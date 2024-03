Ten wrocławski sklep z antykami jest pełen perełek z PRL-u! Otwarty tylko przez kilka godzin w tygodniu

Graciarnia, czyli mydło i powidło to jedyne takie miejsce we Wrocławiu, które może wyglądać niepozornie, jednak zdecydowanie warto je odwiedzić. Zwłaszcza jeśli lubimy wyszukiwać unikalne i cenne przedmioty. Znajdziemy tam dosłownie wszystko, od drobnych upominków przez wyszukane zestawy aż po naprawdę cenne znaleziska. Właścicielka sklepu osobiście sprowadza je z przeróżnych giełd staroci i ulubionych sklepów z Austrii. Zobacz, jakie skarby ma do zaoferowania w swoim sklepie.