym czasie nie możemy zapominać o rodzinie, przyjaciołach i innych osobach, które są nam bliskie. Wszystkim powinniśmy złożyć wielkanocne życzenia. To także tradycja, o której warto pamiętać w relacjach zawodowych. Wielkanocne życzenia powinny być spersonalizowane, nieważne czy wysyłamy kartkę wielkanocną, SMS czy wiadomość na Messengerze. Ważny jest nie tylko tekst życzeń, gdyż istotne są także ich kształt i oprawa.

📢 Sondaż: Jacek Sutryk o włos od zwycięstwa w pierwszej turze wyborów samorządowych 2024 we Wrocławiu. Na drugim miejscu kandydat PiS We Wrocławiu do wyłonienia prezydenta w wyborach samorządowych 2024 będzie potrzebna druga tura? Tak przynajmniej wynika z sondażu sporządzonego przez analityków firmy bukmacherskiej BETFAN. Do drugiej tury ze znacznie niższym poparciem wszedłby – oprócz Jacka Sutryka – Łukasz Kasztelowicz z Prawa i Sprawiedliwości. Partia ta będzie musiała liczyć się także z utratą większości w sejmiku województwa dolnośląskiego. 📢 Ponad 30 kilometrów korków na Autostradzie A4 w kierunku Wrocławia! Utrudnienia na ośmiu węzłach. Co tam się dzieje? Wielki Czwartek (28 marca), na autostradzie A4 stoi pod znakiem ogromnych korków. Poza kolizją na jezdni w kierunku Wrocławia, w pobliżu węzła Kostomłoty, kierowcy zmagają się z zatorem przez bardzo duże natężenie ruchu. Przejazd między Wądrożem Wielkim a Kostomłotami (ok 10 km) zajmie prawie godzinę. Jeszcze gorsza sytuacja jest na wcześniejszym odcinku, za węzłem Jadwisin (20-kilometrowy zator). Trzeba uzbroić się w cierpliwość lub skorzystać z objazdów.

📢 5 tysięcy kibiców wspierało Śląsk w „świętej wojnie” z Anwilem Włocławek (ZDJĘCIA) Szlagier Orlen Basket Ligi nie zawiódł! Do wyłonienia zwycięzcy w starciu Śląska Wrocław z Anwilem Włocławek potrzebna była dogrywka. W niej górą byli goście, którzy ostatecznie wygrali 96:82. Był to pierwszy w tym sezonie mecz WKS-u w Hali Stulecia. Spotkanie śledziło na żywo 4 808 widzów. Byliście na trybunach? Znajdźcie się na zdjęciach! 📢 Remonty głównych ulic Wrocławia. Szersza Buforowa, Koszarowa i nowa Pułaskiego. Główne drogi będą jak nowe. Mamy wizualizacje Główne ulice Wrocławia: Buforowa, Brodzka, Koszarowa, Powstańców Śląskich, Gajowicka, Pułaskiego, Reymonta, Szczytnicka i Ruska mają przejść kompleksowy remont. Większość z nich została zapowiedziana już wcześniej, teraz urzędnicy poinformowali o aktualnym etapie prac nad inwestycjami. W większości powstają dopiero projekty, więc na prawdziwe roboty drogowe jeszcze poczekamy... Przy niektórych padły jednak nowe terminy. Co jest w planach?

📢 Nowy szpital onkologiczny we Wrocławiu już zaprojektowany. Będzie wielkości trzech Hal Stulecia i najnowocześniejszy w Polsce Zakończyło się projektowanie największego na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu szpitala. Zaprezentowano nawet szczegóły. Obiekt będzie skupiał w jednym miejscu kilka jednostek leczniczych, a jego powierzchnia trzykrotnie przekroczy wielkość Hali Stulecia. Obecnie jest procedowany wniosek o pozwolenie na budowę. Pierwsi pacjenci skorzystają z niego w 2028 roku. 📢 Tak wyglądały największe osiedla Wrocławia 100 lat temu. Miasto na niezwykłych, archiwalnych zdjęciach Poznajecie te największe osiedla we Wrocławiu? Tak wyglądały mniej więcej 100 lat temu. Na pewno niektóre z miejsc będą znane i rozpoznacie je na pierwszy rzut oka. Można się też zaskoczyć, bo wiele zabudowań nie przetrwało do dzisiaj. W niektórych kamienicach do dzisiaj ktoś mieszka. Nie do poznania zmieniły się place i ulice. Jak się tam żyło? Zobacz popularne wrocławskie osiedla sprzed wieku na archiwalnych zdjęciach.

📢 TOP 10: Najdziwniejsze atrakcje Dolnego Śląska. Sprawdźmy, gdzie jeszcze Cię nie było! Przygotowaliśmy dla was listę najbardziej tajemniczych, zdumiewających, a czasem nieprawdopodobnych atrakcji Dolnego Śląska, które wśród turystów cieszą się dużą popularnością. Znajdziecie wśród nich Kaplicę Czaszek, dawną szubienicę przerobioną na zamek i świątynię Adolfa Hitlera. Zaciekawieni? Zapraszamy do wirtualnej podróży! 📢 Najnowsze zdjęcia opuszczonego hotelu "Sudety" na Dolnym Śląsku. Kiedyś był prawdziwą legendą. Nocowały to gwiazdy! Ten budynek rozpala wyobraźnie dolnośląskich eksploratorów. Mowa o kultowym wałbrzyskim hotelu "Sudety", który od lat stoi opuszczony i niszczeje. Po publikacji zdjęć z wnętrz budynku sprzed lat, ożywili się nasi Czytelnicy, którzy chętnie oglądali i komentowali. Jeden z nich udostępnił nam najnowsze zdjęcia wnętrz hotelu "Sudety". Zobaczcie je w naszej galerii.

📢 MEMY Walia - Polska. Ten mecz decydował o naszym awansie na Euro. Po ciężkim boju udało się wygrać! Reprezentacja Polski w piłce nożnej to temat wyjątkowo wdzięczny dla twórców memów i zabawnych obrazków. Nie inaczej było we wtorek, kiedy to nasza reprezentacja mierzyła się z Walią. Długo musieliśmy czekać na pierwszą bramkę, a wszystko rozstrzygnęło się w rzutach karnych. W takim wypadku... memy muszą być!

📢 Ostatnie dni na spowiedź przed Wielkanocą! We Wrocławiu duchowni przyjmują w kilkunastu parafiach. Sprawdź! Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. Nieodłącznym elementem Wielkiego Tygodnia jest komunia święta, a więc i spowiedź. Nie zostało dużo czasu! Sprawdź, gdzie otrzymasz sakrament pokuty i pojednania we Wrocławiu jeszcze przed świętami.

📢 Najpiękniejsze uzdrowiska na Dolnym Śląsku. Zachwyca nie tylko zjawiskowa Polanica-Zdrój. W pakiecie mikroklimat i malownicze widoki Uzdrowiska przyciągały kuracjuszy na Dolny Śląsk już w XVIII wieku. Kusiły mikroklimatem, źródłami wód mineralnych i widokami, które zapierają dech w piersiach. Dziś nic się w tej kwestii nie zmieniło. Na liście dolnośląskich uzdrowisk są m.in.: Polanica- Zdrój, Duszniki-Zdrój, czy Lądek-Zdrój - zaliczany do najstarszych uzdrowisk w Europie. Te malownicze miejscowości po prostu trzeba odwiedzić, nie tylko w trosce o zdrowie.

📢 Armia wietrzy magazyny. Na wojskowych przetargach można trafić na prawdziwe perełki 26.03 2024 r. Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy, i ciężarówki. Są też rowery, pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt rolniczy, ogrodniczy czy budowlany. Do tego dochodzi sprzęt medyczny, a nawet drewno opałowe. Sprawdź najlepsze okazje! 26.03 2024 r. 📢 Centrum Wrocławia z lat 90. Zobacz miasto na unikatowych zdjęciach Tadeusza Szweda Rynek, plac Solny czy ulica Świdnicka, były jednymi z ulubionych fotograficznych tematów naszego fotoreportera Tadeusza Szweda, który fotografował Wrocław przez kilkadziesiąt lat. Los tak chciał, że właśnie ostatnia dekada XX wieku, była również ostatnią dekadą jego życia. Tadeusz zmarł bowiem 25 października 1999 roku. Na jednym z jego ostatnich kadrów w ścisłym centrum znalazł się plac Gołębi. - Tutaj ma w przyszłości stanąć fontanna - opisał fotografię. Niestety fontanny już nie zobaczył, a tzw. "Zdrój" rzeczywiście pojawił się w Rynku w 2001 roku, choć budził wówczas spore kontrowersje. Zobaczcie 50 unikatowych fotografii Wrocławia z lat 90. XX wieku w naszej galerii.

📢 Najtańsze działki ROD z altankami na sprzedaż we Wrocławiu. Ile kosztują i gdzie można je kupić? Wiosną we Wrocławiu, jak co roku, pojawia się wysyp ofert sprzedaży prawa do dzierżawy ogródka działkowego. Najbardziej poszukiwane działki to te z wybudowaną altanką. Niewielka zabudowa pozwala na jeszcze większy relaks wśród zieleni, choć sam budynek obarczony jest pewnymi restrykcjami. O szczegółach piszemy poniżej. Gdzie i za ile kupić we Wrocławiu działkę ROD z altanką? Zobacz w galerii 20 najtańszych ofert – prezentujemy tam ceny i lokalizację każdej z nich. 📢 Budniki i Hala Izerska, czyli "Mała Syberia" - to najciemniejsze i najzimniejsze miejsca w całej Polsce Dwa miejsca - jedno znajduje się w Karkonoszach, a drugie w Górach Izerskich. Oba są fascynujące z uwagi na ich historię, a także specyficzny klimat, który panuje na miejscu. Budniki to najciemniejsze, a Hala Izerska to najzimniejsze miejsce w Polsce. Przed wojną znajdowały się w tych miejscach prywatne domy, schroniska oraz szkoły. Poznajcie ich fascynującą przeszłość!

📢 Bez prądu i wody we Wrocławiu. Dostawcy energii elektrycznej i kranówki zapowiadają wyłączenia przed Wielkanocą! Znamy adresy Ostatni tydzień marca dla wielu mieszkańców stolicy Dolnego Śląska oznacza przygotowania do nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Niestety dostawcy bieżącej wody oraz energii elektrycznej zapowiadają prace na sieciach, przez które część wrocławian nie będzie mogła korzystać z wody i prądu. Sprawdziliśmy, na jakie dni zaplanowano wyłączenia. 📢 Dagmara Kaźmierska na prywatnych zdjęciach sprzed wielu lat. Tak kiedyś wyglądała Królowa Życia z Dolnego Śląska Dagmary Kaźmierskiej chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. To niewątpliwie osobowość medialna, która popularność zyskała dzięki występom w reality show "Królowe życia". Pochodząca z Dolnego Śląska celebrytka wystąpiła też w dwóch filmach Patryka Vegi i wydała dwie książki autobiograficzne. Dagmara Kaźmierska ma 49 lat. A jak wyglądała w młodości? Zobaczcie!

📢 Pokaz kotów rasowych w Magnolia Park we Wrocławiu. Spójrzcie w te piękne oczy! W niedzielę (24 marca) goście odwiedzający Magnolię we Wrocławiu mieli okazję spotkać kocie piękności. Na kilkudziesięciu stanowiskach Pokazu Kotów Rasowych można było zobaczyć m.in. koty bengalskie, maine coon czy brytyjskie. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania w wiosennej promocji. Wojskowa jakość za rozsądną cenę. To się nazywa wietrzenie magazynów! Sklep Agencji Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania podczas wiosennej wyprzedaży. Choć AMW kojarzona jest przede wszystkim ze sprzedażą wojskowego sprzętu takiego jak pojazdy, czy narzędzia, to można u niej kupić także wojskowe ubrania. Odzież od wojska cechuje się przede wszystkim wytrzymałością. Do kupienia są m.in. koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 Wiosna u Cystersów. Gigantyczne opactwo w Lubiążu skąpane w słońcu. Pięknie! Zobaczcie wiosenne zdjęcia klasztornych zabudowań Opactwo Cystersów w Lubiążu to miejsca wyjątkowe i tym samym - punkt obowiązkowy na turystycznej mapie Dolnego Śląska. Monumentalny klasztor, pełen barokowych zdobień, robi wrażenie. To drugi co do wielkości obiekt sakralny na świecie i największa tego typu budowla cysterska. Wiosną prezentuje się wyjątkowo pięknie. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Urokliwe miejscowości na Dolnym Śląsku. Tutaj warto przyjechać w weekend, szczególnie wiosną! Dolny Śląsk kojarzy się turystom przede wszystkim z Wrocławiem i Karpaczem. Niewiele osób spoza naszego regionu słyszało o niezwykle malowniczych miejscowościach, które dorównują najpiękniejszym zakątkom Europy. To właśnie je warto zobaczyć wiosną, zanim sezon urlopowy rozpocznie się na dobre. 📢 Tak będą wyglądały nowe zjeżdżalnie w Aquapark Wrocław przy ul. Borowskiej. Zobacz wizualizacje! W poniedziałek (25 marca) ruszy budowa trzech nowych zjeżdżalni w aquaparku przy ul. Borowskiej. Zastąpią one ślizgawki Magic Eye, Turbo oraz Black Hole. Zobacz w galerii, jak będą wyglądać. Poniżej przeczytasz o szczegółach inwestycji, a także utrudnieniach – wieża zjeżdżalni przez kilka dni będzie nieczynna. 📢 TAT na Jagodno nabiera kształtów. Tak wygląda na zdjęciach z drona! Kiedy pojedziemy trasą? Od skrzyżowania ul. Bardzkiej i Świeradowskiej widać już postępy prac nad trasą autobusowo-tramwajową na Jagodno. Wykonawca wydzielił już przestrzeń na jezdnię, po której już w 2025 roku będą jeździły autobusy. A kiedy tramwaj? To największa kość niezgody między urzędnikami a mieszkańcami. Zobacz budowę TAT na Jagodno na naszych zdjęciach!

📢 Nowości w sklepie AMW w marcu 2024. Przez internet możesz sobie zamówić wojskowe rarytasy Internetowy sklep AMW wraz z początkiem marca 2024 przygotował cały szereg nowości. Ceny - jak zwykle zdecydowanie poniżej rynkowych. Znawcy przedmiotów z demobilu doskonale wiedzą, że warto się spieszyć, gdy w ofercie pojawiają się takie cymesiki. Kliknij w zdjęcie, żeby przejść do galerii - tam obok opisów również ceny. Z kolei poniżej zasady zakupów na internetowym sklepie AMW.

📢 Wojsko wyprzedaje ciężarówki, auta terenowe, łodzie, a nawet samoloty. Zobacz jak kupić czołg lub transporter opancerzony? Dzięki Agencji Mienia Wojskowego zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe. Agencja ta prowadzi wyprzedaż różnorodnych pojazdów, w tym opancerzonych, łodzi oraz samolotów. Przedstawiamy, jakie militarne wyposażenie jest dostępne dla potencjalnych nabywców od polskiej armii, a także jakie warunki należy spełnić przed sfinalizowaniem zakupu.

📢 Tekst i formuła spowiedzi na święta 2023. Co się mówi podczas spowiedzi świętej? Spowiedź święta. Kościół zaleca, aby każdy Katolik przynajmniej raz w roku przystąpił do spowiedzi świętej. Dawno nie byłaś/byłeś przy konfesjonale i boisz się, że w stresie zapomnisz, co powiedzieć? Tutaj znajdziesz tekst, który mówi się w konfesjonale podczas spowiedzi. Zobacz jak się spowiadać - tak powinna wyglądać poprawna spowiedź, jak należy się do niej przygotować i co zrobić, by spowiedź była ważna. Jak spowiadać się przed świętami 2023? 📢 Mokry nos czy mruczenie na dobranoc? Zobacz nowe psy i koty w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu. One czekają na dom Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu regularnie przyjmuje nowych podopiecznych. W ostatnim miesiącu do schroniska trafiły głównie młode psy i koty, które potrzebują domów. Zobacz w galerii zdjęcia zwierząt, może znajdziesz wśród nich najwierniejszego przyjaciela?

📢 Zobaczcie religijne ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2023. SKOPIUJ i wyślij życzenia SMS na Wielkanoc! W galerii kartki, które możecie pobrać Wielkanocne życzenia 2023 religijne dodają otuchy w tym trudnym czasie. POBIERZ JE I WYŚLIJ SMS LUB PRZEZ WHATSAPPA, FACEBOOKA. Składanie życzeń wielkanocnych to piękna tradycja. Dziś jednak kontynuuje się ją nie pocztą, ale wykorzystując Internet. Przygotowaliśmy dla Was duży zbiór wzorów życzeń wielkanocnych dla rodziny, życzeń firmowych, oficjalnych, tych na SMS oraz rymowanych wierszyków. Nie zapomnijcie złożyć życzeń wielkanocnych wszystkim bliskim. Pamiętajcie również o tych, którym nie ma kto złożyć życzeń wielkanocnych.

📢 Kartki na Wielkanoc 2023 - wyślij je do rodziny i znajomych zamiast zwykłych życzeń Wielkanoc to piękny czas podczas którego dzielimy się również życzeniami i dobrym słowem. Aby to ułatwić przygotowaliśmy dla Was najpiękniejsze kartki wielkanocne, które możecie zupełnie za darmo pobrać z naszej strony i wraz z życzeniami wysłać do rodziny i przyjaciół. Kliknij w zdjęcie i zobacz najpiękniejsze, kartki na Wielkanoc 2023.

📢 Wielkanocne memy, czyli święta w krzywym zwierciadle. Najśmieszniejsze wielkanocne obrazki z internetu. Internauci nie zawiedli! Wielkanoc 2023 tuż "za rogiem". To czas radości, odpoczynku, relaksu. Internauci, jak zwykle, nie zawiedli i podeszli do tematu świąt "z jajem". Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze obrazki z sieci. Możecie przesłać je swoim bliskim i znajomym. W święta powinniśmy się uśmiechać od ucha do ucha! Kliknijcie w GALERIĘ. 📢 Co włożyć do koszyczka wielkanocnego? - Lista i symbolika. Czego na pewno nie wkładać! Przygotowujesz koszyczek wielkanocny? Zobacz co włożyć do środka, a jakich produktow nie powinniśmy do koszyczka wkładać. Tutaj znajdziesz listę produktów, które powinny znaleźć się w koszyku wielkanocnym, który poświęcimy w Wielką Sobotę. Pamiętajcie, że w koszyczku wielkanocnym nic nie jest przypadkowe - każdy produkt i każda potrawa ma swoją symbolikę.

📢 Wielki Piątek - zobacz co wolno, a co jest zakazane [POST W WIELKI PIĄTEK] Dziś Wielki Piątek. To jedyny dzień w roku, w którym nie odprawia się mszy świętej. Obowiązuje też ścisły post. Wielki Piątek to dzień, w którym Kościół wspomina mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. Co to oznacza? Co wolno, a co jest zakazane w Wielki Piątek?