Bilety na mecze Polaków na Euro 2024 wyprzedały się w kilkadziesiąt minut. Co teraz? Jak kupić bilety na Euro?

Bilety na mecze Polaków na Euro 2024

W czwartek 28.03 o godz. 14 rozpoczęła się sprzedaż biletów na Euro 2024 dla polskich kibiców. Po kilkudziesięciu minutach na oficjalnej stronie UEFA pojawił się komunikat: "Most of the tickets sold out. Only few tickets resulting from failed payments may become available" - "Większość biletów wyprzedanych. Dostępnych jest tylko kilka biletów z uwagi na nieudane płatności".

Inaczej mówiąc - zostały tylko te bilety, które ktoś zarezerwował, ale za nie nie zapłacił. To pojedyncze sztuki. Zresztą od początku był problem, aby wejść na portal biletowy UEFA. Zainteresowanie było olbrzymie.

Co teraz? Czy będzie można jeszcze kupić bilety na mecze Polaków na Euro 2024?

Tak. Jest na to szansa. Otóż UEFA uruchomi niedługo "Resale Platform", czyli specjalną stronę internetową, na której będzie można odsprzedać czy zamienić bilety. Wszystko po oficjalnych cenach. To będzie jedyne miejsce. Każdna inna ofera w sieci będzie nielagalna. Trzeba zatem uważać. Należy więc zalogować się na portalu www.uefa.com/euro2024/ticketing/, czekać na urochomienie "Resale Platform", a następnie polować na wejściówki na wybrane spotkanie. Nie tylko na mecze Biało-Czerwonych.