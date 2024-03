Nie kupuj, adoptuj! We wrocławskim schronisku dla bezdomnych zwierząt, na kochający dom czekają psy i koty. Zobacz! Remigiusz Biały

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu regularnie przyjmuje nowych podopiecznych. W ostatnim miesiącu do schroniska trafiły głównie młode psy i koty, które potrzebują nowych domów. Zajrzyj do naszej galerii i poznaj zwierzaki czekające na status "adopciaka". Może znajdziesz wśród nich najwierniejszego przyjaciela.