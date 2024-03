TAT na Jagodno nabiera kształtów. Tak wygląda na zdjęciach z drona! Kiedy pojedziemy trasą?

- Zgodnie z dokumentacją przetargową jest to tylko buspas dostosowany pod przyszłą, ewentualną modernizację do standardu trasy autobusowo – tramwajowej w nieznanej przyszłości. [...] Gdyby Władze Wrocławia po deklaracjach ze strony Władź Państwowych o przystąpieniu do przygotowania takich przepisów, podjęły szybkie i sprawne działania projektowe to inwestycję budowlaną można by w znaczącym zakresie wykonywać już jako docelową w formie TAT bez konieczności zrywania i ponownego układania asfaltu lub wymiany słupów z oświetleniowych na oświetleniowo – trakcyjne. - mówi radny.