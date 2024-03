Otwarcie parku Krzyckiego we Wrocławiu. Zamiast betonowej "rury", powstał tu teren zielony dla mieszkańców Remigiusz Biały

A to oznaczą, że Park Krzycki został oficjalnie otwarty i teraz będzie służył jako zielona enklawa nad rzeką dla mieszkańców Krzyków i Partynic. UM Wrocław Zobacz galerię (111 zdjęć)

W niedzielę (24 marca) we Wrocławiu uroczyście został otwarty park Krzycki. To nowe miejsce, które będzie służyć mieszkańcom do wypoczynku i rekreacji. I pomyśleć, że jeszcze cztery lata temu teren ten przeznaczony był do zabetonowania.