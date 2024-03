Okazja! Sprzęt do ogrodu i warsztatu od wojska. Agencja Mienia Wojskowego organizuje wyprzedaż. Co można kupić? Konrad Bałajewicz

Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt na terenie całego kraju. Tym razem przetargi m.in. na narzędzia ogrodnicze i warsztatowe przeprowadzane są we Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy i Olsztynie. Co ciekawego można kupić do warsztatu i ogrodu od wojska? Jakie są ceny? Szczegóły prezentujemy w galerii.