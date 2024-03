Miasto wymienia asfalt w trakcie przedświątecznego szczytu komunikacyjnego! Ogromny korek na obwodnicy śródmiejskiej Wrocławia

– Warunki zimowe są najbardziej szkodliwe dla ulic o nawierzchni bitumicznej, która z upływem lat traci szczelność i zaczynają pojawiać się na niej mniejsze i większe wykruszenia. Co roku, w okresie zimowym i wczesnowiosennym, mamy prawdziwy wysyp pozimowych ubytków, właśnie obserwujemy, jak zjawisko to narasta z każdym kolejnym dniem. Dlatego chcemy wejść w okres wiosenny nie tylko z akcją pozimowego łatania, ale od razu szybkich remontów na wybranych ulicach, aby uniknąć ich podwójnej naprawy – podkreśla Tomasz Staruchowicz, dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Podział na pakiety Szybkich Wymian Nawierzchni:

Zadanie nr 1 – 5 odcinków ulic, realizowane przez PRO-TRA BUILDING Sp. z o.o., za kwotę ofertową 4 380 067,91 PLN: a) ul. Ślężna, od ul. Kamiennej do al. Wiśniowej (jezdnia do ul. Wyścigowej); b) ul. Kamienna, od ul. Borowskiej do ul. Ślężnej (jezdnia do ul. Powstańców Śląskich); c) ul. Kamienna, od ul. Ślężnej do ul. Komandorskiej (jezdnia do ul. Powstańców Śląskich); d) ul. Kamienna, od ul. Komandorskiej do ul. Drukarskiej (jezdnia do ul. Powstańców Śląskich); e) ul. Gazowa, od wiaduktu do pętli;

Zadanie nr 2 – 5 odcinków ulic, realizowane przez ELEKTROTIM S.A., za kwotę ofertową 4 522 471,38 PLN:

a) al. Hallera, od nr 176 do ul. Odkrywców (jezdnia do ul. Powstańców Śląskich);

b) al. Hallera, od ul. Mieleckiej do ul. Gajowickiej (jezdnia do ul. Powstańców Śląskich);

c) al. Hallera, od ul. Gajowickiej do ul. Powstańców Śląskich (jezdnia do ul. Powstańców Śląskich);

d) al. Karkonoska, od ul. Zwycięskiej do ul. Wyścigowej (jezdnia do centrum);

e) al. Karkonoska, od ul. Wyścigowej do wjazdu na cmentarz (jezdnia do centrum);

Zadanie nr 3 – 4 odcinki ulic, realizowane przez EUROVIA POLSKA S. A., za kwotę ofertową 3 303 030,26 PLN:

a) ul. Pilczycka, od ul. Tkackiej do ul. Kozanowskiej;

b) ul. Pilczycka, od ul. Mącznej do ul. Koszykarskiej;

c) ul. Legnicka, od wyjazdu z Magnolia Park do ul. Zachodniej (jezdnia do centrum);

d) ul. Rakietowa, od nr 33 do zabudowań na wysokości nr 25-27,