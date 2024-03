Wiosna u Cystersów. Gigantyczne opactwo w Lubiążu skąpane w słońcu. Pięknie! Zobaczcie wiosenne zdjęcia klasztornych zabudowań Monika Fajge

Opactwo Cystersów w Lubiążu to miejsca wyjątkowe i tym samym - punkt obowiązkowy na turystycznej mapie Dolnego Śląska. Monumentalny klasztor, pełen barokowych zdobień, robi wrażenie. To drugi co do wielkości obiekt sakralny na świecie i największa tego typu budowla cysterska. Wiosną prezentuje się wyjątkowo pięknie. Zobaczcie zdjęcia!