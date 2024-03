Nowy szpital onkologiczny we Wrocławiu już zaprojektowany. Będzie wielkości trzech Hal Stulecia i najnowocześniejszy w Polsce

- Budowa szpitala to przełomowy moment. Borykamy się z problemami lokalowymi, obecne placówki nie są adekwatne do potrzeb jaki mamy. I nie spełniają standardów z XXI wieku. Będziemy mogli godnie opiekować się pacjentami. W kategoriach medycyny to na pewno zwiększymy efektywność naszych usług, liczby zabiegów i operacji czy leczenia systemowego – chemioterapii, immunologicznego, chirurgicznego czy radioterapii. A pracy w tym zakresie przybywa, bo społeczeństwo mamy starzejące się i bardziej podatne na nowotwory. Więcej pacjentów będzie można obsłużyć, co skróci kolejki. Nowy szpital to też większe możliwości dydaktyczne i praktyki dla studentów - mówi prof. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii.