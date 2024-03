Sondaż: Jacek Sutryk o włos od zwycięstwa w pierwszej turze wyborów samorządowych 2024 we Wrocławiu. Na drugim miejscu kandydat PiS Remigiusz Biały

Jacek Sutryk mógłby zwyciężyć w pierwszej turze? Sondaż wskazuje na dogrywkę. Pawel Relikowski / Polska Press

We Wrocławiu do wyłonienia prezydenta w wyborach samorządowych 2024 będzie potrzebna druga tura? Tak przynajmniej wynika z sondażu sporządzonego przez analityków firmy bukmacherskiej BETFAN. Do drugiej tury ze znacznie niższym poparciem wszedłby – oprócz Jacka Sutryka – Łukasz Kasztelowicz z Prawa i Sprawiedliwości. Partia ta będzie musiała liczyć się także z utratą większości w sejmiku województwa dolnośląskiego.