Wiosenne zakupy. W tej wsi co drugi dom to sklep. Kupisz wszystko! Z Wrocławia to tylko godzina drogi. Poznajcie Czacz Grażyna Szyszka

W tej wsi jest wszystko czego dusza zapragnie! Wielkopolski Czacz to jedyna taka wieś w Polsce. Na stoiska do handlu poprzerabiano obory, stodoły i garaże. Przy ulicy ustawiono też namioty pełne towaru. Można więc iść przez wieś, od obejścia do obejścia i szperać po straganach. Kiedy najlepiej jechać do Czacza?